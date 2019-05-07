Приоритетная версия

07.05.19 14:31

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

Interfax-Russia.ru – Специалисты изучают данные "черных ящиков" совершившего жесткую посадку в "Шереметьево" Superjet. По мнению экспертов, катастрофа произошла из-за ошибок экипажа.

Следственные действия на месте катастрофы SSJ-100 были завершены вечером 6 мая, после чего следователи совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке данных бортовых самописцев.

Как сообщила журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко, следователи совместно с представителями МАК изъяли с взлетно-посадочной полосы все фрагменты сгоревшего самолета и переместили их в ангар для дальнейшей выкладки и исследования.

"Продолжается работа с потерпевшими и пострадавшими в результате авиапроисшествия, следователи со специалистами МАК приступают к расшифровке и изучению данных изъятых бортовых самописцев", - отметила она.

По словам Петренко, "полученная информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов, аудиозаписями переговоров пилотов, показаниями выживших пассажиров и очевидцев происшествия, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины происходившего как на борту, так и в диспетчерской службе".

Работу по осмотру, демонтажу и подготовке носителей информации к копированию данных провели специалисты научно-технического центра МАК.

"Вся полетная информация скопирована, подготовлена для расшифровки и анализа", – сообщил Межгосударственный авиационный комитет.

При этом оказалось, что параметрический "черный ящик" совершившего жесткую посадку в "Шереметьево" Superjet, получил серьезные повреждения.

"Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии", – говорится в сообщении МАК.

Предварительный отчет с оперативными рекомендациями по безопасности полетов комиссия по расследованию МАК должна подготовить и представить в течение 30 дней.

Однако, как выяснил "Коммерсантъ", эксперты сходятся во мнении, что катастрофа, скорее всего, произошла из-за ошибок экипажа Superjet.

Первой из них было само решение летчиков лететь через грозовой фронт. Затем, попав в сложную, но далеко не катастрофическую ситуацию с отключением автоматики, летчики, по мнению авиаэкспертов, поторопились приземлиться вместо того, чтобы продержаться несколько часов в воздухе и выжечь лишний керосин (сливать топливо в воздухе сейчас запрещено по экологическим требованиям).

Наконец, уже в процессе приземления члены экипажа SSJ, как полагают авиаэксперты, продемонстрировали свою крайне слабую пилотажную подготовку, не сумев сначала правильно зайти на посадку в ручном режиме, а затем еще и усугубив ситуацию с начавшимися отскоками.

Параллельно следствие разбирается с наземными службами, которые, возможно, оперативно не отреагировали на ЧП.

Несмотря на заявления руководителя Минтранса РФ Евгения Дитриха о том, что службы реагирования аэропорта сработали оперативно, руководитель Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова считает, что вопросы к спасательной операции действительно имеются.

"Есть регламент аварийно-спасательного обеспечения безопасности полетов, который исполнен не был. В соответствии с ним первые спасательные машины должны прибыть на место происшествия через три минуты. Но не с момента возникновения самого ЧП, а с момента получения соответствующей команды. Так вот, по нашим данным, пожарные уложились в норматив, но прибыли гораздо позже, чем начался сам пожар и спасение пассажиров с борта лайнера", – рассказала она изданию.

По словам Борисовой, проблема заключается в том, что сами команды "Тревога" и "Готовность" были отданы с опозданием.

В соответствии с первой из них с терпящим бедствие воздушным судном внезапно произошло ЧП. Расчеты спасателей сразу направляются на место чрезвычайной ситуации. Первая машина должна прибыть туда через 3 минуты.

По второй команде спасатели в ожидании посадки терпящего бедствие самолета находятся в месте своего сбора, откуда и выезжают на ЧП в случае необходимости.

Согласно регламенту, решение о подаче сигналов "Тревога" и "Готовность" могут принять диспетчеры, руководитель полетов, сменный начальник аэропорта, руководитель предприятия гражданской авиации, начальник поисково-аварийной службы аэропорта – семь должностных лиц. Передаются же они службой движения по специальной связи. Судя по появившемуся видео, диспетчеры, только наблюдая с вышки за аварийной посадкой, пожаром на борту и спасающимися пассажирами, вызывали пожарных.

Несмотря на произошедшее, Минтранс РФ пока не видит оснований для приостановки полетов пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 после катастрофы.

По данным производителя SSJ-100 - компании "Гражданские самолеты Сухого", по состоянию на март 2019 года в эксплуатации находилось 138 лайнеров этого типа: 105 в российских авиакомпаниях и 33 в иностранных. Крупнейший эксплуатант SSJ-100 - "Аэрофлот", в парке которого до катастрофы числилось 50 таких самолетов. Кроме того, SSJ-100 есть у авиакомпаний "Газпром авиа", "Якутия", "Ямал", "ИрАэро", "Азимут", "Северсталь", "РусДжет", у госструктур - МВД России, МЧС, СЛО "Россия". Иностранными эксплуатантами являются мексиканская компания Interjet, ирландская CityJet, Королевские ВВС Таиланда и госструктуры Казахстана.

Вместе с тем премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе Минтранса с учетом результатов расследования авиакатастрофы подумать над поправками в законодательство по обеспечению безопасности эксплуатации самолетов.

Премьер также поставил правительству задачу сделать необходимые выводы по итогам расследования.

"Задача - расследовать обстоятельства происшествия, технологическую сторону, конечно, правовую, чем занимаются следственные органы, сделать необходимые выводы", - сказал Медведев в ходе заседания правительства.

Он подчеркнул, что именно эта задача сейчас стоит перед правительственной комиссией по оказанию помощи пострадавшим, семьям погибших и ликвидации последствий крушения SSJ-100 в Шереметьево.

По словам Медведева, результатом работы комиссии "должны быть определенные оценки, технические выводы, организационные выводы, выводы в сфере регулирования".

Премьер выразил глубокие соболезнования от имени правительства близким погибших в катастрофе.

Медведев также отметил, что нужно поддержать семьи погибших и пострадавших, чтобы они получили необходимую материальную и психологическую помощь.

Премьер-министр потребовал, чтобы вся необходимая помощь была оказана пострадавшим и семьям погибших незамедлительно и чтобы все выплаты "максимально быстро дошли до их получателей".

Как сообщил на заседании правительства глава Минтранса, семьям погибших в катастрофе будет выплачено по 9 млн рублей – по 2 млн составят страховые и региональные выплаты, 5 млн выплатит "Аэрофлот".

"Все выплаты будут организованы по месту, где проживали погибшие", – рассказал министр, возглавляющий правительственную комиссию по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших и ликвидации последствий крушения SSJ-100.

По словам Дитриха, Мурманской, Московской областями и Москвой уже приняты решения о размерах выплат. Страховые компании сразу начали активно работать с семьями погибших и пострадавшими, добавил министр.

"Пострадавшим будет выплачено до 2,5 млн рублей в зависимости от тяжести полученных повреждений, а также необходимые выплаты по затратам на лечение", - сказал Дитрих.

Кроме того, сообщил он, "Аэрофлот" принял решение выплатить по 1 млн рублей всем пассажирам, которым не потребовалась госпитализация.

Обозреватель Анастасия Николаева

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