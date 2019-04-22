Шанс на отношения

22.04.19 15:38

© РИА Новости. Стрингер

Interfax-Russia.ru - В России считают, что при новом президенте Украины шансы на улучшение отношений между Москвой и Киевом есть, но на качественные позитивные перемены пока не надеются.

Подсчет голосов на выборах президента Украины еще не завершен, однако уже очевидно, что победу во втором туре с разгромным счетом одержал Владимир Зеленский, получивший свыше 73% голосов против почти 25% у действующего главы государства Петра Порошенко.

Уже почти избранный новый президент Украины озвучил и основные направления своей политики на ближайшее будущее. Так, Зеленский заявил, что переговоры в "Нормандском формате" при его президентстве будут продолжены, как и должна быть продолжена работа в Минском формате, однако последний нуждается в перезагрузке и обновлении кадрового состава.

При этом на брифинге в Киеве вечером 21 апреля он подчеркнул, что первоочередная задача сейчас – это прекращение огня в Донбассе. Зеленский анонсировал начало информационной кампании, цель которой - завершение военных действий.

"Мы будем делать очень мощную информационную войну, чтобы завершить огонь на Донбассе", – сообщил он.

Также, по его словам, первоочередной задачей станет освобождение украинских военнопленных и заключенных.

"Я сделаю все, чтобы вернуть - не могу обещать, но я сделаю, чтобы вернуть - наших ребят домой. Это приоритетная задача", – сказал победитель выборов.

Кроме того, Зеленский намерен провести кадровые перестановки, в том числе сменить генерального прокурора Юрия Луценко.

"Мы будем назначать новых людей, и это относится не только к господину Луценко", – заявил он.

Причем, в штабе Зеленского полагают, что в Раде поддержат инициативы нового президента Украины, исходя из здравого смысла или же желания остаться в политике.

"Мы считаем, что за законодательные инициативы Зеленского проголосует та здравая часть парламента, которая все-таки есть, и та часть парламента, которая хотела бы сохраниться в украинской политике", – сказал на брифинге спикер штаба кандидата Дмитрий Разумков.

По его словам, одними из первых будут законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности и импичменте президента.

"Сегодня народные депутаты говорят о том, что не готовы снимать неприкосновенность только с себя, но отставлять ее у других высокопоставленных чиновников. А если перед законом будут все равны, то и закон будет равен по отношению ко всем", – отметил он.

Отвечая на вопрос о возможном роспуске парламента, Разумков сказал, что "на сегодняшний момент говорить о роспуске Рады не представляется возможным".

В Москве не исключают активизацию мирного процесса в Донбассе, но на качественные позитивные перемены все же не рассчитывают.

Как заявил "Интерфаксу" директор "Центра политической конъюнктуры" Алексей Чеснаков, уход Порошенко безусловно стоит расценивать как позитивный шаг для мирного процесса в Донбассе, потому как он воспринимается в Донецке и Луганске как человек, "на руках которого кровь тысяч жителей региона".

Тем не менее, считает собеседник агентства, переоценивать возможности нового президента не стоит.

"Они будут не такими широкими как кажется многим оптимистам. Внутри Украины сформировалась и активно действует мощная "партия войны", которая настроена против выполнения минских соглашений", – отметил он.

Даже если Зеленский сделает шаги в направлении реализации минских соглашений, они "будут осторожными и потребуют серьезных политических усилий с его стороны".

Чеснаков напомнил также, что имплементация минских соглашений во многом зависит от позиции Верховной Рады.

"У Зеленского сильный мандат. Однако он будет неизбежно ограничен в своих действиях. Так, в Верховной раде у Зеленского пока нет союзников. Поэтому до очередных выборов в Верховную раду вряд ли стоит ждать серьезных подвижек. Конечно, не мало будет зависеть от того, кто станет новым министром обороны, кто возглавит спецслужбы", – сказал он.

Поэтому пока эксперт считает преждевременным оценивать возможность прямого диалога между Киевом и Донбассом в ближайшее время.

Российский политтехнолог, эксперт по Украине Глеб Павловский также обращает внимание на то, что Зеленский в качестве президента не будет способен на решительные действия, пока не получит необходимой поддержки в Верховной Раде.

