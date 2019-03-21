Новые лица

21.03.19 14:33

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

Interfax-Russia.ru – Еще два губернатора покинули свои посты, попросив президента о досрочной отставке.

Слухи о грядущей отставке губернатора Мурманской области Марины Ковтун, занимавшей свой пост с апреля 2012 года, подтвердились утром 21 марта. Теперь уже бывшая глава региона на брифинге сообщила, что попросила президента РФ Владимира Путина о досрочной отставке.

"Я покидаю пост губернатора с чувством удовлетворения и даже гордости. Излишне говорить, что решение было осознанным и трудным ", - заявила Ковтун. Она отметила, что также приняла решение не баллотироваться на пост главы региона на губернаторских выборах в сентябре текущего года.

Бывший губернатор Заполярья пояснила, что ушла досрочно, чтобы врио главы успел до выборов познакомиться с регионом.

"Я сделала это для того, чтобы тот новый человек, который придет сюда, успел до сентября войти в курс дела, познакомиться с регионом, людьми, определить первоочередные действия, нужды, чаяния северян услышать, и, опираясь на них, выстроить свою работу", - сказала она.

По ее словам, за время работы в родном для нее регионе она смогла "пообщаться с тысячами северян" и объездить Кольский полуостров.

"У нас удивительные люди, таких нет больше нигде. Заручиться поддержкой таких людей очень дорогого стоит, и я надеюсь, что моему преемнику удастся", - отметила Ковтун.

Экс-губернатор выразила благодарность "землякам за поддержку" и сообщила, что намерена покинуть регион.

"Уезжаю в Москву, у меня там дети", - сказала Ковтун, добавив, что у нее осталось около 150 дней отпуска, и поэтому после отставки намерена сначала отдохнуть, и уже потом думать о дальнейшей карьере.

"Есть серьезные предложения, я их рассматриваю", - добавила она, заявив, что имеет богатый опыт.

Отвечая на вопрос журналистов об оказываемом прессинге на протяжении семи лет губернаторства, Ковтун сказала, что не знает стоящих за этим людей, но выразила благодарность и им.

"Железо куется в огне. Я благодарю их за то, что у меня сегодня именно такой характер и бойцовская форма", – пояснила политик.

В ответ на вопрос, было ли сложно семь лет на посту губернатора находиться под пристальным вниманием, экс-губернатор заявила напомнила, что "панциря нет, это невозможно, особенно, для женщины (...) Железных леди тоже не бывает".

По ее словам, она гордится проделанной за семь лет губернаторства работой.

"Я считаю, что наши успехи переваливают или перевешивают наши недочеты и промахи", - сказала она.

К успехам Ковтун отнесла созданный "фундамент для развития нашего будущего", в основе которого: проект Мурманского транспортного узла, привлеченные инвестиции, сумма которых "превышает $45 млн", привлечение "НОВАТЭКа", "Газпрома", "Роснефти". Также экс-губернатор отнесла к успехам растущий турпоток, меры по поддержке детства и материнства.

"Правительству новому и новому главе предстоит получить репутационные дивиденды с того, что было заложено нашей командой", - считает она.

В будущем Ковтун намерена оказывать поддержку региону, если Заполярье будет входить в круг интересов работы.

"Если моя работа будет связана с регионом - безусловно", - сказала она.

Позже бывший губернатор Мурманской области на заседании думы региона выразила благодарность и парламентариям.

"Мне было с вами очень приятно работать, всегда я чувствовала человеческий отклик. Я не буду сегодня делать отчет, но, оглядываясь назад, мне не стыдно ни за один проработанный день, ни за один год нашей с вами работы", - отметила Ковтун.

Как и на брифинге для журналистов, который предшествовал встрече с депутатами, она перечислила успехи своей команды: реализацию проекта Мурманского транспортного узла, привлечение крупных инвесторов и др.

Вручая цветы Ковтун, председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой сказал, что главным достижением стала "сохраненная стабильность".

"Все социальные обязательства были реализованы в полном объеме", - подчеркнул он.

По мнению сенатора от Заполярья Игоря Чернышенко, одной из причин отставки Ковтун могли стать коррупционные скандалы в регионе.

"Последние полтора года были непростыми... Область развивалась позитивно... Все дела, связанные с коррупционными процессами - может быть, на этом фоне усталость появилась", - сказал Чернышенко журналистам после прощальной встречи Ковтун с депутатами Мурманской областной думы.

Чернышенко считает, что новым главой региона должен стать человек, "который знает местные проблемы", способный стать локомотивом развития Мурманской области. К задачам, которые будут стоять перед новым губернатором, сенатор отнес укрепление материальной базы России в Арктике через крупные проекты "НОВАТЭКа", Мурманский транспортный узел, а также решение проблемы с мазутозависимостью региона.

При этом он подтвердил, что хотел бы видеть Ковтун в числе коллег по Совету Федерации.

Врио губернатора Мурманской области президент РФ назначил Андрея Чибиса, ранее занимавшего должность заместителя министра строительства и ЖКХ.

Сам Чибис считает свое назначение на этот пост серьезным вызовом.

"Это огромная ответственность и серьезный вызов: Мурманская область - стратегически значимый для нашей страны регион, с геополитическим, экономическим, туристическим, логистическим, промышленным потенциалом, а самое главное - талантливыми и стойкими людьми", - написал он на своей странице в Facebook.

Одним из своих приоритетов на новой должности врио губернатора назвал "заботу о людях и создание комфортных условий для жизни, работы и творчества наряду с развитием экономики, повышением прозрачности управления, поддержкой промышленности и другими важнейшими задачами".

Еще одним губернатором, ушедшим в отставку 21 марта, стал глава Оренбургской области Юрий Берг. О свой просьбе об отставке глава региона сообщил на официальном портале правительства Оренбургской области.

"С 2010 года я руководил регионом, который является для меня родным. Здесь живу и остаюсь жить я, мои дети и внуки. В первую очередь хочу поблагодарить вас, уважаемые земляки, за доверие, которое вы оказали мне на выборах губернатора пять лет назад, а также за колоссальную поддержку в любых начинаниях, направленных во благо людей", – написал он.

Берг отметил, что до единого дня голосования еще достаточно времени, чтобы новому руководителю региона доказать свою эффективность.

"Решение, безусловно, примут жители Оренбургской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Обещаю, что на каких бы постах мне ни пришлось работать в дальнейшем, я всегда буду отстаивать интересы Оренбургской области и своих земляков", - добавил он.

Президент РФ назначил врио главы региона Дениса Паслера, ранее возглавлявшего "Т Плюс".

Ковтун и Берг стали четвертой и пятым главами регионов, покинувшими свои посты на текущей неделе. Всего, по данным газеты "Ведомости", в отставку могут уйти до шести губернаторов. Причем, ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко называла грядущую смену руководителей ряда регионов плановой.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"