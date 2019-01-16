Экс-главы Минэкономразвития Улюкаев содержится в колонии на общих условиях

16.01.19 11:32

© РИА Новости. Алексей Куденко

16 января. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию о якобы облегченном режиме содержания в колонии экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

"Информация, опубликованная в ряде СМИ о якобы льготных условиях отбывания наказания осужденным Улюкаевым, не соответствует действительности. Осужденный содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях, проживает в одном из отрядов и трудоустроен", - говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН, поступившем в среду в "Интерфакс".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что А.Улюкаев содержится в медсанчасти колонии в отремонтированной палате, режим предусматривает трехразовое питание и тихий час. Кроме этого, утверждали СМИ, осужденному экс-министру не нужно ходить на зарядку, перекличку или работу.

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал А.Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Экс-министр отбывает наказание в исправительной колонии под Тверью.