Оставить на свободе

23.09.19 12:04

© РИА Новости. Антон Денисов

Interfax-Russia.ru – Иностранные океанологи попросили Росприроднадзор запретить вылов китообразных в российских водах.

Международная группа экспертов обратилась к руководству Росприроднадзора с просьбой полностью запретить вылов всех китообразных в российских водах.

"Просим прекратить в будущем расчет квот ОДУ (общий допустимый улов - ИФ) для отлова любых видов китообразных в российских водах. Еще раз благодарим вас за то, что вы не выдали разрешение на отлов косаток в 2020 году, и призываем вас навсегда прекратить отлов диких косаток и других китообразных с целью содержания в неволе", – говорится в письме группы экспертов, копию которого агентству "Интерфакс - Дальний Восток" предоставила общественная организация "Экологическая вахта Сахалина".

Документ подписали 27 специалистов по морским млекопитающим из Канады, Новой Зеландии, Германии, США, Италии, Греции, Великобритании и Гонконга (9 стран).

По данным экологов, Росприроднадзор в настоящее время готовит предложения по квотам для отлова китообразных в российских водах на 2020 год. В предварительный список вошли 282 белухи, 20 тихоокеанских белобоких дельфинов, 8 афалин и столько же гринд. Животных панируется выловить "для культурно-просветительских целей". Принять окончательное решение о количестве китообразных, допустимых к вылову, в ведомстве должны уже 24 сентября.

"Мы предполагаем, что, по крайней мере, некоторые из пойманных в рамках данной квоты китообразных должны быть проданы за границу в тематические парки для развлекательных целей. Мы выражаем глубокую озабоченность по вопросу изъятия китообразных из дикой природы с целью демонстрации в неволе", – отмечают ученые в своем письме.

По мнению экспертов, отлов китообразных вызывает колоссальный стресс у животных и может привести к их многочисленным травмам и смертям. Более того, как отмечают ученые, ОДУ не учитывает тех особей, которые были травмированы, но сумели уйти от отловщиков, либо были ранеными выпущены обратно в дикую природу, а также убитых млекопитающих. Таким образом, подчеркивают специалисты, "пресс" на стада белух и дельфинов будет на порядок выше, чем это указано "на бумаге", а изъятие из дикой природы даже нескольких китообразных может иметь долгосрочные последствия для всей популяции.

Напомним, что ранее запретить вылов всех морских млекопитающих российские власти призывали известный французский океанолог, основатель и президент общества "Будущее Океанов" Жан-Мишель Кусто, а также его советник, исполнительный директор проекта "Китовый Заказник" Чарльз Винник. Соответствующее письмо эксперты адресовали главе Росприроднадзора Светлане Радионовой, министру природных ресурсов РФ Дмитрию Кобылкину, а также членам российской государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).

"Мы рады услышать, что эксперты уже исключили косаток из ОДУ. Также просим вас исключить отлов других китообразных - в том числе белух, гринд, афалин, и тихоокеанских белобоких дельфинов – в культурно-просветительских целях из ОДУ", – говорится в обращении специалистов.

Авторы письма подчеркивают, что сегодня науке мало что известно о жизни китов и дельфинов, однако отлов и дальнейшее их содержание в неволе вряд ли поможет лучше узнать этих животных.

"Отлов их в культурно-просветительских целях и содержание в океанариумах – это неправильный способ узнать о них больше. Вместо этого, мы должны изучать их в естественной среде обитания", – подчеркивают ученые в своем обращении.

Кроме того, как отмечают иностранные эксперты, китообразные играют важную роль в экосистеме океана, поэтому их изъятие из естественной среды обитания может иметь серьезные последствия.

"Отлов и транспортировка этих животных вызывают у них серьезный стресс, что может приводить к травмам и даже смерти. Содержание этих китообразных в неволе в бетонных резервуарах приводит к неестественному поведению, системным заболеваниям и значительно сокращает продолжительность их жизни", – указывают океанологи.

Специалисты также подчеркнули, что не знают, "какое влияние отлов отдельных животных может оказать на более крупные популяции китообразных".

В конце своего письма Кусто и Винник просят российские власти учесть их мнение при проведении государственной экологической экспертизы ОДУ в 2020 году.

Комментариями ведомств, к которым обращаются зарубежные ученые, редакция агентства пока не располагает.

Вместе с тем, против вылова китообразных выступает и Коалиции экологических организаций "Свободу косаткам и белухам". Сейчас общественники собирают подписи под соответствующим обращением к российским властям.

"Друзья, инициатива на РОИ (платформа "Российская общественная инициатива" – ИФ) двигается, но недостаточно быстро. Чтобы запретить отловы китообразных в России необходимо 100 тыс. голосов до 27 декабря 2019. Сейчас собрано 31,5 тыс. голосов", – говорится в сообщении коалиции в "Вконтакте".

Также экологи обеспокоены судьбой 75 белух, остающихся в "китовой тюрьме". Напомним, что первую партию животных (12 китов) ВНИРО собирались выпустить в середине сентября. По остальным 63 животным, как сообщал глава института Кирилл Колончин, решение еще не принято, и, возможно, часть из них распределят по российским центрам, на что общественники отреагировали очень негативно.

Позднее в руководстве ВНИРО сообщили, что транспортировать животных к месту выпуска уже несколько недель подряд не позволяет амурский паводок, поэтому сейчас специалисты разрабатывают новую схему доставки китов на побережье Охотского моря.

"Ситуация с паводком в Хабаровском крае остается напряженной. Вторую неделю подряд приходится корректировать график начала транспортировки и выпуска оставшихся белух из бухты Средняя. С учетом сложившейся неблагоприятной ситуации ВНИРО готовит изменения в логистику перевозки животных, что позволит существенно увеличить партии транспортируемых белух и успешно завершить операцию", – сообщил директор ВНИРО Кирилл Колончин.

В свою очередь экологи призвали ВНИРО согласовать новую схему выпуска белух с общественностью, а также огласить точные даты начала операции.

"Мы всерьез обеспокоены происходящим. Какие изменения в логистику готовит ВНИРО и когда общественность узнает об их планах? Почему изменения в схемах и графиках не согласовываются с заинтересованными научными и общественными организациями? Когда и каким образом будет производиться транспортировка белух, чтобы все 75 животных были выпущены на свободу до наступления холодов?", – задаются вопросами экологи.

Как сообщалось, первую партию животных, состоявшую из двух косаток и шести белух, вывезли из "китовой тюрьмы" 21 июня. Затем к месту выпуска поочередно отправились вторая и третья группы китов (по три косатки каждая). Последнюю – четвертую партию животных (две косатки и шесть белух) выпустили в Охотское море в конце августа. Как отмечал Колончин, все выпущенные животные живы, здоровы и уже воссоединились со своими сородичами.

Обозреватель Наталья Пономарева

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