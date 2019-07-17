Старые новые обвинения

17.07.19 17:09

© РИА Новости. Владимир Трефилов

Interfax-Russia.ru – Родственники погибших в крушении Boeing под Донецком обратились к России с призывом взять на себя ответственность за авиакатастрофу. Российская сторона виновной себя не считает.

"Новая газета" опубликовала обращение к руководству России родственников погибших в результате крушения малазийского Boeing-777 под Донецком 17 июля 2014 года.

Авторы обращения призвали Россию признать свою часть ответственности в авиакатастрофе, "сотрудничать с расследованием, как вы и обещали, подписав резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН, но что пока так и не сделано" и "прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман".

"Мы хотим, чтобы те, кто несет прямую ответственность за совершение этого преступления, включая вышестоящее командование, были названы, чтобы история знала их имена и их действия", - говорится в обращении.

Среди подписавших обращение шесть семей из Австралии, три малайзийские семьи и одна из Новой Зеландии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 17 июля, что еще не читал письма родственников жертв и не может его прокомментировать. Однако он напомнил, что Россия с самого начала предлагала свое участие и совместную работу для установления виновных в этой трагедии.

"России такая возможность (участия в расследовании – ИФ) предоставлена не была, поэтому мы не можем признать в качестве объективного результаты такого следствия без участия нашей стороны", - добавил он.

17 июля на месте авиакатастрофы в Донбассе прошел митинг, посвященный пятилетию со дня трагедии. Несколько сотен местных жителей собрались у мемориала, установленного на поле в селе Грабово, где нашли большую часть обломков малазийского саомолета.

"Катастрофа стала неслучайной. Это провокация киевского режима, который не считается ни с чем. На протяжении этих пяти лет мы видели, что различной ложью и фальсификациями фактов Украина пытается обвинить народное ополчение и Российскую Федерацию в этом преступлении, однако не представлено и не может быть представлено никаких доказательств, что мы имеем к этому отношения", - заявил в ходе митинга глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Днем ранее, 16 июля, высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини распространила заявление в связи с пятой годовщиной гибели сбитого над Украиной пассажирского самолета рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, в котором призывала Россию сотрудничать с ведущимся международным расследованием.

"ЕС (Европейский союз – ИФ) призывает Россию признать свою ответственность и полностью сотрудничать с проводящимся расследованием. ЕС заявляет, что полностью убежден в том, что будущие юридические процедуры будут вестись при надлежащей независимости и профессионально", - говорится в коммюнике, которое получил "Интерфакс".

В заявлении также выражается сочувствие семьям и знакомым 298 жертв авиакатастрофы.

"Европейский союз подтверждает, что он полностью поддерживает все развернутые усилия с целью, чтобы была раскрыта правда ради жертв и их близких, свершилось правосудие и ответственность была установлена в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН", - сказано в заявлении Могерини.

В ответ на это заявление председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий написал в своем твиттере, что ЕС показывает нежелание вести объективное расследование происшествия на Украине, призывая Россию признать вину за авиакатастрофу.

"ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за сбитый Боинг MH-17. То есть Брюссель говорит "нет" объективному расследованию, "нет" презумпции невиновности, "нет" разумным доводами и "да" политическому самооговору. Редкий цинизм и политическая ангажированность ", - заявил Слуцкий.

Призыв к сотрудничеству

В конце июня нидерландский фонд Stichting Vliegramp MH17, созданный для помощи родственникам погибших при крушении малайзийского Boeing-777 в небе над Донбассом, написал письмо в ПАСЕ.

В фонде выразили обеспокоенность тем, что Россия принимала небольшое участие или вовсе не сотрудничала с объединенной следственной группой, которая расследовала причины крушения малазийского авиалайнера. В письме также говорится о том, что российская сторона часто подвергала сомнению результаты расследования, проявила слишком мало ответственности и распространяла ложные факты о трагедии и расследовании.

Авторы письма призвали Совет Европы поставить условия для возвращения российской делегации в ПАСЕ. По их словам, Россия должна сотрудничать со следствием и способствовать наказанию всех виновных в авиакатастрофе.

26 июня члены ПАСЕ приняли "антидискриминационную" резолюцию и восстановили полномочия российской делегации. В этой резолюции среди прочих условий возращения российской делегации полномочий указывается "безоговорочно и в полном объеме сотрудничать с объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении к ответственности виновных в крушении самолета малазийских авиалиний, выполнявшего рейс MH 17".

3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент РФ Владимир Путин на саммите G20 в Осаке обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте крушение малайзийского самолета.

"Позиция президента, российской стороны предельно понятна и последовательна. И, конечно, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия РФ", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что "такие тезисы (приведенные в обращении нидерландского фонда – ИФ) постоянно на различных уровнях доводятся до наших визави в Нидерландах и других странах".

