С предложением ВТС

18.09.19 14:50

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

Interfax-Russia.ru – РФ предложила Саудовской Аравии купить системы ПВО для защиты объектов инфраструктуры. Эксперты считают сделку маловероятной.

Вопрос защиты объектов инфраструктуры в Саудовской Аравии встал после нападения на предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco, когда был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем, согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников.

Однако США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Такие выводы американские специалисты сделали на основе анализа спутниковых снимков. В частности, эксперты указали, что угол атаки и количество точек удара, а также другая информация, которой располагают США, позволяет им предположить, что атаки были осуществлены Ираном или Ираком, сообщил CNN. Тегеран отвергает эти обвинения.

По информации агентства Bloomberg, йеменские мятежники-хуситы заявили, что у них есть вооружение, способное поразить цель в любой точке Саудовской Аравии и по-прежнему считают потенциальными мишенями объекты нефтяной промышленности этой страны.

Власти Саудовской Аравии заявили, что способны справиться с последствиями недавней атаки. Вместе с тем, по сообщению издания Arab News, король страны Салман ибн Абдель-Азиз Аль Сауд призвал мировое сообщество принять жесткие меры, чтобы подобное не повторилось.

Также, выступая перед членами правительства, король подчеркнул, что мишенью атаки были не только жизненно важные для Саудовской Аравии объекты, но и вся мировая экономика.

Президент России Владимир Путин со своей стороны предложил Саудовской Аравии закупить российские ЗРК С-300 или С-400, чтобы обезопасить свою территорию.

"Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300 и так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф", – сказал он на пресс-конференции по итогам саммита в Анкаре.

По словам Путина, "они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии".

В ответ на уточняющий вопрос одного из своих коллег, что же лучше покупать Эр-Рияду, С-300 или С-400, президент России заметил: "Пусть выбирают".

Саудовская Аравия на предложение президента РФ пока не отреагировала.

В свою очередь в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявили, что зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 могут дать системе противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии значительные преимущества перед средствами ПВО ближнего действия зарубежных стран.

"Более того, по тактико-техническим характеристикам на данный момент аналогов системы С-400 в мире не существует", – напомнили "Интерфаксу" в пресс-службе ФСВТС.

Там сообщили, что принципиальная готовность развивать российско-саудовское сотрудничество была подтверждена в ходе встречи глав двух государств еще в октябре 2017 года в Москве.

Так, осенью 2017 года по итогам визита в Москву короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда были подписаны несколько документов в сфере военно-технического сотрудничества. В частности, речь шла о меморандуме о покупке и локализации производства тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ" и гранатометов АГС-30.

При этом Россия и Саудовская Аравия готовили контракт и на поставку систем ПВО дальнего действия С-400 "Триумф". В феврале стало известно, что стороны обсуждают условия для активации контракта.

"Наши специалисты продолжают обсуждение взаимоприемлемых условий для вступления в силу контракта на поставку ЗРС С-400 "Триумф" Королевству Саудовская Аравия, который, как уже неоднократно сообщалось, был подписан в мае 2017 года", – заявляли в ФСВТС России.

Между тем, по мнению экспертов, Саудовской Аравии для эффективного противостояния дронам необходимо закупить российские комплексы ПВО "Панцирь". Как напомнил "Интерфаксу" генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев, в прошлом заместитель главкома ВВС России, благодаря эшелонированной системе российской ПВО в Сирии ни один из дронов, атаковавших базу Хмеймим, не выполнил поставленной задачи.

"А в Саудовской Аравии, которую вооружают США и (где) работают американские советники, дроны нанесли большой ущерб. О чем это говорит? О том, что система не такая совершенная, как у нас", – заявил ведущий российский военный эксперт в сфере противовоздушной обороны.

По его мнению, для надежной защиты от дронов Саудовской Аравии следует закупить российские комплексы "Панцирь", а также отправить своих специалистов на обучение в Россию.

О том, что С-300 и С-400 являются не самым подходящим средством для защиты от беспилотников, говорит и военный эксперт, академик Алексей Арбатов, возглавляющий Центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.

"Против низколетящих достаточно примитивных дронов-беспилотников эти ракеты, скорее всего, не очень эффективны. Это мощная система, рассчитанная на перехват гиперзвуковых баллистических ракет и высокоскоростных самолетов", – отметил Арбатов в беседе с "Интерфаксом".

По его мнению, для защиты нефтяных объектов Саудовской Аравии от беспилотников лучше подошли бы российские комплексы ПВО ближнего действия "Панцирь-С".

Вместе с тем он отметил, что Саудовская Аравия, несмотря на уязвимость своих объектов нефтепромысла, вряд ли купит российские системы противовоздушной обороны.

"Они не купят, потому что очень тесно связаны с США. После Турции США не позволят Саудовской Аравии начать приобретать российские зенитные системы", – считает Арбатов.

Еще один эксперт – генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, в прошлом начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, – также обратил внимание "Интерфакса" на отсутствие у Саудовской Аравии полноценной системы ПВО.

"Системы ПВО у них нет. Там все американское, а американцы не стремятся своим союзникам поставлять оборонительные системы. Они поставляют в основном ударные системы", – отметил Ивашов.

Однако, по его словам, предложение о покупке С-400 – не самый удачный вариант, поскольку против беспилотников "использовать такие дорогостоящие системы и дорогостоящие ракеты крайне невыгодно экономически". Эксперт считает, что для построения полноценной системы ПВО потребуются не только комплексы дальнего действия С-300 и С-400, но и комплексы ближнего действия.

Впрочем, покупкой С-300 и С-400 предложения России не ограничиваются. АО "Рособоронэкспорт" в ближайшее время на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2019, которая пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае, планирует обсудить перспективы поставок в арабские страны современных российских средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами и другими средствами воздушного нападения.

"В рамках Dubai Airshow мы не только обсудим с арабскими партнерами ход выполнения действующих контрактов, но также проведем с ними переговоры по новейшим российским средствам борьбы с БЛА, выделив их в самостоятельное направление работы", – заявил генеральный директор компании Александр Михеев.

Глава "Рособоронэкспорта" оценил рынок средств борьбы с дронами в "миллиарды долларов". При этом, считает Михеев, ущерб от игнорирования такой угрозы может быть "в разы больше".

Он отметил, что последние события в мире показывают все большее значение эффективной борьбы с разведывательными и ударными беспилотниками, а также с иными средствами воздушного нападения, для защиты объектов особой важности, в том числе стратегических транспортных узлов и инфраструктуры крупных предприятий нефтегазового сектора, атомной энергетики.

Обозреватель Анастасия Николаева

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