Медучреждениям Кузбасса вводят карантин из-за эпидемии гриппа

17.01.19 07:25

© РИА Новости. Игорь Зарембо

17 января. Interfax-Russia.ru - Руководителям госмедучреждений Кузбасса приказано предпринять меры для профилактики и лечения гриппа из-за превышения эпидемического порога, сообщает пресс-служба Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.

"Медучреждения должны поэтапно предпринять необходимые меры на период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора за неделю с 7 по 13 января 2019 года общая заболеваемость превысила эпидемический порог на 52,8 %, число заболевших выше пороговых значений в 20 территориях области", - говорится в сообщении.

В рамках карантина будет усилена дезинфекционная обработка помещений, ограничено посещение пациентов, проходящих лечение в стационарах, организован раздельный прием пациентов. Кроме того, поликлиникам рекомендовано по возможности перенести плановые осмотры и диспансеризацию до окончания эпидемии.

По данным ведомства, в 2018 году в регионе от гриппа было привито почти 1 млн 250 тыс. человек. Охват вакцинацией составил более 46 %, в том числе детей - более 50 %.