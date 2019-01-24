Глава полиции подмосковного Чехова задержан по подозрению в хранении оружия - СК

24.01.19 11:19

© РИА Новости. ФСБ РФ

24 января. Interfax-Russia.ru - Главный полицейский подмосковного города Чехов задержан по подозрению в хранении оружия, подтвердила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Задержан начальник отдела МВД по городскому округу Чехов по подозрению в незаконном обороте оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ)", - сказала О.Врадий в четверг "Интерфаксу".

По данным следствия, 24 января в ходе обысков, проведенных в его жилище в рамках расследования уголовных дел по фактам получения взяток его подчиненными, у задержанного обнаружен пистолет Макарова со снаряжённым магазином, в котором имелось четыре патрона.

"Номерные обозначения на пистолете были спилены. Проведенной баллистической экспертизой установлено, что данный пистолет является огнестрельным оружием, а патроны, находившиеся в магазине - боеприпасами", - сказала О.Врадий.

Накануне информированный источник сообщил "Интерфаксу", что глава полиции подмосковного Чехова Андрей Большаков, его заместитель Александр Зайцев и трое их подчиненных задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и улик.