Красноярские ученые изучают способы защиты лесов от массовой гибели в результате изменения климата

16.01.19 15:55

© РИА Новости. Виктор Хабаров

16 января. Interfax-Russia.ru - Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с коллегами из Института общей генетики РАН проводят уникальные исследования устойчивости деревьев к изменениям климата в Сибири, сообщает пресс-служба СФУ.

"Основной задачей является изучение механизмов индивидуальной генетической адаптации деревьев к засухе или атаке вредителей", - отмечается в сообщении.

В частности, ученые планируют выявить наиболее устойчивые типы деревьев на примере сибирской лиственницы, растущей в лесостепной зоне Хакасии. Этот вид уже переживал повторяющиеся засухи в период с 1930 по 1974 годы, вызвавшие сильную депрессию роста вплоть до отмирания части растений.

По мнению специалистов, исследования позволят выявить потенциал деревьев, который можно будет использовать в селекции природоохранных мероприятиях для адаптации к современным климатическим изменениям.

"В настоящее время наблюдается неблагоприятная тенденция массовой гибели лесов в результате участившихся и более катастрофических засух в российских лесах", - приводятся в сообщении слова директора Хакасского технического института - филиала СФУ Елены Бабушкиной.

"За последнее столетие на Юге Сибири среднегодовая температура воздуха выросла на 2,5 градуса, в лежащей немного южнее Республике Тыва - почти на 4 градуса, что почти в пять раз выше "среднемирового" потепления на 0,85 градусов Цельсия", - отметила она.

Для финансирования данного проекта уже подана заявка на грант в Российский научный фонд.

СФУ был создан в 2006 году на базе пяти красноярских вузов. В настоящее время в составе учреждения 20 институтов и 3 филиала, в которых обучается боли 31 тыс. студентов, около 800 аспирантов. В Национальном рейтинге университетов по версии "Интерфакс" за 2018 год СФУ занимает 13 место.