"Скорее всего, мы увидим ряд декларативных шагов, указов. Но увидим ли мы со стороны Зеленского в ближайшее время действия, непонятно. Простые способы выхода из конфликта на Донбассе не просматриваются для президента, который будет фактически блокирован старыми политиками и старым истеблишментом. Компромиссы для Зеленского будут чрезвычайно затруднительны, а этот конфликт нельзя разрешить без компромиссов", - заявил Павловский "Интерфаксу".

По его словам, новый президент Украины неизбежно встретит противодействие со стороны существенной части украинского политического истеблишмента и ряда представителей силовых структур.

"Для Зеленского начинается самый опасный период, когда ему надо добиться признания именно внутри страны. Украина расколота, и значительная часть истеблишмента боится Зеленского. Даже ненавидит. Очень многие сторонники Порошенко, особенно в армии и в ряде силовых структур, не смирятся с успехом Зеленского", - считает Павловский.

По оценке политтехнолога, для Зеленского начинается период "высокой турбулентности", и степень рисков будет выше, чем даже в период предвыборной кампании.

"Покоя Зеленскому не будет. Правительство чужое. И все, что новый президент сможет сделать, это подписывать указы. Но добиваться их исполнения будет нелегко. Поскольку он высказывался в пользу деэскалации конфликта на Донбассе, и, в этой связи, работать с Москвой, это, чрезвычайно важно. Но у Зеленского руки будут сильно связаны", – сказал собеседник агентства.

Пока нынешняя ситуация на Украине выглядит, в первую очередь, не как победа Зеленского, а как сокрушительное поражение Порошенко, считает эксперт.

"Выборы на Украине состоялись. Результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины. Очевидно, что перед новым президентом будет стоять задача консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий", - констатировал на своей странице в Фейсбуке и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

При этом он отметил, что не испытывает сомнений в том, что новый руководитель Украины в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании: "Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу".

В то же время, считает Медведев, шансы на улучшение взаимодействия с Россией все же есть. "Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход", - подчеркнул глава правительствам.

Он пояснил, что подход должен учитывать все сложившиеся на Украине политические реалии, включая, прежде всего, ситуацию на востоке страны.

"Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, - здравомыслие. И конечно, понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры", – пишет Медведев.

Только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие, уверен премьер, а значит – решать тяжелейшие социальные проблемы, которые столь остро стоят сегодня для миллионов украинцев.

В Крыму также не ждут принципиальных изменений от победы Зеленского на украинских выборах.

"Участники президентской гонки на Украине не являются самостоятельными фигурами. Политика Киева, в том числе, внешняя, определяется далеко от берегов Днепра. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на какие-то принципиальные изменения. Хотя в данном случае я был бы рад ошибиться", – написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Фейсбуке.

Поражение Порошенко на выборах он назвал ударом по "идейным основам майданной власти" и крахом политического курса, заданного в 2014 году. "По сути, люди проголосовали против продолжения войны, против русофобии и бандеризации, (...) и не оценили пресловутый "безвиз" (...) Ритуальные заклинания о возвращении Крыма тоже не сработали", – отметил глава Крыма.

При этом он убежден, что признание российского статуса Крыма украинскими политиками не приведет к обвалу рейтингов.

"Люди и так все понимают. И они по достоинству оценят честность, оценят, что им не врут, не унижают постоянной и бессовестной ложью, не пытаются держать за дураков", – заявил он.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко со своей стороны заявила, что Россия готова вести диалог с победившим на украинских президентских выборах Зеленским и способствовать выполнению Киевом Минских соглашений.

"Россия готова вести диалог с тем президентом, которому оказано доверие гражданами Украины. Мы заинтересованы в нормализации отношений, мы заинтересованы, чтобы внутриукраинский конфликт между юго-востоком и властью как можно быстрее был урегулирован, чтобы на Украине наступили стабильность, мир", - сказала Матвиенко журналистам.

Она выразила надежду на то, "что вновь избранный президент Зеленский услышит этот сигнал общества".

"По крайней мере, первые заявления вселяют определенную надежду на это", - сказала спикер Совета Федерации.

Обозреватель Анастасия Николаева

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