Причастны к беспорядкам

01.08.19 16:13

© РИА Новости. Евгений Одиноков

Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".

Несанкционированная акция оппозиции против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму прошла в центре столицы 27 июля. По оценке полиции, в акции приняли участие около 3,5 тыс. человек.

Началась акция на Тверской улице, затем участники несколько часов ходили по Бульварному кольцу и вечером собрались на Трубной площади. Столичная полиция сообщила о более чем тысячи задержанных участников несогласованной акции.

При этом, как рассказал в эфире телеканала "Россия 24" замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Москве Александр Половинка, у некоторых участников несогласованной акции были при себе колюще-режущие предметы.

"Участники так называемой "мирной" акции имели при себе колюще-режущие предметы, молотки, ножи, баллончики со слезоточивый газом, что свидетельствует о том, что указанное мероприятие было хорошо организовано и явно имело соответствующий наклон к дальнейшему силовому развитию", - сообщил Половинка.

По его словам, задерживали и доставляли в органы МВД наиболее активных участников. "Установлено, что практически каждый второй, чуть более 600 человек, оказались жителями других регионов", - заявил представитель ГУ МВД.

Среди задержанных были организаторы мероприятия - Любовь Соболь и Иван Жданов, а также участница группы Pussy Riot Мария Алехина и активист Дмитрий Цорионов (Энтео).

При этом задержания начались еще до начала несанкционированной акции. Перед ее началом полиция задержала незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину, Соболь, Илью Яшина.

В отношении Жданова, Соболь и Яшина завели протоколы по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

За день их задерживали дважды. В первый раз Соболь назначили штраф в 30 тыс. рублей за организацию несанкционированной акции 14 июля в Новопушкинском сквере, второй протокол завели по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка организации мероприятия).

Также повторно задержали Галямину. После доставления в ОВД Бирюлево Западное ее отпустили домой с обязательством явиться в суд.

Вместе с тем председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что видел необоснованные задержания. "У меня сложились противоречивые впечатления в связи с задержаниями, которые я видел. Я переговорил с задержанными людьми в автозаке. Силовых задержаний не видел, но беспочвенные задержания видел собственными глазами", - сказал Федотов "Интерфаксу", пообещав "поговорить с московской полицией и сотрудниками Росгвардии".

Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" заявил, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно, "в цивилизованной форме, неоскорбительно выражали свое мнение о властях, на что имели "полное право".

При этом, по его словам, задержания были "произвольными": "Выхватывают и тащат в автозаки мужчин и женщин".

Выяснилось, что в ходе акции задержали и несовершеннолетних. По словам уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича, всего задержали 47 несовершеннолетних. "Они были отпущены", - сообщил он "Интерфаксу".

Бунимович обратился в прокуратуру Москвы и к руководству московской полиции в связи с необоснованностью, по его мнению, многих задержаний, а также "применением неоправданной силы при задержаниях".

В отношении задержанных на несогласованной акции оппозиции в центре Москвы нарушителей общественного порядка были составлены "необходимые документы", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

В столичном главке Следственного комитета России (СКР) сообщили о возбуждении уголовного дела по факту организации, участия и призывов к массовым беспорядкам (ст.212 УК РФ).

По версии следствия, "группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети Интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки".

Кроме того, по событиям 27 июля расследуется три уголовных дела по фактам применении насилия в отношении представителей власти (ст.318 УК РФ). Мещанский суд Москвы уже арестовал первого обвиняемого, жителя Московской области Евгения Коваленко, который, по версии следствия, бросил в бойца ОМОН мусорную урну.

В ходе предварительного расследования следователи уже получили доказательства причастности к совершению преступлений более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков.

Московский главк сообщает о задержании пяти участников незаконной акции, в том числе Алексея Миняйло, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об их заключении под стражу.

Жукову, ставшему первым фигурантом по уголовному делу, уже предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч.2 ст.212 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья (ч.1 ст.318 УК РФ).

Вместе с тем, как сообщила "Интерфаксу" его адвокат, сотрудничающая с международной правозащитной группой "Агора", Светлана Байтурина, Жуков свою вину не признает.

"Он признает только то, что он участвовал в митинге. По моему мнению, составы преступлений здесь отсутствуют в полном объеме", - сказала Байтурина.

По ее словам, обвинение Жукова не содержит конкретики. "Есть очень общая формулировка о том, что в Москве были массовые беспорядки, и что он принимал в них участие, а конкретно его действия не перечислены. 318-я, я так понимаю, предъявлена в соответствии с видео (на появившемся накануне в интернете ролике видно, как Жуков движением снизу дотрагивается до головы сотрудника оцепления в каске и амуниции в Брюсовом переулке в центре Москвы - ИФ)", - сказала Байтурина.

Она сообщила, что ходатайство о мере пресечения будет направлено, вероятно, в Пресненский суд Москвы (по месту производства предварительного расследования, которое ведет столичный главк СКР) уже 2 августа.

В свою очередь руководитель международной правозащитной группы "Агоры" Павел Чиков сообщил, что волонтер штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь Алексей Миняйло подозревается сразу по трем частям ст.212 УК РФ - организация, участие и призывы к массовым беспорядкам.

По мнению Чикова, уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля возбуждено по политическим мотивам, так же, как это было по "Болотному делу".

"Не хватает 318-й, но она уже есть по отдельным эпизодам. Вне всякого сомнения, это второе "Болотное дело", - сказал он "Интерфаксу".

Правозащитник полагает, что таким образом власти пытаются оправдать действия полиции. "Скажем так, это некое повышение градуса и ставок во всей этой истории, которое автоматически делает протест в субботу не реализацией конституционного права на мирное собрание и шествие, а подготовленными заранее и реализованными массовыми беспорядками", - заявил Чиков.

В свою очередь, адвокат Дмитрий Аграновский, представлявший интересы осужденного за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года Сергея Удальцова, считает, что уголовные дела по данному обвинению не должны возбуждаться в отношении участников протестных акций.

"Конечно, те, кто нападал на полицейских, должны нести ответственность. Но это все-таки не массовые беспорядки. Мне кажется, что российским правоохранителям стоит перенять опыт европейских коллег, которые на подобных акциях зачастую действуют гораздо более жестко, но без последующих уголовных преследований участников мероприятия", - сказал Аграновский.

В Евросоюзе уже заявили, что задержания на несанкционированном митинге в Москве вызывают беспокойство и подрывают права на свободу слова и собраний.

Обозреватель Анастасия Николаева

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