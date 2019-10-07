Нерадушный прием

07.10.19 14:08

© РИА Новости. Максим Блинов

Interfax-Russia.ru – Москва заявила протест в связи с допросом ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой. В Думе после инцидента обсудят поездки депутатов в США.

В минувшие выходные посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в госдепартамент США в связи с допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Юмашева прибыла на общественно-политический форум "Диалог Форт Росс" в качестве координатора парламентской группы Государственной Думы по связям с Конгрессом США.

В посольстве отметили, что считают такие действия "неприемлемыми и возмутительными".

"Рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы. Представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из сената или нижней палаты конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что не получили визу, или те, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево", – сказал посол РФ в США Анатолий Антонов, предположив, что таким образом США пытаются сорвать форум.

МИД РФ также заявил "решительный протест в связи с действиями властей США в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Юмашевой".

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали этот инцидент "очередной враждебной акцией против России и ее представителей, явно нацеленной на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений".

"Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб. В качестве координатора парламентской группы Государственной Думы по связям с Конгрессом США Юмашева направлялась на общественно-политический форум "Диалог Форт-Росс", который как раз и призван способствовать укреплению взаимопонимания и сотрудничества между народами России и США", – отметили в ведомстве.

В МИД РФ отметили, что "глубоко возмущены произошедшим" и посоветовали задуматься о том, куда может завести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией.

"Такая политика недальновидна и опасна. При этом неподдельный интерес широкой американской общественности к форуму "Диалог Форт-Росс" убедительно свидетельствует, что простые американцы выступают не за конфронтацию, а за взаимодействие России и США", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин расценил действия спецслужб США в отношении Юмашевой как "циничную провокацию".

"Очевидно, что в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений. Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран, недопустимы и заслуживают осуждения", – заявил он журналистам.

Володин рассказал, что Юмашева получила официальное приглашение для участия в международном форуме, и американское посольство выдало ей визу. Поэтому он считает действия США "очередным примером нарушения взятых ими на себя международных обязательств".

"Безобразной" назвал ситуацию с допросом Юмашевой и глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. На своей странице в Фейсбуке он сообщил, что знает Юмашеву давно по активной совместной работе "на международном треке", в том числе американском, и в качестве координатора думской группы по связям с Палатой представителей Конгресса США она сделала очень много для сохранения "хотя бы минимального диалога с американскими парламентариями".

По словам сенатора, "американские спецслужбы творят что хотят, невзирая ни на миссию, ни на дипломатический статус, ни на элементарные приличия в межгосударственных отношениях".

"От этой истории очень дурно пахнет. Пока авторство провокации – за спецслужбами. Но если от этих действий не дистанцируются конгрессмены, равно как и президент США, дурной запах распространится и на Холме с Белым домом. Дополнительно отравляя и без того затхлую атмосферу двусторонних отношений", – полагает Косачев.

В свою очередь глава фракции партии "Единая Россия" в российском парламенте Сергей Неверов предложил "задуматься об участии в подобных мероприятиях на территории США".

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также предложил, чтобы любые контакты между парламентариями РФ и США проходили за пределами Соединенных Штатов. Он отметил, что российские парламентарии поддерживают любой диалог.

"Мы готовы говорить, объяснять свои действия, свою позицию, готовы выслушивать наших оппонентов, в нормальных условиях, не при таких действиях", – сказал Чепа в эфире телеканала "Россия 24".

С тем, что допрос депутата Госдумы в аэропорту в Нью-Йорке – повод для того, чтобы обсудить во фракциях целесообразность визитов парламентариев в США, соглашаются в руководстве трех думских фракций – "Единой России", КПРФ и "Справедливой России".

"Ограничения, естественно, должны быть. Когда с нами так обращаются, то туда ездить просто опасно. Но должны быть какие-то ответные шаги. Довольно много американских, если не депутатов, то так называемых экспертов, которые посещают нашу страну якобы в благих целях, вот их въезд тоже должен быть ограничен", – заявил "Интерфаксу" первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов, подтвердив, что вопрос об ограничении поездок депутатов в США будет обсуждаться во фракции.

Между тем, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (фракция ЛДПР) не видит необходимости в ограничениях поездок парламентариев за рубеж на фоне инцидента с Юмашевой. Он также не считает, что данная тема не может быть предметом разбирательства в Госдуме или во фракциях.

"Я не считаю, что парламент должен влезать в эту ситуацию, принимать какие-то решения, обсуждать эту тему", – сказал Лебедев "Интерфаксу", отметив, что председатель Думы уже озвучил то, что считает нужным.

По его мнению, нет необходимости ограничивать поездки парламентариев за границу.

"Если бы это была официальная поездка, как, например, когда отказали в визах людям, сопровождавшим министра Лаврова на заседание ГА ООН, вот это мероприятие, оно официальное, оно международное, оно имеет все дипломатические статусы, и там, действительно, есть предмет для заявлений. Ну а тут пусть и депутат, поехал в свою частную поездку, и его на пять минут задержали в аэропорту, ну и что? Я не вижу никаких предметов для разбирательств", – сказал он.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также считает, что нельзя допустить отсутствия российских представителей на международных площадках, в частности, в США.

"Не будет там на этой площадке Лаврова, не будет Слуцкого, не будет Юмашевой, а будет просто некий виртуальный негативный образ России, контролируемой некоторыми западными деятелями в кавычках и без – этого допустить никак нельзя", – заявил Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24", добавив, что подобными действиями "нас как раз и подталкивают к тому, чтобы мы не ездили".

Вместе с тем в Кремле инцидент в США с российским депутатом назвали неприемлемым.

"Это весьма тревожная информация. Она, безусловно, вызывает у нас глубокую озабоченность. Мы считаем неприемлемыми подобные действия в отношении российского депутата", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что со стороны МИД РФ предприняты "все необходимые демарши".

Обозреватель Анастасия Николаева

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