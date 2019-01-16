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Собянин призвал сосредоточиться на развитии агломераций для последующей помощи остальным территориям

© РИА Новости. Евгений Биятов
16 января. Interfax-Russia.ru - В экономике больших городов мира и агломерациях все большую роль играет сфера услуг, доля промышленности уменьшается, и Москва соответствует этому тренду, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"У нас доля промышленности уменьшается, а доля услуг увеличивается - IT-сектора, финансового сектора, услуг, туризма. Это нормальный тренд - разворот от индустриальной экономики (городов - ИФ) к экономике человека - вот что должно происходить", - сказал он, выступая на Х Гайдаровском форуме в среду.

Только таким образом, по его убеждению, можно сделать прорыв в экономике, что позволит затем развить и остальные территории.

"Если мы все деньги размажем ровным слоем на наши миллионы и миллионы километров территорий, то никакого прорыва не будет. Нужно набраться политической воли и сказать: у нас есть точки роста, и на них сосредоточимся. А когда будет больше денег, тогда будем помогать всем остальным. Но для этого нужны деньги. Одновременно размазывать все по тарелке не получится. Поэтому одна из главных вещей - это пространственное развитие страны, и оно стыкуется с новыми вызовами и трендами развития мировой экономики - усилении роли человеческого капитала", - подчеркнул мэр Москвы.

Вместе с тем, он скептически отнесся к идее увеличения доли малого и среднего бизнеса в российской экономике до 30%.

"Тогда надо закрыть Газпром, Роснефть, тогда доля малого бизнеса будет 30%. Либо месторождения надо раздать малому и среднему бизнесу. Другой вопрос, что в структуре экономики все большую роль будут играть услуги, и на примере Москвы это хорошо видно", - сказал С.Собянин.

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