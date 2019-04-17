В масштабах страны: реновацию жилья могут провести по всей стране
  
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Реновацию в регионы

© РИА Новости. Антон Денисов
Interfax–Russia.ru – Программа реновации жилья может охватить всю Россию. Такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму парламентарии Санкт–Петербурга.

Законопроект о реновации жилищного фонда по всей России внесло в Госдуму Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

"Во многих городах нашей страны продолжают эксплуатироваться многоквартирные дома так называемого первого периода индустриального домостроения (1957–1975 годы). Большинство подобных и еще более ранней постройки домов было рассчитано на срок не более пятидесяти лет, который к настоящему времени истек или близок к истечению (...). Одним из эффективных направлений решения указанной проблемы призвана стать реновация жилищного фонда", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что реновацию можно проводить за счет региональных, муниципальных и средств инвесторов. Уточнятся, что в проект не подпадут дома, включенные в программу капитального ремонта.

В программу предлагается включать не только отдельные многоквартирные дома, но и кварталы или микрорайоны. На высвобожденных территориях кроме жилых домов планируется строить также объекты инфраструктуры.

"В настоящее время имеется опыт проведения реновации в Москве, который следует учитывать, но нельзя некритически перенести на другие субъекты РФ. Во-первых, потому что этому препятствуют отдельные положения Жилищного кодекса РФ и некоторых других федеральных законов. Во-вторых, потому что все остальные российские регионы не обладают такими финансовыми возможностями, которыми располагает столица. В связи с этим проведение реновации на территории всей страны нуждается в создании законодательной базы на федеральном уровне", – отмечается в документе.

Эксперты отмечают, что потребность реновации жилищного фонда в регионах действительно высока.

"Тема распространения реновации на другие регионы появилась достаточно давно. Решение о проведении программы назрело и оправдано, но ожидать, что процесс станет масштабным, не следует", – рассказал Interfax-Russia.ru вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.

По мнению спикера, реализовать программу реновации смогут только самые обеспеченные регионы.

"Успешный старт московской реновации и отсутствие тех протестов, которые поначалу вызывали опасения, стимулировали интерес к этой программе. Однако распространить московский опыт не так просто, несмотря на наличие в регионах реальной потребности. Во-первых, реализовать программу реновации способны сейчас только богатые регионы. Неудивительно, что законодательная инициатива исходит из Санкт-Петербурга. Можно запустить аналогичный процесс также в Татарстане, Тюменской области, но в целом список окажется невелик", – отметил Ростислав Туровский.

Также спикер считает, что в программе должен участвовать крупный строительный бизнес.

"Необходим крупный строительный бизнес, готовый и способный стать партнером государства, а кроме того еще и бизнес ответственный, учитывая специфику строительной отрасли", – добавил он.

По мнению некоторых экспертов, реновацию по всей России запускать еще слишком рано.

"Сам московский опыт до конца пока еще не решил все проблемы, не убрал все тонкости и нюансы. Столичные власти только начали этот эксперимент. К тому же, пока есть жалобы людей, это значит, что чиновники не до конца отработали эту программу. Поэтому с реновацией лучше не торопиться", – рассказала Interfax–Russia.ru член ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина. Как сообщалось, в 2018 году руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов и председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская вносили на рассмотрении в Госдуму законопроект о реновации в регионах.

"Проект федерального закона "О реновации жилого фонда в Российской Федерации" направлен на предотвращение возникновения аварийного жилищного фонда. Он предоставляет право органам государственной власти субъектов РФ за счет средств бюджета субъекта РФ и иных не запрещенных законодательством РФ источников реализовывать программы реновации жилищного фонда", – говорилось в пояснительной записке документа.

Авторы документа отмечали, что законопроект о всероссийской реновации сильно отличается от московского варианта. "Наш проект отличается от московского тем, что у нас предполагается не только и не столько снос, а в первую очередь реконструкция домов, которые могут быть реконструированы", – поясняла Галина Хованская.

Однако заместитель председателя Госдумы Петр Толстой отмечал, что не у всех регионов есть такие финансовые возможности, как у столицы.

"Все понимают, что средств, какие есть в Москве, в регионах нет. И вы знаете, насколько по‑разному сегодня живут люди. Но нам необходимо улучшить качество их жизни, расселив дома, которые уже завтра станут аварийными и уже сегодня не подлежат капитальному ремонту, совместно с представителями регионов подумав, как это можно сделать", – отмечал парламентарий.

По его словам, согласно социологическим исследованиям,

более 70% россиян хотели бы перенести реновацию в регионы, эта проблема актуальна для всех субъектов РФ. В частности, Тыва, Якутия, Дагестан, Ингушетия и Ямало-Ненецкий автономный округ вошли в ТОП-5 регионов с самой большой долей ветхого и аварийного жилья в общей площади недвижимости в субъекте.

Закон о реновации жилья в Москве президент России Владимир Путин подписал в 2017 году. Программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение и снос более 5 тыс. домов. Программа затронет около 1 млн москвичей. По оценкам властей, всего в рамках программы в городе построят около 40 млн кв.м жилья.

При этом в течение 2019 года планируется построить по указанной программе около 600 тыс. квадратных метров жилья.

"Программа реновации развернулась, и уже с этого года мы начинаем массовый ввод жилья для переселенцев. По итогам этого года планируется сдать около 600 тысяч квадратных метров", – рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Заммэра отметил, что, уже начиная со следующего года, планируется строить и передавать под заселение не менее 1 млн квадратных метров жилья.

Ранее Марат Хуснуллин сообщал, что в этом году планируется снести порядка 70 старых домов в рамках программы реновации. Как отметил заммэра, освобождающиеся под старыми домами площадки могут быть вовлечены в застройку новых кварталов.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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