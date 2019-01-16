Шахта "Первомайская" "Северного Кузбасса" намерена возобновить угледобычу в конце I квартала

16.01.19 12:58

© РИА Новости. Павел Лисицын

16 января. Interfax-Russia.ru - Шахта "Первомайская" (входит в АО "Угольная компания "Северный Кузбасс", Кемеровская область) планирует возобновить добычу угля и проходку в конце первого квартала 2019 года, сообщили "Интерфаксу" в "Северном Кузбассе".

Представитель компании уточнил, что это предварительные данные.

"Первомайская" приостановила добычу в начале декабря 2018 года из-за возгорания и последующего затопления выработок.

"Откачка воды с затопленного участка началась со 2 января 2019 года. Завершить процесс откачки, который идет с участием ВГСЧ (военизированных горноспасательных частей - ИФ), планируется в третьей декаде января. После этого силами предприятия будет выполнен комплекс ремонтно-восстановительных работ", - сообщили "Интерфаксу" в "Северном Кузбассе".

По данным официального сайта компании, в 2018 году "Северный Кузбасс" увеличил добычу угля на 9% - до 1,5 млн тонн.

Ранее сообщалось, что в 2017 году "Северный Кузбасс" добыл 1,35 млн тонн угля, в том числе на "Первомайской" - 461,7 тыс. тонн. Руководство "Северного Кузбасса" в феврале 2018 года заявляло, что компания планирует добыть в 2018 году 1,667 млн тонн угля.

"Северный Кузбасс" добывает уголь марки "К" (коксующийся). В состав компании входят шахты "Березовская", "Первомайская", углеобогатительная фабрика "Северная" (составная часть шахты "Березовская"), а также вспомогательные предприятия.