Конфликт в онкоцентре

02.10.19 16:03

© РИА Новости. Владимир Вяткин

Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.

Ситуация в московском Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии им.Н.Н.Блохина обострилась с приходом нового руководителя Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии (входит в НМИЦ) Светланы Варфоломеевой в июне 2019 года. По данным СМИ, из-за сокращения зарплат и напряженной атмосферы в коллективе уволилось несколько онкологов, а врачи написали открытое обращение с просьбой восстановить нормальную атмосферу в НИИ.

В августе в интернете было опубликован приказ центра о сокращении более 700 штатных единиц в центре. Со своей стороны руководство НМИЦ пояснило, что речь идет о сокращении вакантных, то есть не занятых, ставок.

"Новые медицинские технологии, внедрение концепции бережливого управления клиникой, сокращение времени пребывания пациентов на койке привели к тому, что в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина двумя десятилетиями ранее, оставались вакантными. В настоящее время данные ставки являются избыточными для обеспечения оказания медицинской помощи населению и выполнения научных исследований, направленных на развитие онкологии в России", – отметили в центре.

Между тем, в конце сентября детские онкологи из НМИЦ заявили о готовности уволиться в полном составе в случае, если не будет заменено их руководство. В опубликованном видеоролике четыре врача-онколога потребовали отстранить от должности директора института, обоснованно и прозрачно распределять зарплату и провести аудит строительства новых корпусов института.

"Мы обращались ко всем представителям власти, нас никто не услышал. Теперь обращаемся ко всем гражданам России - коллегам, пациентам и их родителям с просьбой нас поддержать, потому что если не вы, то за нас никто больше не заступится", – заявили авторы обращения.

Требования врачей поддержали и родители онкобольных детей, проходящих лечение в НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им.Блохина. В видеообращении, адресованном руководству страны, министру здравоохранения и детскому омбудсмену, родители заявили, что в онкоцентре отсутствуют необходимые противоопухолевые препараты, поэтому они вынуждены их покупать за свой счет, а также оплачивать проживание в Москве во время амбулаторного этапа лечения.

"Пансионат для бесплатного проживания детей превратили в коммерческий отель. Нам запретили общаться с представителями СМИ, честно излагать свою точку зрения. Требуем взять на контроль обещания по вводу в эксплуатацию новых корпусов института", – отмечается в обращении.

В Кремле выразили надежду, что в ситуации с протестами детских онкологов разберется Минздрав.

"Это обращение видят и слышат в Минздраве, и мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации", – сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь руководство НМИЦ сообщило, что в НИИ детской онкологии и гематологии, сотрудники которого заявили об увольнении, уже работает комиссия Минздрава, которая даст оценку работе учреждения.

Директор НМИЦ Иван Стилиди рассказал, что комиссия Минздрава России была привлечена по его инициативе, она работает в институте уже две недели, и ее работа продлена до 6 октября.

"Будет представлено заключение, с нетерпением его жду. Считаю, должна быть объективная оценка ситуации, которая поможет найти баланс и равновесие в этом непростом вопросе", – подчеркнул директор.

Он предположил, что выступления врачей НИИ с требованиями увольнения директора института Светланы Варфоломеевой, возможно, возникли из-за "амбиций занять эту позицию". В частности, по словам Стилиди, некоторые сотрудники хотели участвовать в закупках лекарств.

При этом директор НМИЦ отметил, что Варфоломеева – "человек высококвалифицированный", и он ни дня не пожалел о том, что назначил ее на должность директора. По его словам, после назначения Варфоломеевой руководителем НИИ детской онкологии и гематологии были "проведены мероприятия по повышению дисциплины".

Стилиди также сообщил, что обратился с письмом к директору НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю, главному специалисту-гематологу России Александру Румянцеву, замминистра здравоохранения РФ Елене Байбариной с просьбой дать правовую оценку действиям четырех сотрудников, требующих увольнения Варфоломеевой.

Он также заявил, что не ждет увольнения сотрудников.

"Уволить их могу только я. Я хочу, чтобы общественность дала им оценку. Лицо центра демонизируется, надо оценить их поведение", – сказал он, отметив, что "дети не останутся без квалифицированной экспертной помощи".

Директор НМИЦ им.Блохина подтвердил, что ему сообщили о пяти заявлениях об увольнении врачей. Стилиди отметил, что рассмотрит эти заявления и решит вопрос с увольнением в зависимости от формулировки.

"Дети должны быть охвачены медпомощью. Если это не будет нарушено, желающим с правильной просьбой об увольнении, я их просьбу удовлетворю. Кто-то написал - в связи с давлением со стороны администрации - такое не подпишу. По собственному желанию - если так, то посмотрю, если дети не пострадают от этого, им подпишу. Не вижу и не планирую увольнения по своей инициативе", – пояснил директор НМИЦ.

В свою очередь член комиссии Минздрава, работающей в НМИЦ им.Блохина, главный специалист-гематолог Минздрава России Александр Румянцев уточнил, что претензии увольняющихся врачей – обвинения администрации в массовых увольнениях персонала, снижении зарплат, чрезмерных требованиях по ведению историй болезни и контролю присутствия на работе – не подтвердились.

Он считает, что врачи допустили "некорректные действия, удивительные, никогда не наблюдавшиеся ранее", в том числе тайные записи обсуждения больных, выкладывание в сеть, запугивание родителей детей и родственников, что врачи покинут пост. По словам Румянцева, "были выявлены серьезные нарушения работы отделения, действия против принятых решений по протоколам лечения больных, ведение меддокументации, показания к использованию препаратов офф-лейбл, экспериментальная терапия, которая не была подтверждена ранее другими врачами".

В свою очередь президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что врачебное сообщество не поддержит действия врачей.

"Дальше лечить кто будет? Это что за мода такая, я не понимаю! Ищите другие способы решения конфликтов. Это шантаж. Я их не поддерживаю, и врачебное сообщество не поддержит. Коллективное заявление об уходе - это безобразие", – заявил он.

Со своей стороны Минздрав обвинил детских онкологов из центра в нарушении врачебной этики и деонтологии (раздел этики, рассматривающий проблемы морали и нравственности).

В ведомстве отметили, что ситуацией в институте до 10 октября занимается специальная комиссия Минздрава. При этом комиссия уже пришла к первым выводам. В частности, помимо негативной оценки видеообращения онкологов, там положительно оценили работу нового директора НИИ, которую критиковали авторы обращения. Там также отметили, что требования, которые предъявляет к коллективу Варфоломеева, "являются абсолютно обоснованными, соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных" и "выполняются во всех других онкологических институтах страны".

Обозреватель Анастасия Николаева

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