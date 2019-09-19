Пункт назначения – Антарктида

19.09.19 14:01

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru - Омская яхта, отправившаяся в кругосветку, отстает от графика из-за болезни членов экипажа и повреждений судна. Тем не менее, капитан намерен прибыть в Антарктиду в срок.

Омские яхтсмены, отправившиеся в кругосветное плавание на яхте "Сибирь" в честь 200-летия открытия Антарктиды, вынуждены корректировать состав команды и сроки своего путешествия.

"Это экстремальная экспедиция через самую северную и самую южную точки планеты. Не выдерживают механизмы, бывает, не выдерживают и люди. По стечению обстоятельств в данный момент на яхте осталось два человека", – сообщил руководитель экспедиции, директор Омского яхт-клуба Сергей Щербаков.

Изначально, как рассказал капитан, о своем желании отправиться в кругосветку заявили более сотни человек. Из них организаторы отобрали 25 наиболее подходящих кандидатов, которые должны были присоединиться к экспедиции на разных ее этапах. Однако экипаж оказался недостаточно подготовлен к такому серьезному путешествию как физически, так и психологически. В итоге в сентябре по состоянию здоровья из состава команды выбыло 8 человек.

Кроме того, по словам Щербакова, судну потребовался незапланированный ремонт.

"На выходе из Обской губы, когда посетили порт Сабетта, лед поцарапал стеклопластиковый корпус. После этого штормами сняло часть верхнего слоя обшивки и нам пришлось в Санкт-Петербурге подниматься на берег и ремонтировать корпус. Сейчас яхта как новенькая", – рассказал капитан.

Из-за форс-мажора мореплаватели отстали от графика примерно на неделю.

"Отставание от графика – неделя. Это немного. (...) Нам важно к антарктическому лету быть в Антарктике, а дальше к арктическому лету быть в Арктике. То есть в январе надо быть в Южной Америке, а в августе – в наших водах идти через Берингов пролив. Иначе мы сразу вылетим на год", – добавил он.

Таким образом, как пояснил Щербаков, команда планирует обойти вокруг земли, выйдя из порта Диксон и вернуться туда же во второй половине 2020 года.

"Это первая парусная гонка в истории человечества вокруг самой северной и самой южной точек планеты. Вызов брошен", – отметил яхтсмен.

Вместе с тем, по словам Щербакова, экспедиция преследует и просветительскую цель: команда проводит публичные встречи, на которых рассказывает о своем путешествии, яхте, о Сибири, о том, как русские моряки осваивали Антарктиду и почему так важно изучать эту территорию.

"Наша цель на территории России – просвещение. А за рубежом – это общественная дипломатия и поддержка соотечественников", – добавил Щербаков.

Как сообщалось, "Сибирь" вышла из Омска 7 августа. Во время своего путешествия омские яхтсмены намерены повторить маршрут следования российских военных моряков Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в 1820 году, открывших Антарктиду. Их путь пролегает через Диксон, Канадскую Арктику, Нуук (Гренландия) и Атлантику с выходом на маршрут Беллинсгаузена. Также в рамках экспедиции команда пройдет Бразилию, Австралию и Африку. После окончания проекта яхта совершит обход Антарктиды, поднимется в Арктику, придет в Салехард, а затем в 2020 году вернется в Омск.

Изначально отправиться в экспедицию ее участники планировали на специально приобретенной для этого яхте "Сила Сибири", однако в октябре 2018 года она попала в шторм у берегов Испании и получила повреждения. Подготовить ее к намеченному старту кругосветки не получилось, поэтому команда отправилась в путешествие на легендарной яхте "Сибирь". Судно было построено в Омске в 1997 году и многократно выходило в экспедиции, в том числе кругосветные. В связи со сменой судна маршрут кругосветки к 200-летию освоения Антарктиды был скорректирован и укорочен.

Финансирование экспедиции в честь 200-летия освоения Антарктиды осуществляется из средств президентского гранта, который омские яхтсмены выиграли еще в 2018 году. При этом общая сумма расходов, как тогда сообщал Щербаков, составит 57 млн рублей.

