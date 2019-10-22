Новый глава прежнего Совета

22.10.19 14:27

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru – Президент сменил главу Совета по правам человека и исключил из состава СПЧ несколько человек. Правозащитники считают эти изменения большим ударом.

Слухи об отставке теперь уже бывшего главы Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаила Федотова появились еще на прошлой неделе. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что в ближайшие дни Федотов покинет свой пост в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе – 18 сентября ему исполнилось 70 лет. При этом, отмечал собеседник агентства, "у руководства страны нет претензий к работе Федотова, он награжден Орденом почета". Уход Федотова с поста председателя СПЧ "Интерфаксу" подтвердила и член Совета Ева Меркачева.

Тогда члены СПЧ собирались просить президента РФ Владимира Путина оставить Федотова на своем посту.

"Уважаемый Владимир Владимирович, до членов Совета дошла информация о том, что председатель Совета, Михаил Александрович Федотов, будет отправлен в отставку в связи с достижением 70-летнего возраста. Вместе с тем, учитывая личные заслуги Михаила Александровича и его непререкаемый авторитет, Совет обращается к Вам с просьбой продлить срок его полномочий на время работы Совета в нынешнем составе", – говорилось в проекте письма, оказавшимся в распоряжении "Интерфакса".

Однако позже было принято решение не отправлять главе государства это письмо, подпись под которым поставили более 30 из 50 членов Совета. По словам члена СПЧ Ильи Шаблинского, подписавшимся "было важно заявить свою позицию", что и было сделано.

Вечером 21 октября указ об освобождении Федотова с поста главы СПЧ появился на сайте Совета. Другим указом президент назначил председателем СПЧ Валерия Фадеева, до этого занимавшего пост председателя Общественной палаты РФ.

Из состава Совета при президенте РФ по правам человека также были исключены Евгений Бобров, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Екатерина Шульман. Вместо них в состав СПЧ вошли исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, а также президент автономной некоммерческой организации "Центр прикладных исследований и программ" Александр Точенов. Заместителем председателя Совета назначили ответственного секретаря СПЧ Ирину Киркора.

Кроме того, из состава Совета вышла руководитель комиссии СПЧ по гражданскому участию в правовой реформе Тамара Морщакова, судья Конституционного суда РФ в отставке. Свое решение она объяснила "Интерфаксу" тем, что больше не хочет работать в СПЧ.

В частности, она сослалась на неожиданное решение о замене главы СПЧ.

"В совете об этом никто не был уведомлен. Не со стороны Федотова. Он и сам, должно быть, также мало знал, как мы. Это один из моментов (выхода Морщаковой из СПЧ). Члены совета обсуждали это и сочли, что такое отношение к ним не является знаком какого бы то ни было минимального уважения", – отметила она.

Морщакова посчитала неубедительными мотивы заявления о связи отставки Федотова с достижением им предельного возраста нахождения на госслужбе, поскольку для этих должностей не установлен 70-летний предел.

"Для них установлено другое правило... могут работать до окончания легислатуры (период деятельности выборного должностного лица, срок его полномочий)", – отметила она.

Кроме того, она отметила, что члены совета были назначены при Федотове и "соглашались быть или не быть (членами совета) на этих условиях".

Впрочем, других заявлений о выходе из Совета пока не последовало. Так, член СПЧ Николай Сванидзе сообщил, что останется в совете.

"Остаюсь, меня нет в указе президента. Уходит Тамара Георгиевна Морщакова, это огромная потеря. Вообще, все, кто ушли, – это колоссальная потеря для совета. Блестящие люди, высочайшего класса человеческого и профессионального. Замена председателя не случайна. Ясно, что имеется в виду недовольство работой совета, и как отразится на их деятельности, я не знаю. Очевидно, что достижение возраста – это повод, а не причина", – сказал он.

Член Совета Игорь Каляпин также заявил, что остается в СПЧ.

"Наверно, в совете станет не так тепло, не так комфортно... Но, наверно, не для этого мы сюда пришли. Надо понимать, что, если кто-то из коллег уйдет, станет тяжелее тем, кто останется", – сказал он.

