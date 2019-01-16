Мэр кузбасского Березовского задержан по подозрению в получении взятки в 280 тыс. рублей

16.01.19 18:18

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

16 января. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в отношении главы Березовского городского округа, которого подозревают в получении взятки от сотрудника коммерческой организации, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области в среду.

По данным следствия, 16 января сотрудники полиции задержали его на выходе из здания коммерческой организации.

"У чиновника были обнаружены и изъяты 280 тыс. рублей, предположительно полученные коррупционным путем, которые были переданы ему сотрудником данной организации за совершение действий в пользу заинтересованных лиц, каких конкретно - предстоит установить следствию", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в офисе изъяты деньги, документация. В ближайшее время чиновнику планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Дело возбуждено по п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

Городской округ Березовский с 2013 года возглавляет Дмитрий Титов.