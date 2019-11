В международном праве

12.11.19 15:59

Interfax-Russia.ru – Оператор "Северного потока-2" подал иск против Евросоюза. В Nord Stream 2 считают, что поправки ЕС к газовой директиве имеют дискриминационный характер.

За обновленную директиву, распространяющую правила газового рынка Европейского союза на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в ЕС, в том числе на "Северный поток-2", Европарламент проголосовал 4 апреля.

Председатель комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузек, представлявший законопроект, назвал его концом "эры монополии на европейском газовом рынке - монополии, которая либо угрожает повышенными ценами, либо просто перекрытием крана".

Обновленная директива предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории Евросоюза, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС.

Среди главных требований - разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов за прокачку.

Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" - Nord Stream 2 (учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании является "Газпром", в консорциум входят также французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall) - должна быть независимой от "Газпрома", а 50% пропускной мощности трубопровода должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Под действие обновленной газовой директивы подпадает участок трубопровода в территориальных водах Германии.

Тогда министр энергетики РФ Александр Новак выражал надежду, что новая редакция газовой директивы ЕС позволит реализовать строительство "Северного потока-2" и не станет ограничением для реализации проекта. Министр предложил дождаться завершения всех законодательных процедур, а за тот период, который понадобится на этот процесс, "изучить все юридические тонкости, которые могут возникать при реализации газовой директивы".

После того, как Совет ЕС утвердил европейскую газовую директиву с учетом внесенных поправок, Nord Stream 2 запросил официальное подтверждение того, что, несмотря на изменение газовой директивы, к проекту "Северный поток-2" будут применяться условия не хуже, чем к другим подобным газопроводам, импортирующим газ в ЕС.

В письме председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру отмечалось, что с 2015 года инвестиции компании Nord Stream 2 только в капитальные затраты на проектирование и строительство газопровода "Северный поток-2" составили более 5,8 млрд евро. Оператор проекта обратил внимание на то, что Еврокомиссия называла "Северный поток-2" единственным проектом на "продвинутом" этапе, поэтому ожидает, что к нему будет применяться такой же правовой режим, как к другим подобным газопроводам, инвестиции в которые были сделаны до принятия поправок к газовой директиве.

В противном случае, отмечали в Nord Stream 2, "это будет являться нарушением международного права и законодательства Евросоюза, включая невыполнение обязательств ЕС по договору к Энергетической хартии в отношении компании Nord Stream 2 как инвестора".

12 апреля с подачи компании-оператора проекта был инициирован обязательный трехмесячный период консультаций, в течение которого сторонам давалась возможность мирно урегулировать разногласия, прежде чем направлять уведомление об арбитраже. 25 июня состоялась встреча между Европейской комиссией и Nord Stream 2 с целью внесудебного урегулирования в соответствии с правилами договора к Энергетической хартии.

Поскольку мирного урегулирования после трехмесячного периода консультаций достигнуто не было, проектная компания по строительству газопровода подала иск в Европейский суд (Court of Justice of the European Union) с требованием аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта.

"Как предусмотрительный инвестор, мы намерены защищать наши инвестиции. Однако поправки к газовой директиве вредят не только "Северному потоку-2". Такая очевидная дискриминация отдельного коммерческого проекта также подрывает способность внутреннего рынка ЕС привлекать инвестиции, чтобы переход к "низкоуглеродной" энергии стал реальностью", - отмечал исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

Кроме того, Nord Stream 2 оставила за собой возможность отстаивать свои права в соответствии с международным правом путем продолжения отдельного арбитражного разбирательство против ЕС для обеспечения гарантий защиты инвестиций в рамках договора к Энергетической хартии.

Между тем, представители правящей коалиции ФРГ подготовили законопроект, который может позволить обойти ограничения новой газовой директивы ЕС для "Северного потока-2".

Как сообщало агентство Bloomberg, разработанный в Берлине законопроект позволит "Газпрому" считать, что проект был завершен в мае, а поэтому в его отношении должны действовать прежние правила. По данным агентства, германские депутаты предложили определять понятие "завершение проекта" не сроками окончания строительства, а датой инвестиций в него. При этом агентство напомнило, что германские инвесторы вложили в проект 2 млрд евро.

Однако Бундестагу на минувшей неделе не хватило голосов для принятия поправок к газовой директиве ЕС из-за отсутствия кворума, и голосование было перенесено на неопределенный срок.

Со своей стороны Брюссель в связи с немецким законопроектом пообещал следить за выполнением газовой директивы ЕС. Представитель Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что ЕК "предана целям Энергетического союза, что включает энергетическую безопасность, солидарность и создание диверсифицированного и конкурентного энергетического рынка".

"Для этого у ЕС есть четкие правила, которые применимы ко всем трубопроводам, которые используются для транспортировки газа на европейский рынок. И это (ответственность) национальных правительств применить газовые директивы в национальном законодательстве", - отметила Андреева.

В свою очередь Nord Stream 2 AG инициировала арбитражный процесс против Европейского союза в рамках договора об Энергетической хартии. В меморандуме нового выпуска евробондов "Газпрома" отмечается, что оператор проекта уведомил о начале арбитража против ЕС 26 сентября.

Для иска Nord Stream 2 выбрала регламент ad hoc (создается для рассмотрения конкретного спора) UNCITRAL. В соответствии с этим арбитражным регламентом арбитраж не может не состояться, даже если арбитр (компетентный орган) не может действовать, или стороны не договорились о кандидатуре арбитра (не согласовали компетентный орган).

Любая сторона арбитражного процесса по истечении 60 дней бездействия арбитража по причине несогласования арбитра (компетентного органа) или невозможности их действия может просить Генерального секретаря Постоянного третейского суда в Гааге назначить компетентный орган. Если стороны не договорились о месте арбитражного разбирательства, это место определяет арбитражный суд.

Nord Stream 2 AG, апеллируя к договору к Энергетической хартии, считает ЕС нарушившим свои обязательства, изложенные в статьях 10 и 13 договора. По мнению оператора проекта "Северный поток-2", вступившие в силу 23 мая 2019 год, направленные на регулирование газопроводов из третьих стран (таких как Россия), поправки к газовой директиве имеют дискриминационный характер, нарушают принципы одинакового подхода и соразмерности; являются превышением полномочий. Кроме того, по мнению заявителя, они принимались с нарушением процессуальных норм.

Также, говорится в меморандуме, Nord Stream 2 AG подала жалобу в Суд ЕС, требуя частичной отмены поправок в газовую директиву, "поскольку они устанавливают необоснованно короткий срок для государств-членов ЕС для предоставления исключений из директивы, что делает доступность таких исключений существенно маловероятным".

