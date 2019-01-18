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18.01.19 11:59

Двое охранников задержаны за кражу игрушек для детей из хосписа в Москве

© РИА Новости. Роман Антонов
18 января. Interfax-Russia.ru - Столичные полицейские задержали двоих сотрудников ЧОП (частное охранное предприятие), укравших подарки для детей из хосписа, возбуждено уголовное дело, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Оперуполномоченные ОМВД России по Преображенскому району города Москвы задержали двоих сотрудников частного охранного предприятия по подозрению в краже игрушек, которые волонтеры передали в дар тяжелобольным детям",- сказала И. Волк.

Подарки находились в складском помещении на Электрозаводской улице, арендуемом детским хосписом, добавила она.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража).

"В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими похищенное имущество обнаружено и в ближайшее время будет возвращено в хоспис",- отметила представитель полиции.

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