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Не дожидаясь разрыва

© РИА Новости. Павел Лисицын
Interfax-Russia.ru – США планируют испытания двух ракет, запрещенных договором о РСМД. В Кремле назвали эти планы логическим развитием ситуации после слома договора.

Меньше недели назад в Вашингтоне заявили, что Пентагон в настоящее время изучает свои возможности в сфере создания ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

"Президент (США Дональд Трамп - ИФ) принял решение о приостановке (участия США в договоре - ИФ), госсекретарь его огласил... Министерство обороны может начать изучение и разработку мер, которыми до сих пор они не занимались совершенно, поскольку мы соблюдали договор. Теперь министерство обороны рассматривает возможные следующие шаги ", - заявила заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон на международной конференции по вопросам ядерной политики в Фонде Карнеги.

При этом и в Пентагоне заявили, что проект оборонного бюджета США на 2020 финансовый год пока не включает расходы, на которые Вашингтону предстоит пойти в случае прекращения действия ДРСМД.

"Сейчас наш бюджет моделирует ситуацию, при которой соблюдается ДРСМД", - сообщила на брифинге в Вашингтоне помощник заместителя и.о.министра обороны Элейн Маккаскер.

Вместе с тем она отметила, что в будущем США, видимо, предстоит рассмотреть вопрос о расходах в случае прекращения действия договора.

"Но нам предстоит сделать выбор по модернизации (модернизации ракетного арсенала в случае прекращения действия ДРСМД - ИФ)", - добавила она.

Между тем агентство Associated Press со ссылкой на источники в Минобороны США сообщило о планах Пентагона провести летные испытания двух ракет, которые в течение 30 лет были запрещены договором о ракетах средней и меньшей дальности.

Более того, отмечает агентство, испытания могут начаться еще до того, как договор прекратит свое действие в августе, о возможности чего заявили США и Россия.

Источники на условиях анонимности сообщили, что одна из низколетящих крылатых ракет имеет предполагаемую дальность полета в 1 тыс. км. Вторая является баллистической ракетой, способной преодолеть расстояние от 3 до 4 тыс. км. Испытания, предварительно, намечены на август. В ходе испытаний ракеты не будут нести ядерные заряды.

Представители Пентагона также заявили, что США еще не консультировались со своими союзниками в Европе и Азии по вопросу о развертывании новых ракет на их территории. Однако один из источников отметил, что баллистическая ракета средней дальности может быть развернута на Гуаме, чтобы представлять потенциальную угрозу для Китая и России, сообщает агентство.

В свою очередь в Кремле заявили, что информация о намерении США испытать ракеты, ранее запрещенные в ДРСМД, является логическим развитием ситуации после слома договора.

"Именно США, а не Россия, нарушали положения договора о ракетах средней и меньшей дальности. Именно США заранее включили в проект бюджета пункт о НИРах (научно-исследовательских работах) по этим ракетам. И поэтому, естественно, реализация НИРов без испытаний зачастую бывает невозможной. Поэтому это логическое продолжение ситуации, о которой я вам только что говорил", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он еще раз подчеркнул, что Россия "категорически не согласна" с какими-либо упреками в свой адрес по поводу нарушения ДРСМД.

"Наоборот, весьма аргументировано, с доказательствами мы демонстрировали всем, что именно США стали источником слома этого документа, фактически пойдя на нарушения: де-факто применение ряда систем, которые шли в нарушение положений (документов)", - отметил Песков.

На то, что Москва выполнила все условия для сохранения договора, на международной конференции по ядерной политике, проводимой центром Карнеги, обращал внимание и посол России в США Анатолий Антонов.

"Мы сделали - и я хотел бы это подчеркнуть - мы сделали все возможное, чтобы сохранить договор, учитывая его важность с точки зрения поддержания стратегической стабильности в Европе, а также в мире", - заявил Антонов.

По его мнению, со стороны Москвы были предприняты "беспрецедентные меры прозрачности", которые выходили за рамки обязательств России по договору. Но, к сожалению, США отвергли их, выставив России ультиматум, напомнил он.

Как подчеркнул посол РФ в США, все началось в 1999 году, когда Вашингтон испытал ударные беспилотные летательные аппараты, которые имели те же характеристики, что и крылатая ракета наземного базирования, запрещенная договором. Он напомнил, что тогда США заявили, что нуждаются в такой ракете для противостояния Китаю.

"Соединенные Штаты хотели найти предлог, и предлог был найден, они сочинили сказку о так называемой российской ракете 9М729", - сказал Антонов.

Он считает, что последствия ликвидации ДРСМД будут очень печальными как для российско-американских, так и для международных отношений. Как подчеркнул посол, Россия и США не "враги" и у обеих стран есть "общие вызовы для безопасности". В частности, главной угрозой, по мнению Антонова, является международный терроризм.

"США и РФ нужен полноформатный диалог", - добавил посол РФ в США.

Вместе с тем, он сомневается, что Вашингтон пойдет на компромиссы в ситуации с договором о ракетах средней и меньшей дальности.

С тем, что у ДРСМД низкие шансы на сохранение, соглашается и глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Если оценивать реально, шансы для будущего ДРСМД низкие. Одна из причин этого заключается в том, что Москва и Вашингтон больше не хотят себя ограничивать, в то время как такие страны, как Китай, Северная Корея, Индия или Пакистан, в настоящее время модернизируют свои ракеты средней дальности наземного базирования", - заявил Маас в Берлине на конференции по контролю над вооружениями.

Маас выразил убеждение, что "с логикой двуполярного мира "холодной войны" мы не можем дальше продолжать (жить - ИФ) в многополярном мире".

"Даже такие страны, как Китай, должны нести ответственность за стратегическую безопасность. Мы должны переосмыслить контроль над вооружениями. Это удастся лишь через диалог", - отметил он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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