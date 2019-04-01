Полет. Падение. Пожар

01.04.19 13:33

Фото hrfernsehen

Interfax-Russia.ru – Совладелица и председатель совета директоров группы S7 Наталия Филева разбилась на самолете в Германии 31 марта. Представителей РФ допустят к расследованию.

Совладелица второй крупнейшей в РФ авиационной группы S7 AirSpace Corporation Наталия Филева погибла 31 марта в результате крушения бизнес-джета при заходе на посадку во Франкфурте-на-Майне.

"31 марта 2019 года при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Филева Наталия Валерьевна. Обстоятельства трагедии пока неизвестны", - сообщила журналистам пресс-служба авиакомпании.

В распространенном 31 марта заявлении пресс-службы полиции федеральной земли Гессен говорится, что разбившийся шестиместный самолет полностью сгорел. "После удара о землю самолет полностью сгорел. Согласно следственным данным, полученным на настоящий момент, самолет летел из Франции в Эгельсбах. На борту, предположительно, шестиместного самолета помимо пилота было еще два человека. Согласно предварительным данным, речь идет о российских гражданах. Окончательная идентификация тел будет проведена на следующей неделе", - говорилось в сообщении.

На место падения самолета направилось несколько полицейских машин. По пути к месту ЧП одна из них попала в ДТП, столкнувшись с другой машиной. В итоге погибли 24-летний молодой человек и 22-летняя девушка, находившиеся во второй машине. Трое полицейских получили серьезные ранения.

Самолетом, по данным информированного источника "Интерфакса", управлял пилот Андрей Дикун. На борту в качестве пассажиров находились Наталия Филева и ее отец Валерий Карачев. Все трое погибли. Однако официально имена погибших в полиции Германии пока не называют. Известно лишь, что расследование причин ЧП могут проводить до конца следующей недели.

В свою очередь в S7 заявили, что расследование происшествия будет проводиться "международной комиссией в установленном порядке при участии российских авиационных властей".

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) предложил немецким коллегам помочь расследовать причины авиакатастрофы.

"Мы готовы направить специалистов в Германию для участия в расследовании авиакатастрофы. Создали оперативный штаб. Однако пока немецкая сторона помощь не запрашивала", - сообщили "Интерфаксу" в организации.

Предполагается, что доля участия РФ в расследовании будет определена в понедельник на межправительственном уровне.

В S7 выразили соболезнования в связи с гибелью Филевой в авиакатастрофе. "Команда холдинга S7 Group выражает глубочайшие соболезнования семье и близким. Образ Наталии Валерьевны как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива", - говорится в сообщении компании.

Соболезнования в связи с гибелью Наталии Филевой также выразил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"С Наталией мы поддерживали постоянный контакт по вопросам сотрудничества с компанией S7 Space. В наших планах было создание для "Морского старта" "морской" версии ракеты "Союз-5". Она была великим энтузиастом авиации и космонавтики, и для всех нас её гибель - личная трагедия. Буквально за день до трагедии обсуждали с Наташей первый испытательный полет ИЛ-112В, и она, как профессионал в авиационной отрасли, очень радовалась такому событию. От имени всех моих коллег по "Роскосмосу" выражаю искренние соболезнования ее семье. Нам очень жаль...", - приводит пресс-служба "Роскосмоса" слова Рогозина.

Базовый для авиакомпании "Сибирь" аэропорт "Домодедово" также выразил соболезнования семье и близким совладелицы S7 Наталии Филевой.

"Коллектив аэропорта "Домодедово" выражает глубокие соболезнования семье и близким Наталии Валерьевны, а также всей команде холдинга S7 Group. Успешный предприниматель, харизматичный лидер и яркая женщина - такой она останется в нашей памяти и истории авиации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе S7.

Многие друзья и близкие погибшей выразили свои соболезнования в сети.

"Я в шоке. Самая энергична женщина в нашей авиации с абсолютно правильным взглядом на мир. Во многом благодаря Наталье Филевой S7 стала одной из лучших авиакомпаний России. Это огромная потеря для родных, компании, авиации и всей нашей страны", - прокомментировал случившееся на своей странице в Facebook генеральный директор и главный редактор портала Avia.ru. Роман Гусаров.

К соболезнующим присоединилась и заместитель главного редактора, руководитель делового блока в Коммерсантъ Рената Ямбаева.

"Не "жена совладельца S7", а настоящий партнер, настоящий менеджер, настоящий авиатор, настоящая женщина. Я знала ее почти с первых дней, когда Филевы купили "Сибирь". Она всегда была в сердце этого бизнеса, была его крыльями. В тогда еще чисто мужской и жесткой среде российской авиации эти двое чужаков выжили и заставили всех себя уважать. Вместе. Не напишешь в газете, как она могла улыбаться и наводить "страх и ужас", быть мягкой и железной. "Сибирь" не будет прежней. Авиация не будет прежней", – написала она.

Это не первая авиакатастрофа в Эгельсбахе. Так, в июне 2015 года, при крушении спортивного самолета вблизи от аэродрома погиб один пассажир и пострадал пилот. Причиной катастрофы стала потеря управления на взлете в результате отрыва потока. В 2012 году в аэропорту разбился бизнес-джет Cessna Citation X, погибли пять человек.

Из-за нескольких крушений легкомоторных самолетов в 2010 и 2012 году про этот аэропорт часто сообщали СМИ. В одной из статей журнал Spiegel, опубликованная в 2012 году назвал воздушную гавань Эгельсбах аэропортом "для знаменитостей", "любимой взлетной полосой для экономической элиты". В статье также говорилось, что Эгельсбах для пилотов - это так называемое "неконтролируемое место". Решение относительно погодных условий принимает сам пилот, а не диспетчер.

По информации журнала, "обеспеченные клиенты идут на риск и садятся на посадочной полосе Эгельсбаха, которая считается одной из самых опасных в Европе, в том числе потому, что на ней отсутствует так называемая курсо-глиссадная система ILS. Изменились ли условия в аэропорту в 2019 году, неизвестно - комментария аэропорта "Интерфаксу" в воскресенье вечером получить не удалось, на звонки никто не ответил.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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