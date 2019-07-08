Спасти любой ценой

08.07.19 13:28

© РИА Новости. Алексей Ефимов

Interfax-Russia.ru – Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района, который использовал спецтехнику для ликвидации последствий паводка на собственном участке.

Вице-премьер РФ, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал отстранить от должности мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова. Причиной тому послужила видеозапись, на которой сотрудники коммунальных служб муниципалитета откачивают воду и расчищают земельный участок его коттеджа, в то время как остальным жителям затопленного района никто не помогает.

"В СМИ появились сведения о том, что коммунальные службы активно занимаются восстановлением жилого дома и земельного участка мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова, пострадавших от наводнения. Вице-премьер поручил организовать проверку достоверности опубликованной информации, которая подтвердила факт использования специальной коммунальной техники в личных целях. В связи с этим Мутко потребовал отстранить Худоногова от исполнения своих обязанностей", – сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера.

Вместе с тем, инцидент привлек внимание властей региона. В облправительстве уже пообещали провести проверку по факту произошедшего.

"Основанием (для проверки) стало требование председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталия Мутко отстранить главу муниципалитета от исполнения обязанностей в связи с информацией о фактах использования специальной коммунальной техники мэром в личных целях во время ликвидации последствий стихии", – сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе администрации региона.

По уточненным данным МЧС, с 25 июня наводнение затронуло 110 населенных пунктов Иркутской области, 10,9 тыс. жилых домов, в которых проживали 34 тыс. 234 человек, в том числе более 8 тыс. детей. Подтопленными также оказались 49 социально значимых объектов, 48 участков автомобильных дорог, 22 автомобильных моста и более 11 тыс. приусадебных участков. Стихия затронула семь районов – Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский и Черемховский. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

К сожалению, наводнение не обошлось без жертв: по последним данным, в результате паводка погибло 23 человека.

"Сегодня (8 июля) обнаружено тело еще одного погибшего, таким образом число жертв увеличилось до 23 человек. Судьба еще восьми пропавших без вести выясняется. Два человека найдены живыми - родственники отозвали заявления о розыске", – сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Также за минувшие выходные возросло и количество пострадавших от паводка.

"По данным на утро понедельника (8 июля – ИФ) госпитализированы 442 человек, в том числе 104 ребенка. Амбулаторная помощь оказана 2 тыс. 770 обратившимся, среди них 414 детей", – сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Ранее Минздрав сообщал, что медицинская помощь понадобилась 2 тыс. 213 местным жителям, в том числе 220 детям. Из них было госпитализировано 338 человек, в том числе 59 детей.

По данным регионального управления МЧС РФ, в пунктах временного размещения (ПВР) в настоящее время остаются 352 человека, в том числе 83 ребенка. В ближайшее время их перевезут в пункты долговременного пребывания (ПДП).

"В отличие от пунктов временного размещения, куда пострадавших эвакуировали сразу после наводнения, пункты долговременного пребывания более комфортны для проживания. Все они благоустроенны, укомплектованы стиральными машинами", – сообщила пресс-служба регионального правительства.

Также ПДП для подтопленцев организуют питание, будут оказывать медицинскую и психологическую помощь. Каждая семья получит по отдельной комнате.

Всего, по данным местных властей, в Иркутской области организовано пять ПДП: один развернут в Нижнеудинском техникуме железнодорожного транспорта, два в Тулуне на базе общежития коррекционной школы-интерната N28 и Тулунского аграрного техникума и по одному в Чунском и Братском районах области.

"В санатории "Братское взморье" у нас сейчас 34 человека, но туда еще будут подвозиться люди. В Тулун, где мы сейчас находимся, людей уже начали сегодня (8 июля – ИФ) перевозить. Школа-интернат рассчитана на сто человек, аграрный техникум - на двести. По 20-30 человек будут пункты долговременного размещения в Нижнеудинске и в Чуне", – сообщил министр социальной развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Всего, по данным чиновника, в пунктах долговременного пребывания планируется разместить 377 человек, из них 80 детей.

Вместе с тем, как рассказали в правительстве области, иркутские власти уже нашли площадки для строительства нового жилья взамен утраченного во время наводнения.

"В Тулуне определили пять участков, чтобы их хватило для всех переселяемых из зоны затопления. Также обозначены территории, где можно строить многоэтажные дома – пятиэтажные и, возможно, даже девятиэтажные, с учетом грунтов и сейсмики. Наметили участки под индивидуальное жилье", – сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Так, по данным местных властей, новые микрорайоны можно построить в городах Нижнеудинске и Тулуне – на территориях, защищенных от возможных наводнений, а индивидуальные дома – в Тайшете и Чуне.

Планы будущей застройки специалисты должны разработать уже в ближайшие несколько дней, после чего их представят членам рабочей группы по строительству и проектированию под руководством заместителя министра строительства РФ Леонида Ставицкого, который приедет в Тулун.

"На месте наиболее пострадавших от затопления территорий Тулуна строительство и восстановление жилья не планируется, там предполагается обустройство лесопарковой зоны с плоскостными спортивными сооружениями", – добавили в правительстве области.

Также в регионе продолжается выплата единовременной материальной помощи пострадавшим от паводка. По данным местных властей, ее получили уже почти 24 тыс. человек.

"Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей уже получили 23 тыс. 822 жителя зоны наводнения в Иркутской области, в воскресенье (7 июля – ИФ) было принято еще 1 тыс. 87 заявлений. На выплаты по частичной и полной утере имущества – 50 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно – уже подготовлены документы 1 тыс. 692 человек, из которых более 1,5 тыс. должны получить максимальную сумму", – сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

В Зиминском районе единовременная материальная помощь выплачена жителям в полном объеме. По остальным территориям выплаты продолжаются. Также в регионе продолжается работа по выплатам родственникам погибших (в размере 1 млн рублей).

"Мы имеем 20 заявлений на данную выплату. Уже произведены восемь выплат. По остальным ожидаем прибытия родственников из других субъектов РФ, т.к. мы обязаны произвести выплату в равных долях всем членам семьи", – уточнила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Светлана Иевлева.

Кроме того, по ее словам, идет работа по нескольким заявлениям от племянников и других родственников, которые не являются напрямую членами семьи погибших.

"Их право на выплату определяется в судебном порядке", – добавила она.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"