Ранее Нидерланды заявляли о готовности сотрудничать с Россией по делу о крушении малазийского авиалайнера. Так, в декабре 2018 года глава МИД Нидерландов Стеф Блок написал письмо в парламент своей страны, в котором, кроме прочего, сообщил, что Гаага открыта для сотрудничества с российской стороной.

"Нидерланды и Австралия готовы продолжать переговоры с Россией. Но в то же время кабинет министров (Нидерландов - ИФ) будет изучать последующие шаги, среди которых вариантом будет передать дело международному судье или организации", - отметил Блок.

Между тем, в ноябре 2018 года родственники 55 голландцев, погибших в результате крушения самолета, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

Новые доказательства и имена подозреваемых

Международная совместная следственная группа (ССГ) 19 июня 2019 года сообщила имена четырех подозреваемых в причастности к гибели малазийского Boeing-777: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Представитель ССГ заявил, что Россия владеет информацией об обстоятельствах гибели Boeing, но не хочет сотрудничать со следствием.

20 июня президент РФ Владимир Путин сказал журналистам, что среди улик, предоставленных следствием по делу о крушении малазийского Boeing-777, нет доказательств вины России.

"Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если на ее плечах такая ответственность лежит. То, что мы видели и представлено в качестве доказательств вины России - нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств", - сказал Путин.

По его словам, Россия представила свою версию событий, но мировое сообщество не хочет прислушиваться к ней.

"У нас есть своя версия, мы ее представили, но, к сожалению, нас никто слушать не хочет", - сказал он.

Президент отметил, что для качественного расследования необходим реальный диалог, а не необоснованные обвинения.

"Надо вернуться к тому, что мы говорили: кто разрешил полеты над зоной боевых действий? Россия что ли? Нет? А истребители где были? И где абсолютные доказательства того, что это ополченцы стреляли или кто-то другой? Там много очень вопросов - на них не отвечают, просто назначили раз и навсегда виновных. Нас такой подход к расследованию не устраивает", - заявил Путин.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев также сказал, что международная следственная группа не приняла во внимание предложенные Россией сведения о "деле MH17".

"Мы информацию предоставляем, она объективная, техническая, она не учитывается. То, что касается, допустим, телефонных разговоров. Слушайте, но смешно это. Это какие-то косвенные обвинения. Кто-то с кем-то разговаривает, там нет никаких доказательств и нет никаких привязок", - сказал Патрушев журналистам.

Патрушев считает, что, с юридической точки зрения, представленные следствием доказательства "ничтожны".

В свою очередь МИД РФ заявил, что в Москве "продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ" и "опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса".

"Тем не менее, РФ и впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Между тем, председатель комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий сказал журналистам, что новые обвинения совместной следственной группы (ССГ) по крушению малазийского Boeing не дают четкого объяснения произошедшего.

"Новые обвинения ССГ по малазийскому Boeing не выдерживают никакой критики. Такой очередной вариант в стиле "хайли лайкли". Опять не приведено никаких вразумительных доказательств, зато сделаны громкие и безапелляционные заявления о якобы причастности российских граждан", - сказал Слуцкий.

По его словам, Россия не может воспринимать подобные обвинения всерьез.

"ССГ последовательно отказывалась подключать к ходу расследования экспертов с российской стороны, в отличие от украинской, несмотря на неоднократные настойчивые просьбы. Наши доводы и материалы, в том числе собранные специалистами концерна "Алмаз-Антея", были полностью проигнорированы. Налицо ангажированный подход", - заявил он.

Предыстория

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В самолете находилось 298 пассажиров. Все они погибли.

13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, расследовавшая крушение Boeing, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет сбила ракета класса "земля-воздух". По версии следствия, ракету выпустили из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" из Первомайского района в Донбассе в 6 км к югу от населенного пункта Снежное, который в тот период контролировали ополченцы Донбасса. Следователи считали, что ЗРК привезли на восток Украины из РФ, а затем возвратили в Россию.

В 2018 году Нидерланды и Австралия заявили, что признают итоги расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. В мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждалось, что ракета, выпущенная по самолету Malaysia Airlines, могла быть доставлена из 53-й зенитной ракетной бригады, расквартированной под Курском.

Россия отвергла свою причастность к падению малазийского Boeing.

В мае 2019 года премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад высказал сомнение в том, что Россия причастна к гибели рейса MH17, из-за отсутствия неопровержимых доказательств этого. Мохамад не исключил, что ракету по пассажирскому самолету могли запустить как "повстанцы на Украине, так и украинское правительство, потому что у них есть такие ракеты".

Он также подчеркнул, что Малайзия согласна с выводами доклада по итогам расследования конкретно в том, что касается типа ракеты. По его мнению, то, что самолет сбила именно Россия, еще не доказано.

Обозреватель Сабина Адлейба

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