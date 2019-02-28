Последняя затяжка контрафакта

28.02.19 17:34

© РИА Новости. Алексей Даничев

Interfax-Russia.ru – Обязательная маркировка табачных изделий вводится в России с 1 марта. Она позволит контролировать весь путь товара - от ввоза до прилавка.

Закон об обязательной маркировке табачных изделий в России вступает в силу с 1 марта. Он распространяется на всех участников рынка: производителей, импортеров, оптовую и розничную торговлю. В рамках закона начнется обязательная регистрация производителей и торговых точек в единой национальной системе маркировки и прослеживаемости товаров – "Честный знак". Главная задача этой системы - гарантировать подлинность и заявленное качество продукции, которую приобретают россияне, а также повысить прозрачность и честность на товарных рынках.

На каждую пачку сигарет производители будут наносить уникальный двумерный штрихкод DataMatrix. Все дальнейшие движения каждой выпущенной упаковки будут отслеживаться в информационной системе именно по тому штрихкоду, который присвоен ей при создании. По нему можно будет проследить всю цепочку поставок товара, а также подтвердить название марки и его сорт. Власти рассчитывают, что такая система поможет бороться с контрабандным ввозом сигарет и повысит собираемость табачных акцизов.

При отгрузке производитель будет передавать права на пачки оптовику с помощью специального электронного документа.

"Поставка маркированных сигарет дистрибьютору, напрямую от производителя, будет сопровождаться электронными универсальными передаточными документами (УПД) с указанием кодов продукции при помощи систем электронного документооборота. При продаже сигарет на кассе нужно просканировать DataMatrix код с каждой пачки или блока. Цифровой код — это паспорт, который невозможно потерять или подделать", - сообщается на сайте национальной системы цифровой маркировки "Честный знак".

За счет фиксации движения на каждом этапе в системе "Честный знак" исключается появление двойников товара и возможность повторного вывода на рынок товаров, в том числе с истекшим сроком годности.

Также планируется разработать мобильное приложение, которое будет доступно любому желающему. И потребители смогут самостоятельно проверять товар в магазине.

"После введения обязательной маркировки выбирайте товары с кодом Data Matrix в магазине. Сканируйте цифровой код для проверки легальности товара. Получайте всю правду о товаре: название, происхождение, производитель, срок годности и многое другое. Сообщайте о нарушениях и участвуйте в бонусных программах для активных пользователей", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин в декабре 2017 года одобрил решение правительства о создании до 2024 года Единой национальной системы сплошной маркировки товаров. Оператором проекта был назначен Центр развития перспективных технологий. Предполагается, что к этому времени система охватит все отрасли промышленности - от сигарет и лекарств до одежды и детского питания.

"В целом маркировка создается не только для контроля прослеживаемости товаров, которые поступают на рынок нашей страны, - это, во-первых, гарантия качества: сам потребитель получает возможность контроля (...) Поэтому, я считаю, система маркировки должна внедряться повсеместно в нашей стране, и, естественно, эта работа должна распространяться в том числе по Евразийскому экономическому формату", - сообщал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

В июле Владимир Путин подписал законопроект об обязательной маркировке табачных изделий. Поправки, в частности, внеслись в статью 18 федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Согласно изменениям, учет производства табачных изделий, их перемещение через таможенную границу ЕврАзЭс или через границу РФ, оптовая и розничная торговля, отслеживание оборота производственного оборудования происходит на основании данных таможенного и налогового учета, а также систем, созданных для информационного обеспечения маркировки товаров средствами идентификации.

Кроме того, законом уточняется определение понятия "табачные организации", к которым относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, перемещение через таможенную границу ЕАЭС или через границу России с государствами - членами Союза табачной продукции.

Незадолго до этого, в январе 2018 года, в России был запущен эксперимент по маркировке табачной продукции. Маркировка, с одной стороны, помогает подтвердить подлинность товаров, с другой – мешает незаконному ввозу, производству и обороту табачной продукции (в том числе контрафактной).

Предполагалось, что оценка результатов будет проводиться дважды в год - до 1 июля 2018 года и до 31 декабря - с последующим докладом правительству. Уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по проведению эксперимента были назначены Минпромторг, Минфин, Минсельхоз, Минкомсвязи, ФСБ, ФНС, ФТС и Роспотребнадзор.

"Итоги первого этапа продемонстрировали верность выбора способа маркировки. Результаты позволяют говорить о готовности отрасли к массовому выпуску продукции с цифровыми кодами. Планируется, что объем промаркированного табака до конца года вырастет в 175 раз по сравнению с результатами первого этапа – до 100 млн пачек", - цитируются на сайте национальной системы цифровой маркировки честный ЗНАК слова статс-секретаря – заместителя Министра промышленности и торговли Виктора Евтухова. Положительно об эксперименте высказывается и директора по связям с ЕАЭС и защите торговых марок Philip Morris International в России Александр Мироненко.

"Первые шесть месяцев пилотного проекта не выявили существенных технических проблем, связанных с переоборудованием фабрики или особенностями производственного процесса. Участие в эксперименте не потребовало от компании кардинальной перестройки производственных линий".

По словам специалистов, ежегодно нелегальная торговля табачной продукцией наносит серьезный ущерб российской экономике. Так, самой крупной категорией российского рынка повседневных товаров быстрого спроса (FMCG) в денежном выражении стали сигареты – они обеспечили 14,4% товарооборота, свидетельствуют данные исследования Nielsen.

Japan Tobacco International оказалась лидером российского рынка повседневных товаров по объему продаж (в денежном выражении), сообщила компания со ссылкой на данные исследовательской компании. Согласно исследованию, на долю JTI пришлось 5% от суммарного объема продаж потребительских товаров исследуемых категорий. На долю флагманского бренда JTI - Winston - пришлось 2,8% от выручки всех товаров исследуемых категорий.

По словам генерального менеджера JTI в России Дина Гилфиллана, которые процитированы в сообщении, сигареты являются "главным драйвером денежных поступлений в розничной торговле".

"Вместе с тем вызывает тревогу стремительный рост нелегальной торговли, который угрожает стабильности легального бизнеса и доходам государства. По оценкам индустрии, в 2018 году потери бюджета РФ от недополученных акцизов на табак и НДС составят 50 млрд рублей", - отметил он.

Производство немаркированных сигарет после 1 июля 2019 года будет запрещено.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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