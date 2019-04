Недетский скандал

29.04.19 16:21

Interfax-Russia.ru – Зрители усомнились в итогах 6 сезона шоу "Голос. Дети". Первый канал проверит итоги голосования.

Нешуточным скандалом закончился 6 сезон шоу "Голос. Дети": победительницей конкурса стала Микелла Абрамова, 10-летняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. По итогам зрительского голосования она набрала более 50% голосов. Однако такие результаты вызвали негодование среди зрителей, а руководство Первого канала приняло решение перепроверить данные.

Микелла Абрамова входила в команду певицы Светланы Лободы. В финале она исполнила песню Рианны и Эминема "Love the Way You Lie". Определяли победителя с помощью смс-голосования по итогам которого Микелла получила 56,5% голосов, за Максима Ержана проголосовали 27,9% зрителей, а Валерий Кузаков набрал 15,6%. Такой рейтинг показался зрителям несправедливым, и они начали активно выражать недовольство в интернете. Некоторые предполагали, что результаты были "куплены" или "подтасованы". Так, 27 апреля запись финального выступления юной певицы на официальном канале "Голос. Дети" на YouTube получила 20 тыс. отметок "не нравится" и менее 2 тыс. лайков.

С тем, что первое место девочка заняла незаслуженно, согласились и многие знаменитости. Так, Актер Станислав Садальский написал в инстаграм, что голоса участница получила нечестным путем.

"Голосование однозначно – накрутили. Почему бы этот конкурс не назвать честно – "Поющие денежные мешки", – отметил он.

По мнению Максима Галкина, перекос в голосовании произошел из-за знаменитых родителей участницы.

"Что касается Микеллы Арбамовой, тоже хорошо поет. Но, объективно, она отстает от всех, кто вчера учувствовал в финале. К сожалению, ее родители несоизмерили свое информационное влияние. Слишком много их звездных друзей топило за девочку. Такой возможности нет у других родителей, потому и произошел драматический перекос", – сказал он в своем видеообращении в инстаграме.

Жестко по поводу данных девочки высказалась и писатель Мария Арбатова.

"Победа дочки Алсу - классическая иллюстрация анекдота про то, что "у генерала свой сын". В сетях предложили программу "Голос. Дети" переименовать в "Голос. Деньги". И если Алсу всегда называли "поющая бензоколонка", то придется придумывать прозвище и ее дочери", – написала она в фейсбуке.

А звезда шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников высказал слова поддержки другому участнику "Голос. Дети" Максиму Ержану.

"Посмотрел финал голос дети. Стало интересно, что же там произошло. И вот что скажу. Ержан Максим, не грусти все встанет на свои места. Твой талант пробьет себе дорогу без смс голосований и прочих выдумок. Если хочешь, будем выступать вместе, песни я напишу, ну и наконец-то, хоть кто то научит меня петь", – написал он в инстаграме.

Продюсер Иосиф Пригожин отметил, что считает достойным первого места Максима Ержана.

"Мне очень понравился и, считаю, был достоин первого места Ержан Максим, мне также очень понравилась Нино Чеснер - темпераментная, голосистая и уже готовая артистка, Рената Таирова и многие другие. Давайте спокойно разберем, что же все-таки произошло. А случилось следующее: за Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много...", – написал он в инстаграме.

Он также отметил, что детские конкурсы зачастую наносят детям непоправимый вред.

"Выиграл конкурс, а дальше что? Ребенок может не вырасти в профессионала, а неокрепшая детская душа будет уже отравлена славой, что впоследствии часто приводит к серьезным психологическим проблемам. А те, кто не побеждает в конкурсах, могут надломиться психологически и вообще разочароваться в творчестве", – отметил он.

В свою очередь гендиректор Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться в ситуации.

"За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в "Голосе" системе подсчета голосов. Активность звонков и смс в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда", – говорится в заявлении Эрнста, поступившем в "Интерфакс". По его словам, теперь предстоит выяснить, является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам.

Спикер сообщил, что на сайте канала опубликован итоговый протокол, результаты которого получили 26 апреля, в тот момент, когда были закрыты линии для голосования в финале шоу "Голос. Дети". Согласно протоколу, победитель шоу набрал 145,451 тыс. голосов, его преследователь - 64,835 тыс. голосов. Таким образом, разрыв составил более 80 тыс. голосов.

"Количество поданных голосов - единственный принцип, который заложен в формате для определения победителя и использовался нами в течение шести лет. Воздействовать на результаты мы не имеем права", – пояснил Константин Эрнст.

Он пообещал, что Первый канал будет информировать о результатах начатой проверки.

"Мы не можем позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень. Тем более речь идет о конкурсе с участием детей ... И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем", – отметил гендиректор Первого.

Проверкой итогов конкурса будут заниматься эксперты специализирующейся на расследованиях киберпреступлений компании Group-IB. В пресс-службе компании сообщили, что проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками.

Обозреватель Кристина Бочарникова