О своем решении остаться в Совете заявил и член СПЧ Андрей Бабушкин, добавив, что "каждый из ушедших – огромная потеря для Совета, надеюсь, что Тамара Георгиевна передумает, понятно, что на ее место придут люди не лучше, чем она".

Готовность продолжить работу в качестве эксперта СПЧ озвучил и сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщев, назвав, правда, изменения в составе совета "разгромом". По его словам, исключение ряда членов Совета – большой удар по правозащитному сообществу.

"Противники СПЧ, Федотова одержали победу. Решили отомстить (…) Судя по всему, СПЧ в том состоянии, в котором он был, кончается, наступает другое время", – сказал Борщев.

Многие правозащитники также считают, что президентский Совет по правам человека не сможет работать по-прежнему после произошедшего.

"При другом председателе совет не может остаться тем же, и с учетом ухода нескольких человек с активной правозащитной позицией, занимавшихся летними московскими протестами, работа совета не может не пострадать. Их исключение является репрессивной мерой, наказанием за чрезмерную активность", – считает заместитель директора по Европе и Центральной Азии "Human Rights Watch" Татьяна Локшина.

В беседе с "Интерфаксом" она отметила, что другим членам и экспертам совета предстоит решить, оставаться ли работать в СПЧ "под руководством Фадеева, известного своей лояльностью Кремлю, или, возможно, кто-то подаст в отставку".

Лидер движения "За права человека" Лев Пономарев также считает, что СПЧ "тем же самым не будет".

"Нет, что-то совет будет делать, там остается Каляпин, будет эффективно работать, бороться с пытками. Жизнь покажет, но понятно, что совет "причесывают" под себя, его работа будет хуже и хуже, не будет честных докладов президенту, это точно, как это делал Федотов. Фадеев будет следить, кому из членов СПЧ что говорить, это 100%", – сказал Пономарев.

Новый зампред СПЧ Ирина Киркора в свою очередь констатировала, что перемены уже произошли, и "членам совета надо работать в изменившихся в условиях".

"Процесс развития, движения вперед у СПЧ как у структуры будет осуществляться. После встречи с новым председателем можно будет более подробно говорить, какие организационные моменты будут изменены. Возможно, будут изменения, связанные с направлением, фокусировкой некоторых моментов, изменения, как у любого живого организма", – сказала она.

Со своей стороны новый глава СПЧ заявил, что не будет в ближайшее время представлять президенту свои предложения по кандидатурам в состав СПЧ.

"Мне надо сначала посмотреть, как работает СПЧ, что там происходит, кто что делает", – сказал Фадеев "Интерфаксу"

Он сообщил, что встретится с членами СПЧ после форума "Сообщество", который пройдет в конце следующей недели, и намерен "выслушать мнение членов совета, какие основные ориентиры, что надо скорректировать". При этом Фадеев пообещал сделать встречу открытой.

"Считаю, неправильно проводить закрытые встречи общественных организаций. По крайней мере, в ОП есть традиции, что все встречи, круглые столы открытые, транслируются в Интернет. Считаю, это правильно, нечего скрывать от общественности то, что обсуждаем здесь", – сказал он.

На посту главы СПЧ Фадеев намерен сделать акцент на развитии гражданского общества, а также усилить взаимодействие совета с Общественной палатой РФ. Он также планирует привлечь к работе своего предшественника. Кстати, Федотов уже согласился стать экспертом совета, а также выразил сожаление в связи с уходом ряда членов совета.

"Любой уход из совета – это его ослабление, а приход новых (людей) – усиление. Ушли очень хорошие эксперты, очень сожалею, что их не будет в совете. Они также останутся экспертами совета, как и я. Как эксперт - конечно, готов участвовать", – сказал Федотов "Интерфаксу".

Он отметил, что в настоящее время продолжает работать профессором факультета права ВШЭ и планирует возглавить кафедру ЮНЕСКО, которая, как Федотов надеется, будет создана до конца года.

Экс-глава СПЧ полагает, что Совет должен остаться правозащитной структурой.

"Все, что сделано Советом, будет в руках нового председателя. Все материалы, проекты докладов и рекомендаций будут переданы в самое ближайшее время Валерию Фадееву, Новый председатель не окажется за пустым столом", – сказал он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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