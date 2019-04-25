Примесь помешала "Дружбе"

25.04.19 16:09

© РИА Новости. Юрий Абрамочкин

Interfax-Russia.ru – Белоруссия, Польша и Германия приостановили транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за загрязнения сырья.

Белоруссия, Польша и Германия приостановили транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за превышения содержания в ней хлорорганических соединений. Так, по данным ОАО "Гомельтранснефть Дружба", нефтеперерабатывающие заводы в Польше больше не могут принимать и перерабатывать нефть с показателями, которые зафиксированы на пункте приемки поставок "Адамово". Они прекратили транспортировку в 22:00 среды по варшавскому времени (23:00 по Москве). Поставки приостановлены на неопределенный срок.

"На западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты. Сохраняется поставка нефти по другой ветке в объемах, необходимых для транзита в направлении Украины, это около 40 тыс. т в сутки", – приводятся в сообщении агентство "БелТА" слова главного инженера компании.

Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Марина Костюченко отметила, что российская сторона обещала решить вопрос поставок некачественной нефти, однако пока никаких оперативных мер принято не было.

"Белнефтехим" уже в течение недели бьет тревогу в связи с поставками некачественной нефти, поступающей с российской стороны, терпеливо ведет переговоры с "Транснефтью" и настаивает на скорейшем решении вопроса обеспечения белорусских НПЗ и трубопроводной системы нефтью, соответствующей стандарту. Однако российской стороной затягивается принятие оперативных мер, несмотря на обещания решить вопрос в течение 2-3 дней", – рассказала она.

19 апреля концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. После чего он запросил официальную встречу с "Транснефтью".

"В течение последних нескольких дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". По нефтепроводу из Российской Федерации поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту", – рассказывала журналистам Марина Костюченко.

Также она подчеркнула, что ОАО "Гомельтранснефть Дружба" сообщило о ситуации операторам магистрального нефтепровода "Дружба" из других стран.

Как заявил "Интерфаксу" советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин, специалисты компании находятся в постоянном диалоге со специалистами "Гомельтранснефть Дружбы", руководством концерна "Белнефтехим" и НПЗ Белоруссии. Спикер отметил, что проблема вскоре будет устранена.

"Мы готовы встречаться с нашими белорусскими коллегами, чтобы обсудить ситуацию. Компания ежесуточно мониторит показатели по наличию органических хлоридов, а также проводит анализ арбитражных проб на предмет определения источника "загрязнения", – сказал он.

21 апреля российская "Транснефть" обнаружила источник загрязнения на участке Самара-Унеча, а также письменно признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию.

Генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко подтвердил, что на протяжении нескольких дней предприятие фиксирует ухудшение качества транспортируемой нефти по показателю органических хлоридов, содержание которых превышено более чем в 20 раз. Это является нарушением контракта с "Транснефтью".

В заявлении министерства энергетики РФ 21 апреля говорилось, что проблемы ухудшения качества нефти на западном направлении носят технический характер и будут устранены в ближайшее время.

"Ухудшение связано с превышением содержания органических хлоридов в нефти сверх норматива. Данный факт был обнаружен ПАО "Транснефть" на текущей неделе, после чего незамедлительно были приняты меры по приведению данного показателя в норму, включая локализацию очага возникновения повышенной концентрации и перенаправление грузопотоков", - поясняло Минэнерго.

23 апреля Белоруссия приостановила транзит российских нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

"Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов - бензинов и дизтоплива - на Украину, в Балтию и Польшу. На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", – сказал заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

Он пояснил, что экспорт пришлось приостановить из-за того, что Белоруссии необходимо обеспечивать возросшие потребности внутреннего рынка. Экспорт темных нефтепродуктов сохранен в полном объеме в связи с отсутствием их потребления на внутреннем рынке.

Кроме того, нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" запросил увеличения прокачки нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба".

В свою очередь председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия будет настаивать на компенсации издержек из-за поступления в нефтепровод некачественной российской нефти.

"Все возможные последствия будут обсуждены с "Транснефтью" на предстоящем совещании. Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов", – рассказал журналистам Андрей Рыбаков.

По его словам, ущерб пока сложно просчитать, так как некоторые последствия могут наступить не сейчас, а дадут о себе знать спустя время. Спикер пояснил, что основная угроза связана с риском повреждения сложного технологического оборудования на НПЗ из-за резкого превышения в поставляемой нефти хлорорганических соединений.

"Если говорить о денежном выражении, то это как минимум десятки миллионов долларов, ущерб может исчисляться многими сотнями миллионов долларов", – подчеркнул глава концерна.

Спикер сообщил, что первым поступление нефти с серьезными отклонениями по качеству обнаружил Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

"Отдельные пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в 100 раз. Опасность этих соединений заключается в их высокой коррозионной агрессивности, также возможна забивка отдельного теплообменного оборудования и отравление дорогостоящей катализаторной системы. Исходя из уникальности оборудования его ремонт будет занимать от полугода и больше", – пояснил Алексей Рыбаков.

В свою очередь заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов оценивает недополученную выручку от реализации нефтепродуктов в апреле в сумму около $100 млн.

Вскоре после приостановки транзита российской нефти на Украину, в Польшу и страны Балтии Россия начала поставку "чистой" нефти на НПЗ "Нафтан" по северной ветке (Сургут-Полоцк) нефтепровода "Дружба". Известно, что ОАО "Полоцктранснефть Дружба" получило нефть на своих узлах учета. При этом в концерне подчеркнули, что на Мозырском НПЗ ситуация остается прежней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко не ведут переговоров относительно транспортировки некачественной российской нефти через Белоруссию.

"Именно по этой теме сейчас переговоров на уровне глав государств нет", - рассказал Дмитрий Песков журналистам.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Козак отметил, что из России качественная нефть должна поступить по трубе в Белоруссию уже 29 апреля.

"В настоящее время на территории РФ значительная часть этой нефти, которая низкого качества, откачена в емкости на территории РФ, и 29 апреля, уже в понедельник, чистая, качественная нефть будет на границе с Белоруссией", - подчеркнул вице-премьер. Инцидент произошел на фоне отказа российской стороны поддержать предложение Минска о внеплановом увеличении тарифа на транзит нефти по территории Белоруссии на 23% для обеспечения экологической безопасности при транзите. Кроме того, в Минске назвали белорусский тариф самым низким среди стран-транзитеров. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко объявлял о планах закрыть на ремонт пять участков трубопровода "Дружба", потому что "то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки". Он также отметил, что ремонт нефтепровода должны были начать еще в 2018 году, однако не стала этого делать.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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