Гибкий график

12.09.19 14:33

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

Interfax-Russia.ru – Профсоюзы предлагают сократить количество рабочих часов в неделю вместо "четырехдневки", работодатели не готовы к переходу на сокращенный трудовой график.

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил внесение поправок в трудовое законодательство с целью регулирования количества рабочих часов и дней, а в некоторых случаях – сокращения рабочей недели до четырех дней.

"Мы должны просто, на мой взгляд, дать более гибкие формулы в трудовом законодательстве. Вот трудовое время у нас - это 40-часовая рабочая неделя, хотя совсем недавно у нас еще была шестидневка, относительно недавно, в конце 60-х годов. В некоторых странах эта рабочая неделя уже меньше", - заявил премьер в эфире телеканала "Россия-24". В качестве примера он привел Францию, где рабочая неделя составляет 35 часов, в Нидерландах 29 часов.

Председатель правительства предложил построить рабочий график таким образом, чтобы работник был занят или четыре дня в неделю, или, наоборот, меньшее количество часов каждый день.

"Вот эту гибкость, мне кажется, и необходимо внедрить в законодательство", – отметил Медведев.

Он напомнил, что не случайно сказал об этом в ходе выступления на заседании, посвященном 100-летию Международной организации труда, вызвав "довольно бурную дискуссию и различного рода суждения и сомнения". В том числе, отметил премьер, дискуссии были по поводу того, что четырехдневная неделя повлечет сокращение оплаты труда, и это "способ урезать зарплаты".

"Нет, конечно. Речь идет просто о том, чтобы ввести гибкое регулирование, чтобы с учетом развития технологий, чтобы с учетом развития экономики человек мог сам планировать свое рабочее время, и работодатель, конечно, тоже", – сказал Медведев.

По мнению премьера, нужно позволить работать больше тем, кто этого хочет.

"Естественно, чтобы не было злоупотреблений, это должно быть отрегулировано. Вот эту гибкость или, как говорят юристы, диспозитивность, вариативность в трудовое законодательство нам точно нужно внедрять", – считает глава правительства.

Медведев высказал мнение, что нынешнее законодательство не соответствует уровню трудовых отношений. Он привел в пример людей, работающих дома, фрилансеров, количество которых с каждым годом увеличивается.

"Причем это не люди, которые, что называется, "перебиваются с хлеба на воду", это очень часто люди, которые зарабатывают вполне приличные деньги. Но они никак не связаны правилами внутреннего распорядка, необходимостью в 9 часов утра приходить, а в 18 уходить", – добавил премьер.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что не все профессии подразумевают дистанционную работу.

"Нельзя доводить до абсурда эту модель. Сантехники не могут работать дистанционно, мы это прекрасно понимаем, иначе это плохо закончится", – пошутил премьер.

В свою очередь глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что работодателей устраивают подход к гибкому трудовому законодательству.

"Гибкое регулирование рабочего времени, перенос целого ряда трудовых отношений из таких традиционных индустриальных форм в эпоху цифровизации – это неизбежно, это не наше желание даже, а сам трудовой процесс меняется. Поэтому мы готовы дать свои предложения и соображения, как эту гибкость трудового законодательства развивать", – сказал Шохин.

Он отметил, что в этой связи особенно важно перейти на электронный документооборот – электронный трудовой договор и электронную трудовую книжку.

После эфира председатель правительства, отвечая на вопрос о трудовом законодательстве и идее перехода на четырехдневную рабочую неделю, высказал мнение о необходимости сделать Трудовой кодекс более современным в плане более гибкого рабочего времени и места работы, а также обучения людей.

"Что касается четырехдневной рабочей недели, то это вопрос будущего. Для ряда профессий на самом деле она может быть хоть завтра, а некоторым видам деятельности это далекая перспектива. Естественно, что оно не должно сопровождаться изменением заработной платы, зарплата не должна падать, а должна только расти, а в некоторых случаях люди и сейчас, когда организуют трудовой процесс, делают, как считают правильным - не пять дней в неделю, а три, например", – отметил Медведев.

