Битва за Байкал

15.03.19 14:38

© РИА Новости. Владимир Смирнов

Interfax-Russia.ru – Борьба за Байкал между защитниками природы и бизнесменами продолжается: суд приостановил строительство завода по розливу питьевой воды на берегу озера.

Информация о том, что на берегу Байкала будет построен завод по производству питьевой бутилированной воды, появилась в начале года. Инвестором выступило ООО "АкваСиб", которое намерено вложить в проект 1,4 млрд рублей. Запустить завод планируется уже в 2020 году. Он будет разливать более 500 тыс. литров байкальской воды в сутки, продукцию будут экспортировать в Китай и регионы России. Однако местные жители и защитники природы восприняли новость в штыки. По их мнению, строительство нанесет непоправимый ущерб экологии озера. В настоящий момент строительство приостановил суд, причиной тому послужили обнаруженные следы нефтепродуктов и навалы отходов производства.

"Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук Слюдянского района приостановлено с 15 марта до устранения выявленных в ходе проверок нарушений. Суд удовлетворил соответствующий иск Западно-Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры", - отмечается в сообщении.

В ведомстве также отметили, что у компании не было некоторых необходимых документов – например, разрешения на проведение земляных работ.

"Разрешение на проведение ООО "АкваСиб" (инвестор проекта - ИФ) земляных работ по снятию почвенного грунта для обустройства траншей под водоводы на момент проверки не было предоставлено. Выяснилось, что были нарушения и на этапе общественных слушаний по строительству этого завода, а также в ходе проведения государственной экологической экспертизы", - говорится в сообщении.

Проект строительства завода был представлен на заседании инвестиционного совета при правительстве региона. Члены инвестсовета приняли решение рекомендовать Минэкономразвития региона включить "АкваСиб" в реестр участников региональных инвестиционных проектов, а также организовать совместно с компанией подачу заявки на конкурсный отбор инвестпроектов Минэкономразвития РФ, планируемых к реализации на территории Байкальского региона.

По проекту завод должен разместиться в поселке Култук на юге Байкала, речь идет о "предприятии по производству бутилированной, экологически чистой воды, забираемой из глубины озера". В КНР вода будет поставляться по договору с "Дацинской водной компанией".

Предприятие планировалось запускать очередями в три этапа, в рамках проекта должно было появиться 148 рабочих мест.

По данным базы "СПАРК-Интерфакс", ООО "АкваСиб" зарегистрировано в Иркутске в августе 2012 года. Основным владельцем компании является "Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал" (провинция Хейлунцзян, Китай). В 2015 году "АкваСиб" получило чистую прибыль в размере 84 тыс. рублей, данные за 2016 год пока не опубликованы.

Местные жители и экологи такое решение встретили в штыки, начали проводить акции протеста против строительства завода. В ответ на это премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился проверить на соответствие самым высоким экологическим стандартам проект по строительству завода.

"Эта тема сейчас стала очень острой. Я получаю много обращений по этому поводу в социальных сетях, просто люди обращаются", - сказал Медведев на встрече с тренерами и студентами-членами спортивной сборной команды РФ на Универсиаде 2019 в Красноярске, отвечая на просьбу прокомментировать вопрос строительства на озере Байкал завода для экспорта воды в Китай.

По словам премьера, необходимо изучить все аспекты проекта.

"Я пока не готов сказать, что он плохой или хороший. Но с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно отдам поручение все это проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам", - сказал глава правительства Медведев, подчеркнув, что Байкал необходимо сделать самым чистым озером на планете.

"Некоторое время назад мне лично довелось принять решение о прекращении деятельности байкальского ЦБК. Считаю, что это было в целом сложное, но очень важное решение. Именно это решение позволило оздоровить общую ситуацию вокруг Байкала", - сказал премьер.

Он отметил, что решение далось нелегко, поскольку на комбинате работали люди, производили определенную продукцию.

"Но мы это сделали, и комбинат закрыли. Так вот почему я это вспоминаю. Нам тем более сейчас нельзя создать ситуацию, которая бы ухудшила экологическую обстановку вокруг Байкала", - сказал премьер.

О том, что экологические ограничения делают бесперспективной работу строящегося на берегу Байкала завода по розливу воды, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"Те нарушения, которые были выявлены в процессе проведения экологической экспертизы, на мой взгляд, почти непреодолимы. Там место, которое является достаточно экологически защищенным со всех сторон. Думаю, этот процесс непреодолим. Перспектив розлива воды на этом месте я не вижу", - подчеркнул губернатор.

Строительство завода раскритиковали и в Совете по правам человека. По их мнению, оно может создать угрозу для живущих вокруг озера редких животных.

"Специалисты Лимнологического института Сибирского отделения Российской Академии наук рассчитали, что без вреда для озера можно забирать около 400 миллионов тонн воды в год. По разным материалам проектная мощность завода в Култуке от 150 до 190 тысяч тонн в год. Таким образом, он не может нанести урон водности Байкала", - говорится в аналитической записке Совета по правам человека при президенте РФ, составленной по итогам посещения завода.

При этом в Совете отмечают, что расположение завода в прибрежной зоне Байкала может нанести определенный ущерб, в частности, природной территории "Таловские болота", которая важна для сохранения популяций многих видов птиц. По данным Совета, строительство завода отразится на среде обитания черного журавля, горного гуся и сухоноса, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области. "Строительство водовода, по которому вода будет поступать на завод, уже нарушило участок ценной природной территории", - отмечается в документе.

По данным Байкальской природоохранной прокуратуры, поступившим в СПЧ, в целом строительство завода подкреплено необходимыми документами и согласованиями, имеет положительные заключения главгосэкспертизы и государственной экологической экспертизы.

"В то же время проверка прокуратуры выявила ряд серьезных нарушений. Так, установлено, что публичные обсуждения в рамках проведения государственной экологической экспертизы фактически не проводились, а само заключение не содержит достаточных сведений об оценке воздействия на водный объект и среду обитания животных, в том числе краснокнижных", - говорится в записке.

По данным прокуратуры, земельные участки были выделены компании "АкваСиб" с грубым нарушением требований земельного и антимонопольного законодательства. В связи с чем прокуратура подготовила административный иск об оспаривании положительного заключения государственной экологической экспертизы, а также иск в арбитражный суд о признании незаконными документы о предоставлении земельных участков.

На сайте Change.org создана петиция против строительства, которую на данный момент подписали почти 900 тыс. человек. Ее авторы со ссылкой на ученых утверждают, что завод нанесет огромный вред экологии Байкала, местным жителям перекроют подход к озеру и запретят ловить рыбу.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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