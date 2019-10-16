Штабное разбирательство

16.10.19 16:24

© РИА Новости. Александр Щербак

Interfax-Russia.ru – В ООН могут запустить процедуру арбитража между организацией и США из-за невыдачи виз российской делегации. Эксперт предложил возобновить ротацию штаб-квартиры организации.

Часть российской делегации на Генассамблее ООН так и не получила американские визы. В частности, без необходимых для поездки документов остались 18 человек среди которых глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, несколько сотрудников МИД РФ и переводчик.

В посольстве США в РФ назвали эту ситуацию "частным случаем" и отказались от дальнейших комментариев.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что утверждения американской стороны о том, что отказ связан со сроком подачи документов, не имеют отношения к реальности, так как "документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами".

По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензя, США также не выдали визы российской делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Из-за произошедшего предлагали, например, перенести заседания важнейших комитетов ООН на нейтральные площадки – в Женеву или Вену. Кроме того, как сообщил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин, из-за невыдачи виз Россия решила присоединиться к государствам, которые хотят запустить процедуру арбитражного суда между генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и США как страной пребывания.

"Часть делегаций, безусловно, мы поддерживаем эту инициативу, говорили о том, чтобы запустить механизм, предусмотренный разделом 21 соглашения о штаб-квартире ООН, а именно проведение арбитража между Генсекретарем ООН и государством пребывания, как одним из возможных механизмов урегулирования этого вопроса", – подчеркнул он журналистам по итогам заседания Комитета по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры ООН.

Однако Кузьмин пояснил, что главное слово в вопросе об арбитраже остается за секретариатом ООН.

"Мы как государства-члены можем только предлагать, настаивать на этой процедуре, но последнее слово за генеральным секретарем", – сказал он, добавив, что предложение предпринять в этой ситуации реальные шаги прозвучало впервые.

Он также сообщил, что попросил заместителя генсекретаря по правовым вопросам Мигеля де Серпа Суареша опубликовать заявление Гутерриша с заседания ООН. Ожидалось, что Гутерриш примет участие в заседании комитета, однако он так и не появился.

Между тем, от делегаций государств-членов ООН в течение недели поступали просьбы к председателям Первого и Шестого комитетов Генассамблеи обратиться к Гутерришу и секретариату, чтобы они решили этот вопрос.

В свою очередь глава делегации России в Первом комитете Владимир Ермаков на прошлой неделе заявлял, что российская сторона "не видит должной реакции ни со стороны самих США, ни со стороны секретариата ООН, который должен все это обеспечивать, и генерального секретаря".

Между тем, завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД РФ Иван Сурма считает, что отказ в выдаче виз российским делегатам – это часть российско-американской "визовой войны".

"На мой взгляд, эта война (визовая - ИФ) не прекращалась, приобретала разные формы, переходила в разные фазы. В данной ситуации, видимо, у США остается все меньше и меньше аргументов дипломатического формата, поэтому они переходят в формат грубого нарушения норм и стандартов международного права", – заявил Иван Сурма в беседе с Interfax-Russia.ru.

Так, в конце августа 2019 года сенаторы США Рон Джонсон и Крис Мерфи заявили, что им отказали в выдаче российских виз. В свою очередь в России подтвердили, что оба законодателя находятся в ответном "черном списке", однако заметили, что в РФ не получали запрос на визы для Джонсона и Мерфи. В то же время американский сенатор-республиканец Майкл Ли получил разрешение на въезд в РФ и встретился с Константином Косачевым в начале сентября.

Эксперт считает позицию России в ситуации с визами справедливой. Более того, согласно решению, которое "прозвучало буквально вчера на площадке ООН, невыдача виз – это действительно нарушение со стороны Соединенных штатов". Поэтому, подчеркнул он, РФ была "правомочна" поднимать вопрос о переносе штаб-квартиры ООН.

"На мой взгляд, необходимо сделать, как было раньше в международной практике в других структурах – ротацию штаб-квартиры ООН. Например, какой-то период выборный в одной стране, потом в другой, в третьей", – отметил собеседник Interfax-Russia.ru.

По его словам, предложение разместить штаб-квартиру ООН у себя прозвучало со стороны России, что "вполне справедливо", так как Москва была одним из активных инициаторов создания Организации. Однако голоса государств-участников в этом вопросе могут разделиться.

"Как всегда пул, скорее всего, разделится 50 на 50, потому что страны, на которые оказывают сильное давление США, конечно, будут придерживаться их позиции", – сказал эксперт.

Тем не менее, подчеркнул Иван Сурма, точку зрения России поддержит как минимум половина государств, а "может и больше".

"С другой стороны, чисто технически так быстро и динамично поменять штаб-квартиру с учетом усложненной бюрократии самой структуры ООН будет сделать достаточно сложно", – объяснил он.

Более того, отметил собеседник Interfax-Russia.ru, у ООН могут возникнуть проблемы с финансированием, если американская сторона захочет заблокировать свои членские взносы.

"Это будет, конечно, существенным ударом по бюджету Организации. Естественно возникнут другие проблемы, которые будут более насущны, актуальны, чем такое глобальное перемещение штаб-квартиры организации", – заключил эксперт.

Обозреватель Сабина Адлейба

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