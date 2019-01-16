Липецкая область в 2018г удвоила производство овощей закрытого грунта

16.01.19 14:47

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

16 января. Interfax-Russia.ru - Хозяйства Липецкой области в 2018 году произвели 85,5 тыс. тонн овощей закрытого грунта, что в 2,15 раза больше, чем годом ранее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе региональной администрации.

Большая часть собранной продукции приходится на огурцы - 58,5 тыс. тонн, томатов выращено 24,7 тыс. тонн.

"Производство овощей закрытого грунта в Липецкой области за последние несколько лет стало одним из приоритетных направлений. Сегодня по этому показателю регион занимает третье место в России, уступая лишь Краснодарскому и Ставропольскому краям", - отметил собеседник агентства.

В районах строятся теплицы пятого поколения с применением технологии UltraClima. Сейчас общая площадь под теплицами составляет 106 гектаров, к 2020 году ее планируется довести до 200 гектаров, а урожай тепличных овощей - до 190 тыс. тонн в год.