Роспотребнадзор организует "горячую линию" во время Универсиады-2019 на трех языках

22.01.19 08:22

© РИА Новости. Григорий Сысоев

22 января. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор создал Единый консультационный центр для помощи гостям и участникам Универсиады-2019, сообщает во вторник пресс-служба красноярского управления надзорного ведомства.

С начала 2019 года Центр работает в тестовом режиме.

"Консультации оказываются в устной форме в пределах компетенции управления по вопросам защиты прав потребителей, санитарного и эпидемиологического надзора по номеру телефона 8-800-25-05-124", - говорится в сообщении.

Отмечается, что звонки с мобильных и городских телефонов являются бесплатными и пока принимаются в рабочее время. Однако с 25 февраля по 15 марта предусмотрен круглосуточный решим работы "горячей линии", а также обслуживание звонков на русском, английском и китайском языках.