Расширение семерки

21.08.19 16:45

© РИА Новости. Виталий Подвицкий

Interfax-Russia.ru – США и Франция хотят пригласить Россию на встречу G7 в 2020 году, сообщила журналистка CNN Кайли Атвуд. В Москве назвали это признанием неэффективности предыдущей политики.

Как утверждает Атвуд со ссылкой на источник в администрации президента США, главы двух стран, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон обсудили этот вопрос во время телефонного разговора 21 августа.

"Во время разговора планировалось в целом обсудить предстоящие встречи G7 во Франции, которые начнутся в субботу. Именно Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году, и Трамп согласился, сказал источник", - написала журналистка в своем Твиттере.

По словам источника Атвуд, ожидается, что Трамп поднимет тему приглашения президента России Владимира Путина во время встречи "большой семерки" в Биаррице.

Ранее Трамп заявил, что разрушение формата G8 было неправильной личной инициативой бывшего президента США Барака Обамы.

"Я полагаю, что президент Обама - из-за того, что Путин его переиграл - подумал: нехорошо, что Россия в (G8 - ИФ), так что он захотел, чтобы Россию исключили", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Он подчеркнул, что данный формат следует восстановить. "Но я думаю, что гораздо более целесообразным было бы, чтобы Россия была в составе (клуба - ИФ); это должна быть G8, потому что многие вещи, о которых мы говорим, касаются России", - продолжил президент.

Трамп подчеркнул, что если к нему поступит предложение о восстановлении формата G8, он "с большой благосклонностью" отнесется к нему.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от диалога, однако формата G8 уже не существует.

"Формата G8 больше не существует. Как же мы можем возвратиться в организацию, которой не существует? Это "семерка", сегодня это G7. Что касается работы в формате восьми государств, мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести G8 в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках G7", - пригласил глава государства.

Между тем, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что Россия могла бы вернуться в формат "большой восьмерки" в случае превращения его в "десятку" с участием Китая и Индии. Это необходимо, чтобы Россия не попала в ситуацию, где "семь против одного (России – ИФ)".

"...формат "восьмерки" все равно останется для России крайне неудобным, так как по-прежнему будет являть собой формулу "семь плюс один". Где нас будут коллективно убеждать (принуждать?) признать все прелести западного мироустройства и вступить в ряды адептов нового либерального порядка", - написал Косачев в своем Фейсбуке.

По мнению сенатора, с учетом масштабов экономик и влияния на мировую политику Китай и Индию стоит подключить к этому формату, но эти страны, в отличие от России, в G7 никогда и не приглашали.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала "Интерфаксу", что обсуждение вопроса возврата России в группу "восьми" (G8) должно быть перенесено в профессиональную сферу.

"Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение. (...) Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если семерка хочет позиционировать себя как серьезный формат", - отметила Захарова.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что предложение президента США Дональда Трампа вернуться к формату "большой восьмерки" указывает на неудачу политики стран G7 по изоляции России. По его словам, это признают и США, и Франция.

"Если действительно поступит приглашение в адрес России принять участие в саммите G7 в 2020 году, то отталкиваться нужно от конкретной повестки обсуждения и от того, насколько будут обеспечены равные права всех сторон. Это не должно сводиться к каким-то ритуальным действиям на фоне агрессивной антироссийской политики санкций стран клуба G7", - отметил председатель комитета Госдумы.

Слуцкий подчеркнул, что Россия не отказывается от диалога с Западом в любых форматах, но "возвращение к G8 - не самоцель".

Между тем, президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов сказал Interfax-Russia.ru, что после ухода РФ G7 превратился в очень слабый формат.

"Страны Европейского союза и так встречаются в рамках Европейского союза. К ним добавляется США, которое и так взаимодействует со странами Европейского союза. То есть G7 превратился в такой странный формат ЕС и Вашингтона с редкими вкраплениями", - заявил политолог.

Помимо того, что повестка G7 стала "достаточно зауженной", серьезно возросло значение G20, так как именно там принимается большинство решений, объяснил эксперт.

"Наконец, серьезное усиление стран Юго-Восточной Азии. Это привело к тому, что начал перемещаться центр принятия экономических решений. И G7 без РФ стал превращаться в формат очень и очень специфический", - подчеркнул Абзалов.

По его словам, если ранее G8 нужен был только для расширения повестки, то теперь это также попытка безболезненно стабилизировать отношения с Москвой. Что касается интересов России, возвращение "большой восьмерки" станет серьезным шагом на пути к снятию изоляции.

"В свое время исключение России из этого формата было элементом изоляции. (...) Если будет произведено возращение G8, то это очень важный сигнал, в том числе для инвесторов, что ситуация стабилизируется, что Запад заинтересован в стабилизации отношений с Москвой", - пояснил собеседник Interfax-Russia.ru.

Он подчеркнул, что это может привести к усилению дипломатических позиций РФ, в том числе в Европе. Между тем, США в этом вопросе преследует свои цели.

"Трамп это предлагает, потому что G8 - это единственный на самом деле формат, в котором нет Китая. Это попытка оторвать на самом деле нас от Поднебесной частично, от Ирана в том числе. То есть попытка выстроить такое двухстороннее взаимодействие", - считает Абзалов.

В свою очередь для Франции данное предложение и встреча с президентом РФ прямо перед саммитом G7 - попытка собрать повестку и усилить свои позиции.

"Макрон сыграл очень важную многоходовку. (...) Это как раз попытка собрать повестку и усилить позицию Франции именно в этой организации (G7 – ИФ), тем более что ситуация в Европейском союзе не самая хорошая. Великобритания выходит уже в октябре, Германия испытывает очень серьезное давление. И Макрон пытается перехватить повестку именно как сильного игрока, представителя Европейского союза", - объяснил эксперт.

Ранее, в 2018 году, Дональд Трамп уже заявлял о необходимости вернуться к формату G8, который включает Россию.

"Возможно, я буду неполиткорректным, но нравится вам это или нет, нам нужно решать мировые проблемы. А в G7, которая раньше была G8, решили прогнать Россию. Теперь следовало бы пустить ее обратно, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров", - сказал президент США журналистам перед саммитом G7 в Канаде.

Однако из всех стран участников это предложение поддержала только Италия. Так, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что возращение России в G8 в интересах всего мира.

"Я согласен с президентом Дональдом Трампом: Россия должна вернуться в G8. Это в интересах всех", - написал Конте в Твиттере.

В 1994 году Россия впервые присоединилась к форуму лидеров ведущих промышленно развитых стран, получившему название G7. Это произошло на саммите в Неаполе. Первая половина форума прошла в обычном формате, а вторая уже с участием российского президента Бориса Ельцина в качестве равноправного партнера. В 2006 году в Санкт-Петербурге состоялся первый и единственный саммит G8 в России.

В 2014 году G8 вновь должен был пройти в России, в Сочи. Однако из-за событий на Украине и вокруг Крыма встреча была перенесена в Брюссель и прошла без российского участия. Объединение приняло решение вернуться к формату G7.

Обозреватель Сабина Адлейба

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