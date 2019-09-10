С осторожным оптимизмом

10.09.19 14:45

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru – Киев не исключает еще один обмен заключенными с Россией до конца года. Москва считает уже состоявшийся обмен поводом для начала нормализации отношений с Украиной.

Долгожданный обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле "35 на 35".

На Украину вернулись 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в прошлом году. Кроме того, источник, знакомый с ходом переговоров между Москвой и Киевом, сообщил "Интерфаксу", что Киеву на основании указа о помиловании президента РФ Владимира Путина были переданы одиннадцать граждан Украины, осужденных в РФ за различные преступления. По его словам, в свою очередь президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 человек.

В числе вернувшихся из России украинцев: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко, Павел Гриб и Евгений Панов.

Киев готовил на взаимное освобождение удерживаемых для передачи России 12 россиян и 23 украинцев. В частности, по данным источников "Украинской правды", приближенных к процессу обмена, в списках россиян Кирилл Вышинский, Максим Одинцов и Александр Баранов, а также свидетель по делу о крушении рейса MH17 Владимир Цемах. Также источник, знакомый с ходом обмена, сообщил, что среди 35 заключенных, переданных Украиной России, есть женщина, которую Киев преследовал по обвинению в госизмене.

Состоявшийся обмен поддержали во всем мире. Так, президент США Дональд Трамп поздравил РФ и Украину с обменом заключенными и выразил надежду на то, что это событие станет в будущем предвестником достижения мира.

"Россия и Украина только что обменялись большим числом заключенных. Очень хорошие новости; вероятно, первый гигантский шаг по направлению к миру. Поздравления обеим странам!" – написал американский президент твиттере.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер со своей стороны высказал мнение, что прошедший обмен послужит импульсом для дальнейшего обмена и продвижения в реализации Минских договоренности.

Обмен приветствовала и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Этот недавний обмен заключенными между Россией и Украиной – знак, дающий надежду", – приводит слова Меркель в своем твиттере представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Слова приветствия поступали также из Парижа, от председателя Европейского совета Дональда Туска, генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, от дипломатов Чехии, Польши, Эстонии, Литвы и Австрии.

А верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила с призывом к Москве и Киеву использовать обмен удерживаемыми лицами для того, чтобы положить конец конфликту на Украине.

Главы Украины и России уже по итогам обмена провели телефонный разговор, в котором дали "позитивную оценку" процессу и отметили гуманитарный аспект этой акции, "имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений".

Президент Украины со своей стороны отметил, что договоренности с российским лидером по первому этапу. Он напомнил, что изначально речь шла о возвращении только украинских военных моряков, но по инициативе украинской стороны "к освобождению были привлечены и другие".

"Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское - сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны", – подчеркнул Зеленский.

В МИД РФ также заявили, что рассматривают согласованное взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, как позитивный сигнал, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика российско-украинских отношений и реализации Минских соглашений.

Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что обмен стал возможным "благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами России и Украины".

"В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам", – подчеркнули в МИД РФ.

О том, что начало обмена заключенных положит начало изменению отношений между Россией и Украиной, заявила и российский омбудсмен Татьяна Москалькова. В беседе с "Интерфаксом" она высказала намерение обязательно продолжить "гуманитарную акцию взаимного возвращения домой граждан России и Украины, которые стали заложниками ситуации и попали под стражу". Причем, считает омбудсмен, такой процесс нужно вести не только с Украиной, но и с другими государствами.

"Переговоры не прекращались, списки не исчерпаны, они постоянно меняются, пополняются. Мы ведем переговоры постоянно каждый по своей линии - внешнеполитическое ведомство, спецслужбы, правозащита. Пока идет речь о возвращении людей домой, им нужна ежедневная помощь, касающаяся здоровья, связи с родными и близкими, условий содержания под стражей", – отметила Москалькова.

Директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков также уверен, что "работа по освобождению удерживаемых лиц будет продолжена".

"Следующий этап – обмен пленными между сторонами конфликта – Киевом и народными республиками Донбасса. Переговоры об этом ведутся в Контактной группе в Минске", – сказал Чеснаков "Интерфаксу".

Он напомнил, что Россия давно добивается обмена по принципу "всех установленных на всех установленных".

"Конечно, в перспективе нужно обменять всех на всех, но на сверку списков, которые представили стороны, уйдет много времени. Сейчас же уже можно хотя бы вернуть всех установленных. Это более 200 человек, которых необходимо вернуть домой. Около 200 из них находятся в Киеве и около 70 – в республиках Донбасса", – отметил он.

Между тем уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова утверждает, что еще один обмен может произойти уже до конца 2019 года. В эфире телеканала "1+1" она сообщила, что "на данный момент верифицированы 113 политзаключенных украинцев, из них 89 крымских татар".

В Кремле также считают важным продолжить обмен удерживаемых лиц между Украиной и РФ, однако, как считает пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, "пока говорить о сроках следующего обмена, наверное, было бы преждевременно". Он также напомнил, что первому раунду обмена "предшествовала огромная подготовительная работа, весьма скрупулезная".

Что касается уже состоявшегося обмена, то ранее Песков заявлял, что этот процесс дает основание для осторожного оптимизма – и в плане нормализации двусторонних отношений, и для выполнения минских соглашений.

Обозреватель Анастасия Николаева

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