Ожидаемый президент

22.02.19 14:28

© РИА Новости. Владимир Астапкович

Interfax-Russia.ru – Новым президентом Российского футбольного союза стал Александр Дюков. В Минспорта считают, что он сумеет найти новые стимулы для развития футбола в стране.

Внеочередная конференция Российского футбольного союза (РФС), на которой состоялись выборы нового президента и членов исполкома организации, состоялась 22 февраля в Москве. На пост президента РФС претендовал один кандидат - член исполкома РФС, председатель совета директоров ФК "Зенит" Александр Дюков, который был выдвинут 63 организациями-членами РФС. Поэтому конференция РФС на безальтернативной основе избрала Дюкова президентом Российского футбольного союза. Делегаты единогласно проголосовали за его избрание до 9 февраля 2021 года.

После избрания на пост главы организации Дюков оставит должность председателя совета директоров "Зенита".

Ранее пост президента РФС занимал Виталий Мутко, который в 2016 году был назначен вице-премьером. Мутко возглавлял РФС с апреля 2005 по ноябрь 2009 года, а также с сентября 2015 по декабрь 2018 года.

25 декабря 2017 года он временно оставил пост президента РФС на время разбирательства в Спортивном арбитражном суде, куда он обратился с апелляцией на решение Международного олимпийского комитета пожизненно отстранить его от Олимпийских игр. Исполняющим обязанности главы РФС тогда стал генеральный директор союза Александр Алаев. В декабре 2018 года Мутко окончательно оставил РФС, а и.о. президента стал глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Выдвижение кандидатов на пост президента РФС определили до 12 февраля. На момент отставки Мутко на место президента РФС, по данным СМИ, претендовали председатель правления ПАО "Газпром нефть" и председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков, генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус, гендиректор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин.

При этом назначенный и.о. президента РФС Сергей Прядкин еще тогда заявил, что не будет принимать участие в выборах главы организации. А бывший и.о. президента РФС Александр Алаев на тот момент не определился, будет ли выдвигать свою кандидатуру.

Дюков был выдвинут кандидатом на пост президента РФС в последние дни 2018 года многочисленными региональными федерациями футбола. Его кандидатуру также поддержала Российская премьер-лига. При этом он стал единственным кандидатом на выборах президента РФС.

Сам он заявил, что ему по силам развивать российский футбол после избрания на пост.

"У меня достаточный управленческий опыт, я люблю футбол и давно работаю в футболе как на клубном уровне, так и в исполкоме РФС. Я вижу возможности для развития российского футбола", - сказал Дюков в эфире телеканала "Россия 1".

Дюков с марта 2008 года по май 2017 года являлся президентом петербургского футбольного клуба "Зенит". За это время клуб трижды становился чемпионом России (в 2010, 2012 и 2015 годах), дважды - обладателем Кубка России (в 2010, 2016 годах), Кубка UEFA и Суперкубка UEFA (в 2008 году). С 2008 года Дюков являлся председателем совета директоров клуба "Зенит". Также он возглавлял комитет программ развития футбола Российского футбольного союза.

Дюков сообщил, что не намерен вносить радикальные изменения в работу союза в случае своего избрания на пост.

"Я сторонник эволюционного подхода", – отметил он.

Он отметил, что в основу его программы легла стратегия развития футбола до 2030 года.

"Безусловно, эта стратегия не является идеальной и, наверное, не все в этой стратегии меня устраивает. Но это документ, который не является догмой. И в любой момент все субъекты российского футбола имеют право поднять вопрос о пересмотре каких-то мероприятий или показателей. В принципе, это наше право - быть гибкими, оперативно реагировать на происходящие изменения во внешней среде. И мы будем это делать. Но в целом это вполне рабочий документ", - сказал Дюков.

По его мнению, для прозрачности и доверия со стороны стейкхолдеров и спонсоров Российскому футбольному союзу нужен попечительский совет, и чем быстрее он будет создан, тем лучше и для РФС, и для футбола.

Он считает, что создание совета поможет "большей прозрачности, будет больше доверия к РФС со стороны стейкхолдеров, проще работать со спонсорами".

Дюков также заявил о необходимости объединения региональных футбольных школ в кластеры для их более эффективного развития. По его словам, в России, в отличие от европейских стран, более сложная логистика, поэтому необходимы другие подходы для развития детского футбола.

"Нужно развивать кластерный подход и создавать в тех регионах, где высокая плотность населения, такие кластеры из детских школ. Соответственно нужно создавать региональные центры по подготовке футболистов. Региональные центры футбола - это был бы уже следующий уровень профессиональной подготовки и, соответственно, соревнования между этими центрами можно было бы проводить уже на уровне чемпионата страны среди молодежи или юношеских команд. Для этого необходима реформа детско-юношеских футбольных соревнований", - считает Дюков.

При этом он подчеркнул, что РФС, в случае избрания его главой, будет решать и точечные проблемы, которые существуют у той или иной школы.

"Очень важно, чтобы руководители региональных футбольных федераций действовали проактивно, и мои ожидания и стратегия развития футбола-2030 - чтобы появились программы развития футбола у каждого региона, у каждой региональной федерации", - добавил Дюков.

Он также предлагал провести дискуссию о сроках розыгрыша чемпионата России по футболу. В частности Дюков выступил за обсуждение смены формулы розыгрыша ЧР с системы "осень-весна" на "весна-осень".

"Если этот перевод обратно на систему "весна-осень" произойдет, то мы сможем закончить чемпионат на полмесяца раньше и начинать чемпионат не в начале марта, а на две недели позже. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, нам надо стремиться к тому, чтобы наши клубы имели возможность играть дольше. Я считаю, что наши клубы на протяжении сезона проводят недостаточно число официальных игр, их должно быть больше", - добавил он.

Министр спорта Павел Колобков выразил уверенность в том, что Дюков сумеет найти новые стимулы для развития футбола в стране.

"РФС - самая крупная федерация, в стране больше всего людей занимаются футболом, это самый популярный вид спорта. Мы должны гордиться выступлениями сборной и клубов, поэтому все внимание будет уделено футболу. У нас утверждена стратегия развития футбола до 2030 года, есть государственная программа развития футбола, поэтому вся база для того, чтобы мы гордились нашими успехами, есть. Осталось выстроить конструктивное взаимоотношение и системно и в ручном режиме в каждом регионе заняться развитием этого вида спорта. Уверен, что у нас все состоится", - сказал министр журналистам.

Он заявил, что готов к работе с новым президентом Российского футбольного союза: "Его программа понятна, я уверен в его профессионализме. Он понимает, что надо делать, будем совместно с РФС работать над реализацией его программы".

При этом Колобков отметил, что Дюков давно в футболе, и его знают как отличного менеджера.

Обозреватель Анастасия Николаева

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