По всем признакам

09.08.19 15:58

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.

Опасения по поводу вмешательства со стороны США в сентябрьские выборы в России в Совете Федерации высказали еще в мае. "Очередная серия подобных попыток ожидается в связи с проведением Единого дня голосования 8 сентября, в том числе в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге, а также в Крыму", - заявлял глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

По его мнению, власти США и связанные с ними организации, включая НПО, на основании принятых в этой стране законов, официальных доктрин и иных документов "продолжают масштабную и целенаправленную политику по так называемому сдерживанию России".

"В этих целях Вашингтон, его союзники и партнеры используют доступные им средства, в том числе информационные, политико-административные, дипломатические, организационно-технические, финансовые для осуществления противоправного вмешательства в суверенные дела России, в частности, в период подготовки и проведения на территории РФ избирательных кампаний различного уровня", - считает сенатор.

Он отмечал, что анализ полученных комиссией данных "позволяет говорить о продолжении подготовки с использованием зарубежных средств иностранных наставников граждан РФ с целью их вовлечения в стимулированную извне так называемую протестную политическую деятельность на территории РФ".

На заседании комиссии 8 августа Климов констатировал, что "выводы об ожидаемых провокациях, которые будут проходить при внешней поддержке, подтвердились".

В частности, он напомнил, что в качестве возможного объекта вмешательства назывался процесс выборов в Московскую городскую думу.

Климов сообщил, что на прошлой неделе от имени комиссии сделал ряд заявлений для СМИ о том, что в событиях, связанных с протестными акциями по поводу регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России.

По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами. После этого в Москве прошел ряд массовых акций в поддержку незарегистрированных кандидатов, в частности 27 июля и 3 августа. По данным полиции, всего на них было задержано более 1 тыс. 670 человек.

"Речь, в частности, шла о недобросовестном освещении событий в Москве со стороны органов государственной пропаганды ряда иностранных стран, о неприемлемых действиях некоторых представителей дипломатического корпуса в Москве, об участии в протестных акциях лиц, проходивших соответствующую подготовку за рубежом и получавших из-за рубежа денежные средства, а также о привлечении к обработке российских граждан иностранных структур, которые специализируются на лоббировании, политическом консалтинге, юридических консультациях, pr- и gr-техеологиях", - утверждает сенатор.

Накануне на явные признаки иностранного вмешательства в российские выборы обратили внимание и в нижней палате российского парламента, где назначили на 19 августа внеочередное заседание Совета Думы по этому вопросу.

Провести внеочередное заседание предложили лидеры КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР. В частности, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести в такую рабочую группу представителей всех парламентских фракций Госдумы.

"Сидеть и спокойно наблюдать за тем, как кто-то пытается манипулировать нашими действиями, либо нашим бездействием, либо нашими ожиданиями, либо нашими намерениями по решению за кого голосовать - мы считаем это недопустимым", - сказал Миронов.

По его словам, необходимо "приступить к спокойному расследованию того, что произошло, и есть ощущение, что еще будет происходить".

"Еще недавно спецпрокурор Мюллер искал российский след в избирательной кампании США, и все СМИ мира писали об этом, а потом это оказалось "пшиком" - все считали, что это нормально", - отметил Миронов.

"Мы считаем, наша партия считает, я, как гражданин России, считаю, что это недопустимо. Россия - суверенная страна, и мы сами разберемся, что у нас здесь происходит, и никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела, а выборы в РФ - это наши внутренние дела", - заявил лидер "Справедливой России".

В "Единой России" также согласились с предложением провести расследование иностранного вмешательства в выборы и внутриполитическую жизнь России.

"Мы хотим разобраться, какие государства и с какой целью осуществляли подобного рода вмешательства, кто в России противоправным образом получал поддержку и материальную помощь из-за рубежа, а, может быть, напрямую выступал в роли агентов влияния иностранных государств", - пояснил журналистам принятое решение первый зампред парламентской фракции "Единой России" Андрей Исаев.

Он обещал, что "будет проведено гласное, открытое парламентское расследование, которое позволит привлечь экспертов, специалистов, заинтересованные ведомства", результаты которого будут представлены обществу.

По его словам, поводом для парламентского расследования стало заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая привела в пример иностранного вмешательства то, что "на сайте американского посольства была расположена карта с указанием мест сбора участников несанкционированной акции в Москве 3 августа, а корреспондент немецкого государственного телеканала Deutsche Welle открыто призвал к участию в несанкционированной, по сути, незаконной акции в городе Москве".

При этом, добавил Исаев, у его коллег "есть и иные факты вмешательства в наши внутренние дела и в нашу внутреннюю политику".

Депутат напомнил, что Россию многократно обвиняли во вмешательстве в выборы в США и в некоторых европейских государствах, однако убедительных доказательств предъявлено не было. Поэтому депутаты, по его словам, имеют юридические и моральные основания для того, чтобы парламент России провел свое расследование о вмешательстве во внутренние дела страны.

Исаев уточнил, что работа межфракционной группы будет обеспечена комитетом по безопасности и противодействию коррупции, который уже связался с правоохранительными органами, с министерством иностранных дел и запросил необходимую информацию, подтверждающую факты подобного рода вмешательства.

Кстати, МИД РФ уже сделал посольству США представление (https://clck.ru/HX7mX) из-за публикации дипмиссии информации о несанкционированной акции 3 августа. В нем отмечается, что Москва расценивает "размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нем и призыв к действию, что представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны".

Между тем комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета планирует в сентябре пригласить на свое заседание иностранных послов, в том числе США, для обсуждения вопроса вмешательства ряда государств в дела РФ. "Мы хотели бы посмотреть им в глаза", - сказал Климов.

По его словам, для вмешательства в дела РФ, в частности, используются криптовалюты, электронные кошельки, ценные бумаги, а также хакерские атаки. "DoS-атаки, которые исчисляются миллиардами по отношению к нашей чувствительной системе, связанной с безопасностью государства. Кстати сказать, более половины этих атак идет с территории США, эти данные подтверждают и эксперты Организации Объединенных Наций", - сказал Климов.

С предложением пригласить в Госдуму послов государств, которые вмешиваются в выборы, также выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Обозреватель Анастасия Николаева

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