Он отметил, что новое трудовое законодательство должно давать выбор человеку, как трудиться и как организовать свой рабочий день с учетом интересов работодателей. Премьер пообещал в ближайшее время провести отдельное совещание с участием работодателей и профсоюзов, чтобы принять правильное решение.

Свою дискуссию о возможной корректировке трудового законодательства с участием всех заинтересованных сторон по дистанционной работе и возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю собирается провести и Госдума.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин также считает необходимым, чтобы заинтересованность в обсуждении данного вопроса высказали и профсоюзы, и работодатели. После чего, отметил он, Государственная Дума на основании общественного консенсуса сможет выработать стратегию движения в этом направлении.

"Возможно в ближайшее время проведение обсуждения с участием всех сторон социального партнерства (правительства, профсоюзов и работодателей) вопросов развития трудового законодательства Российской Федерации, улучшения условий труда граждан нашей страны, увеличения количества оплачиваемого свободного времени и по результатам дискуссии подготовить соответствующие законопроекты", – сказал Володин журналистам.

По его словам, перед законодателем стоит задача защитить права работников, которые трудятся дистанционно и не имеют постоянного рабочего места у того или иного работодателя.

Он отметил, что количество необходимого рабочего времени в условиях роботизации и информатизации производства также будет меняться, и передовые страны уже идут в этом направлении. Поэтому, считает спикер Госдумы, возможны оба варианта – и постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю, и меньшее количество рабочих часов каждый день.

В свою очередь руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов еще раз обратил внимание на то, что "сокращение рабочей недели не должно приводить к снижению заработной платы, объемов производства и эффективности труда".

"Тема очень многогранная, но и у профсоюзов, и у работодателей мнение сходится в одном - перемены нужны", – заявил Неверов журналистам.

По мнению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю должен решаться после проведения исследований на предмет того, не приведет ли идея о сокращении рабочей недели к большим нагрузкам в оставшиеся четыре дня.

"Нужно провести какие-то мониторинги, исследования. Но я не уверена, что эта идея сегодня без специальных исследований может быть внедрена в практику", – сказала Москалькова журналистам.

Со своей стороны председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР, крупнейшее российское профсоюзное объединение, в членских организациях которого состоят более 20 млн человек) Михаил Шмаков уже высказал мнение, что предметом дискуссии о регулировании рабочего времени должно быть не число рабочих дней в неделю, а количество рабочих часов.

"Главное – не количество дней, поскольку и сейчас можно работать четыре дня, но они будут по 10 часов. Разговор должен идти о количестве рабочих часов в неделю. Пропагандистски речь идет о количестве рабочих дней, а технически, по сути, это количество рабочих часов в неделю", – сказал Шмаков "Интерфаксу".

При этом глава ФНПР назвал принципиальным законодательное закрепление гарантий того, что доходы работников не будут снижены, если количество рабочего времени сократится.

"В законодательстве должно быть четко указано, что доходы сотрудников должны быть сохранены. В России заниженная зарплата. Несмотря на снижение (количества) рабочих часов в будущем зарплату надо увеличивать. Поэтому при переходе на четырехдневную рабочую неделю зарплата, как минимум, не должна снижаться, оставаться такой, как есть, но лучше, чтобы она росла", – сказал собеседник агентства.

Что касается работодателей, то, как оказалось, большинство из них не оценили идею четырехдневной рабочей недели. Как показал опрос, проведенный исследовательской службой портала HeadHunter по просьбе "Ведомостей" в начале сентября, переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год-два рассматривают лишь 12% работодателей, а в долгосрочной перспективе – 8%.

Подавляющее большинство работодателей (76%) вообще не рассматривают переход на сокращенный трудовой график. Они считают, что ради "четырехдневки" им придется снижать зарплату и нанимать новых людей, а и то и другое очень плохо: производительность труда упадет, переработок станет больше, выгорание усилится, а трудовая дисциплина ухудшится. Не видят никаких недостатков в четырехдневной рабочей неделе лишь 10% работодателей.

Обозреватель Анастасия Николаева

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