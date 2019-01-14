Путин и Абэ обсудят 22 января в Москве вопросы, связанные с заключением мирного договора между РФ и Японией

14.01.19 17:33

© РИА Новости. Алексей Дружинин

14 января. Interfax-Russia.ru - В Москве 22 января состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который будет находиться в России с рабочим визитом по приглашению президента России, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. В развитие договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч в Сингапуре и Буэнос-Айресе - ожидается рассмотрение вопросов, связанных с заключением мирного договора между двумя странами", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в Кремле, "имеется в виду также обменяться мнениями по некоторым актуальным проблемам международной и региональной повестки дня".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что ближайший российско-японский саммит ожидается в этом месяце. "К ближайшему саммиту между президентом Путиным и премьер-министром Абэ, который ожидается в этом месяце, мы доложим о том, как выполняются их поручения", - сообщил С.Лавров в понедельник после переговоров с японским коллегой Таро Коно.

"Условились, что наши заместители, как это и было предусмотрено нашими руководителями, когда они договаривались об активизации работы над мирным договором на основе декларации 1956 года, продолжат конкретные контакты, уточняя позиции друг друга", - сказал министр.

Он подчеркнул, что у Москвы достаточно готовности и терпения для того, чтобы достичь результата в переговорах с Японией по заключению мирного договора. "У нас есть и готовность, и терпение двигаться к тому, чтобы выйти на общее понимание", - сказал С.Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой.

Он напомнил при этом, что президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ ранее высказались "за поиск такого решения по проблеме мирного договора, которое будет однозначно поддержано и принято народами обеих стран".

По словам С.Лаврова, в ходе завершившихся переговоров "обозначен тот круг вопросов, которые вместе с японскими друзьями необходимо взять в проработку, прояснить и затем постараться достигать по каждому из этих вопросов общеприемлемых подходов". "Уверен, что такое качественное улучшение нашего взаимодействий, перевод его в фазу доверительного партнерства будет способствовать достижению той цели, которую поставили президент Путин и премьер-министр Абэ", - подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее В.Путин и С.Абэ поручили своим помощникам и главам МИД обеих стран интенсифицировать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года. В соответствии с этой декларацией, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.