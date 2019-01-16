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16.01.19 18:18
Мэр кузбасского Березовского задержан по подозрению в получении взятки в 280 тыс. рублей
По данным следствия, 16 января сотрудники полиции задержали его на выходе из здания коммерческой организации.
"У чиновника были обнаружены и изъяты 280 тыс. рублей, предположительно полученные коррупционным путем, которые были переданы ему сотрудником данной организации за совершение действий в пользу заинтересованных лиц, каких конкретно - предстоит установить следствию", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в офисе изъяты деньги, документация. В ближайшее время чиновнику планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения.
Дело возбуждено по п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).
Городской округ Березовский с 2013 года возглавляет Дмитрий Титов.
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