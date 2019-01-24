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Количество депутатов Тульской областной думы будет сокращено

ФОто с сайта Тульской областной думы
24 января. Interfax-Russia.ru - Количество депутатов Тульской областной думы седьмого созыва, выборы которой намечены на осень 2019 года, планируется сократить до 36 человек за счет отмены региональной части партийного списка кандидатов, сообщила пресс-служба облдумы.

С законопроектом об изменении количественного состава депутатского корпуса выступила инициативная группа, в которую вошли депутаты всех партий, представленных в областной думе, говорится в сообщении.

В частности, предлагается внести поправки в Устав Тульской области и закон "О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами депутатов Тульской областной думы".

"Изменения в Устав Тульской области предполагают уменьшение числа депутатов Тульской областной думы 7-го созыва до 36. Также предлагается изменить ряд норм: увеличить количество одномандатных избирательных округов с 19 до 24; формировать партийный список кандидатов в депутаты без использования общерегиональной (областной) части", - подчеркивается в пресс-релизе.

Кроме того, предлагается изменить принцип распределения депутатских мандатов внутри партийного списка кандидатов: при подсчете поданных голосов учитывать не число, а процент проголосовавших; применять порядок голосования "Мобильный избиратель".

Как пояснил депутат областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Николай Воробьев, изменения в выборной законодательстве, прежде всего, направлены на то, чтобы люди могли выбрать именно своего депутата, человека, которого знают, который работает в округе.

"Работа с избирателями станет более адресной", - подчеркнул Н.Воробьев.

Кроме того, по его словам, в интересах развития избирательной системы области и жителей предложено отказаться от областной части партийных списков.

"Больше не будет в списках тех, чье лицо узнаваемо и на федеральном уровне, кто успешно избирается, а потом слагает полномочия, уступая место совсем другим людям. Теперь партия должна будет на каждой территории представить список из четырех человек, так, чтобы даже в случае сложения полномочий одного из депутатов избиратели знали, кто займет его место, с кем предстоит работать. Для этого в думе должны работать туляки, жители региона", - отметил Н.Воробьев.

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