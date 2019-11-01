Привет из 90-х

01.11.19 14:08

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Экс-главу кузбасского Киселевска застрелили в его собственном доме. Возбуждено уголовное дело.

Следственные органы Следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту убийства бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева.

"31 октября около 23 часов 40 минут (местного времени) поступило сообщение об обнаружении на приусадебном участке частного жилого дома в поселке Верх-Чумыш тел 59-летнего бывшего главы Киселевского городского округа и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц)", – сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Как установили следователи, вечером супруга Лаврентьева заметила силуэты двух людей с фонариком на участке вблизи своего дома, о чем сообщила мужу. Тот взял ружье и вышел во двор, после чего женщина услышала выстрелы. Когда все стихло, она также отправилась на улицу, где обнаружила тела своего мужа и неизвестного мужчины.

По данным регионального управления ведомства, на месте преступления сейчас работает следственно-оперативная группа.

"Следствию предстоит установить мотивы совершения преступления, а также личность второго человека, который с места преступления скрылся. Отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых попытка совершения разбойного нападения. Предположительно, убитый мужчина являлся жителем соседнего города, на вид ему около 40 лет", – сообщили также в СУ СКР по Кемеровской области.

Пресс-служба ведомства также распространила видео с места преступления, снятое ночью 1 ноября. На кадрах виден дом, в котором проживал Лаврентьев со своей семьей, а также гильзы от оружия.

Расследование уголовного дела взяла под контроль прокуратура Кузбасса.

"Прокуратурой области ход расследования уголовного дела поставлен на контроль. Следствием отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых попытка совершения разбойного нападения, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", – сообщается на сайте ведомства.

Тем временем, как сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник, следователи уже установили личность одного из нападавших, погибшего, предположительно, от руки Сергея Лаврентьева.

"Убитый – 45-летний Марат Гарипов, ранее был судим по ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда), кроме того, он работал спасателем", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, убитый мужчина был одет в камуфляж, на его лице была маска с прорезью для глаз, личность установили по отпечаткам пальцев.

По данным местных СМИ, полный тезка убитого руководит спасателями в городе Белово. В пресс-службе "Агентства по защите населения и территории Кузбасса" в свою очередь подтвердили, что начальником Беловской спасательной группы является Марат Гарипов, который сегодня не вышел на работу.

"Ему сегодня звонили, на звонки он не отвечает, на работу не вышел", – сообщил собеседник агентства.

Сергей Лаврентьев занимал пост главы Киселевского городского округа на протяжении 16 лет. В 2018 году он подал в отставку по собственному желанию.

В администрации Киселевского городского округа агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что готовы организовать похороны бывшего руководителя.

"Родственники Лаврентьева еще не связывались с нами, но администрация со своей стороны готова оказать помощь его семье, в том числе и с организацией похорон", – сказал представитель пресс-службы.

О том, кем был Сергей Лаврентьев и какова была его роль на политической арене Кузбасса, Interfax-Russia.ru рассказал местный политолог, профессор кафедры философии и общественных наук Института истории и международных отношений Кемеровского государственного университета (КемГУ) Александр Коновалов.

"Сергей Сергеевич (Лаврентьев – ИФ) был креатурой экс-губернатора (Кузбасса – ИФ) Тулеева. Он его выдвинул в главы и поддерживал на выборах, однако говорить, что он (Лаврентьев) относился к сильным хозяйственникам или людям, которые были открыты для общественного мнения и имели высокий авторитет, я бы не стал", – сообщил эксперт.

Он напомнил о резонансной истории с задержанием в киселевской администрации съемочной группы программы "Вести. Дежурная часть", которые снимали сюжет о незаконной добыче угля в городе.

"Тогда Лаврентьев не только отказался от встречи с журналистами, но (по его распоряжению – ИФ) еще и вызвали полицейский наряд, а он сам покинул здание администрации, чтобы с журналистами федерального канала не встречаться. Было это пять – шесть лет назад (в 2013 году – ИФ)", – отметил политолог.

В целом, как отметил Коновалов, Киселевск относится к проблемным городам.

"С момента, как пришел Сергей Евгеньевич Цивилев (нынешний глава Кузбасса – ИФ), активизировалось общественное мнение, которое протестовало против той экологической политики, которую с согласия администрации города (Киселевска – ИФ) вели угольные предприятия. Лаврентьев как раз тогда ушел в отставку по собственному желанию, но за ней, конечно, угадывается позиция регионального руководителя, который посчитал, что он не справляется с обязанностями", – добавил собеседник Interfax-Russia.ru.

Новый глава Киселевска Максим Шкарабейников, как полагает Александр Коновалов, пытается изменить ситуацию в городе, однако он по-прежнему остается одним из самых неблагополучных в плане экологии населенных пунктов региона.

Так, в мае текущего года в сети появилось видео, на котором жители Киселевска демонстрируют теперь уже бывшему заместителю главы города по жилищно-коммунальном хозяйству и благоустройству Сергею Шишкину стакан с водопроводной водой, в которой плавают черви. Чиновник в свою очередь ее выпивает, заявляя, что в ней не червь, а личинка комара. Однако уже в августе из-за загрязнения водопроводной воды червями СУ СКР по региону возбуждает уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а в сентябре Шишкин покидает свой пост по собственному желанию.

Помимо этого, в начале июня жители Киселевска записали видеообращение к премьер-министру Канады Трюдо и Генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором попросили для себя убежища из-за плохой экологии и начавшегося подземного пожара на закрытых шахтах, дым от которых сильно загрязняет воздух в городе. Всего в записи данного видеообращения приняли участие двенадцать взрослых и четверо детей. Текст послания они читали по очереди. Всего, как заявили активисты, из России в любой момент готовы уехать около 100 киселевских семей.

"Что касается убийства Сергея Лаврентьева, причины, которые сейчас называются, связаны с его бизнес-интересами, либо это было просто разбойное нападение (....), скорее всего, мотивы здесь не связаны с его работой в качестве главы города", – предположил политолог.

Обозреватель Наталья Пономарева

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