"Более крупного географического открытия за последние 200 лет не было. Это последний континент на планете, который открыт русскими. (...) Мы хотим быть частью этого события, поэтому должны быть в Антарктиде как раз 28 января 2020 года, когда она и была открыта", – подчеркнул руководитель экспедиции.

Также отметить годовщину открытия ледового материка намерены и российские власти. Соответствующее распоряжение премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал в марте этого года.

"Распоряжение: провести в 2019-2020 годах кругосветную экспедицию учебнопарусных судов "Паллада", "Седов" и "Крузенштерн", посвященную 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева (далее - кругосветная экспедиция)", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.

Как следует из пояснительной записки к распоряжению, экспедиция начнется в конце 2019 года. Суда выйдут из своих портов: "Паллада" – из Владивостока, "Седов" – из Кронштадта, а "Крузенштерн" – из Калининграда.

"Плавание парусника Паллада начнется в ноябре во Владивостоке и продлится до июня 2020 года. Задача судна – максимально близко подойти к Антарктиде", – отмечается в документе.

Парусник "Седов" отправится в экспедицию из Кронштадта в декабре 2019 года. Его плавание завершится ровно через год в Калининграде. Судно должно совершить трансатлантический переход к месту совместного маневрирования с фрегатом "Паллада", затем продолжить экспедицию в одиночном плавании.

"Плавание парусника "Крузенштерн" начнется в декабре 2019 года в Калининграде и завершится в сентябре 2020 года", – отмечается в пояснительной записке.

Судно совершит трансатлантический переход к месту совместного маневрирования с фрегатом "Паллада", затем отправиться к Черному морю для посещения российских портов Севастополь, Новороссийск, Ялта, Сочи.

"Большинство мест и портов, в которые будут заходить парусники, были открыты россиянами во время кругосветных плаваний. Знаковыми событиями экспедиции станут встречи трех парусников в Атлантике на участке плавания между портами Ушуайя (Аргентина) и Кейптаун (ЮАР) в районе островов Южная Георгия и Южных сандвичевых островов (Великобритания), где маршрут кругосветного плавания "Паллады" максимально близко подойдет к Антарктиде", – также говорится в документе.

Вместе с тем, в стороне от важной даты не осталась и Эстония – родина мореплавателя Фаддея Беллинсгаузена. В частности, Морской музей Эстонии совместно с группой местных предпринимателей организовали свою экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды. Она стартовала 11 июля из Кронштадта на парусно-моторной яхте Admiral Bellingshausen. Участники экспедиции, как и омские яхтсмены, планируют прибыть на российскую антарктическую станцию имени Беллинсгаузена в январе будущего года, в дни, когда исполнится 200 лет со дня открытия материка. По пути яхта сделает остановки в Финляндии, Эстонии, Литве, Калининграде, Польше и Германии. Всего, по данным организаторов, запланировано 38 остановок в 20 странах мира. Пройти часть путешествия на судне пообещала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Кроме того, Министерство культуры Эстонии выделит средства на установку на острове Сааремаа памятника Фаддею Беллинсгаузену. Монумент предполагается открыть летом 2020 года.

По информации иностранных СМИ, стоимость памятника составит 110 тыс. евро, из которых 30 тыс. выделит Министерство культуры Эстонии, 30 тыс. – муниципальные власти острова (где родился Беллинсгаузен), остальные средства инициаторы проекта надеются получить в виде пожертвований от юридических и частных лиц. Посольство России в Эстонии в свою очередь сообщило, что готово выделить на монумент миллион рублей.

Южная полярная экспедиция двух военных шлюпов "Восток" и "Мирный" под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в 1819 вышла из Кронштадта и 28 января 1820 года открыла Антарктиду. В 1821 году корабли вернулись в Кронштадт. Они пробыли в плавании 751 день и прошли более 92 тыс. км. Помимо Антарктиды, экспедиция открыла 29 островов и один коралловый риф. Во время экспедиции русские моряки провели научные, в том числе океанографические, исследования.

Обозреватель Наталья Пономарева

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