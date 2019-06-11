Непригодно для жизни

11.06.19 13:41

Interfax-Russia.ru – Жители кузбасского Киселевска попросили убежища у канадских властей из-за плохой экологии в своем городе и регионе.

Полтора десятка жителей Киселевска (Кемеровская область), недовольные плохой экологической ситуацией в городе и регионе в целом, обратились к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им статус беженцев.

"Достопочтенный Джастин Трюдо, мы хотим обратиться к Вам с огромной просьбой о рассмотрении вопросы предоставления статуса беженца жителем Кузбасса, в частности, нашего Киселевска. На сегодняшний день в Кузбассе сложились невыносимые условия для жизни. Дело в том, что наш край богат углем и сейчас основные разработки угля ведутся варварским способом, несмотря на то, что рядом с огромными разрезами находятся жилые дома", – говорится в открытом обращении активистов, размещенном на канале Ютуб.

Как рассказали авторы послания, всего в черте города ведут работу 9 угольных разрезов, и большая часть населения живет рядом с ними.

"Этой зимой весь мир увидел наш черный снег. Мы задыхались от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта. Наши дети почти всю зиму не могли выйти на улицу, чтобы погулять. Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли", – пожаловались они.

При этом, как подчеркнули авторы обращения, ни власти города, ни руководство угольных предприятий не спешат им помогать.

"Представители местного самоуправления не могут ничего сделать, чтобы улучшить экологию в нашей области. Нам все говорят, что если не будут добывать уголь, то что мы тогда будем есть? Где мы будем работать? Но проблема еще и в том, что рабочим на угольных предприятиях платят крайне мало денег, поэтому мы, практически все жители города, живем в зоне прожиточного минимума. Хватает лишь на самое необходимое", – утверждают жители города.

При этом, как утверждают авторы послания, в связи с плохой экологической обстановкой в их городе и в регионе в целом растет заболеваемость онкологией.

"Практически в каждой семье есть либо уже умершие, либо болеющие раком в данный момент. Осознание риска заболеть онкологией при отсутствии возможности покинуть данную территорию приводит к тому, что мы фактически чувствуем себя загнанными в угол, живем в постоянной депрессии", – отмечают активисты в своем видеообращении.

В ролике также отмечается, что в городе сложно найти чистую воду, а также вырастить хороший урожай из-за толстого слоя угольной пыли, которую сдувает с отвалов горной породы. Также инициативная группа из Киселевска пожаловалась на взрывы на угольных разрезах, которые постепенно разрушают их дома.

"Мы не можем продать наше жилье и переехать в другие области нашей страны, так как наши дома стоят очень дешево из-за того, что были разрушены взрывами на разрезах. Но даже те дома, которые стоят дальше от разреза, стоят тоже крайне мало, так как весь наш город стал территорией с ужасной экологией. И никто не хочет здесь жить, покупать наше жилье", – добавляют авторы послания.

По мнению активистов, их просто вынуждают покинуть данную территорию и стать "экологическими беженцами внутри своей же страны". При этом жители города не уверены, что подобная история не повторится с ними на новом месте, "если там вдруг найдут уголь, алмазы или нефть или захотят построить торговый центр".

"Мы испробовали все способы, чтобы решить проблему, но у нас ничего не получается. Мы выбрали Канаду, потому что она очень похожа на нашу Сибирь. Много снега, холодно. Практически одинаковая природа", – пояснили свое намерение члены инициативной группы Киселевска.

Авторы послания также отметили, что могут и хотят быть полезными для Канады.

"Все мы работящие люди. Мы можем и умеем работать", – заверили киселевцы.

Вместе с тем, в своем видеообращении авторы также обратились и к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу. Его попросили рассказать представителям РФ о проблемах Кузбасса и, в частности, Киселевска. По заявлениям активистов, иной возможности донести данную информацию до местных властей они не видят.

"В Области живут порядка 2 млн человек. В нашем Киселевске – 90 тыс. человек. Варварская добыча угля открытым способом привела к экологической катастрофе этой зимой, когда весь мир говорил о черном снеге. Жители Киселевска не раз отправляли свои обращения президенту РФ Владимиру Путину, привлекали его внимание к сложившейся ситуации. Но никто не получил никакого ответа", – заявили авторы видеообращения.

Вместе с тем, активисты не исключили, что президент, возможно, не знает об их проблемах, поскольку до него не доходили их обращения. В связи с этим они выразили надежду, что Генсек ООН поможет распространить эту информацию на высшем уровне.

"Безрассудная добыча полезных ископаемых – это беда всей России, а добыча угля открытым способом привела к ситуации, которую мы, те, кто чувствует на себе последствия этой добычи, считаем настоящим геноцидом", – подчеркнули они.

Вместе с тем, авторы видеообращения отметили, что не предают свою родину, а лишь хотят жить в нормальных условиях и иметь возможность растить здоровых детей.

"Если это нам не может дать Российская Федерация, значит, мы будем искать возможность жить в других странах, где людей больше ценят", – подытожили активисты из Киселевска.

Отметим, что всего в записи данного видеообращения приняли участие двенадцать взрослых и четверо детей. Текст послания они читали по очереди. Всего, как заявили активисты, из России в любой момент готовы уехать около 100 киселевских семей. Видеозапись быстро разошлась по сети, к настоящему времени ее посмотрели уже более 36 тыс. человек.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области, глава региона Сергей Цивилев поручил подчиненным разобраться с жалобой и выработать меры по решению данной проблемы.

"Губернатор получил главе города и своим заместителям встретиться с жителями города, выслушать все претензии и совместно выработать меры по решению проблем. Основная задача – помочь жителям Киселевска", – заявил агентству "Интерфакс-Сибирь" представитель регионального правительства, при этом уточнив, что конкретные решения будут приняты уже в ближайшие дни.

В тоже время, как отметил собеседник агентства, экологические проблемы в Киселевске являются "историческими, так как город появился на месте рабочего поселка и фактически стоит на угольных разрезах".

"Эту проблему сложно решить быстро, но администрация совместно с угольными предприятиями день за днем работает над ее решением: переселяются жители с подработанных территорий, ведется борьба с незаконными углепогрузками и перевозками", – сообщил представитель пресс-службы областной администрации.

Кроме того, все промпредприятия, работающие в регионе, обязательно выполняют согласованные с правительством экологические программы.

Ранее, в конце мая, в сети было опубликовано видео, на котором заместитель мэра Киселевска Сергей Шишкин пьет воду, в которой, предположительно, находится червь. Стакан ему вручили горожане, которые ранее неоднократно жаловались на присутствие паразитов в водопроводной воде.

Тремя месяцами ранее – в феврале текущего года – Киселевск прославился своим черным снегом. Фотографии с необычными осадками буквально заполонили интернет. По факту произошедшего Главное управление МВД РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы).

"Специалистами центра гигиены эпидемиологии были проведены лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, установлено превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ более чем в два раза", – сообщили тогда в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации местных властей, на территории Киселевска в настоящее время работает порядка 10 угледобывающих предприятий и ряд обогатительных фабрик, в том числе, непосредственно в черте городе. Угольные отвалы от разрезов, начавших работу еще в 50-е годы прошлого столетия, находятся на расстоянии менее 1 км от центра города.

По данным Росстата, численность населения Киселевска стабильно снижается с 1962 года (тогда в нем проживали 142 тыс. человек). На 1 января 2017 года в городе жили 90 тыс. 980 человек.

Обозреватель Наталья Пономарева

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