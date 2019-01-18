Учебник по английскому языку для младших классов выпустили в Калужской области

18.01.19 12:18

© РИА Новости. Дмитрий Коробейников

18 января. Interfax-Russia.ru - Пособие по английскому языку "Kaluga Files" для 2-4 классов поступит в школы Калужской области в ближайшее время, сообщила пресс-служба областного правительства.

Учебники для 5-9 и 10-11 классов должны выпустить к следующему учебному году.

"В пособии содержится различная интересная информация о культурной, экономической и спортивной жизни региона, материалы о знаменитых и почетных калужанах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Калужская область стала вторым после Москвы регионом, создавшим местное пособие для изучения иностранного языка. В его написании участвовали областные учителя английского языка совместно с издательством "Просвещение". "Kaluga Files" дополняет базовый учебник.