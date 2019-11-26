Спортивные санкции

26.11.19 16:38

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

Interfax-Russia.ru - Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года и запретить проводить в стране турниры.

После того, как эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) нашли следы манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была ранее им передана для изучения, WADA дало российским спортивным властям три недели на объяснения.

8 октября министерство спорта России направило во Всемирное антидопинговое агентство письмо, в котором предоставило разъяснения по поводу базы данных. Как сообщил министр спорта РФ Павел Колобков, в письме были даны разъяснения по 31 вопросу.

"Мы уверены в том, что выполнили все требования. Мы и дальше готовы оказывать содействие, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации и сделать все для того, чтобы к российской стороне не осталось никаких вопросов", – заявил министр.

В свою очередь председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Александр Ивлев уточнил "Интерфаксу", что доклад содержит порядка ста страниц интересующей WADA информации.

"Это полноценный отчет и наши объяснения по всем пунктам, которые были предъявлены нам со стороны наших партнеров. Там есть объяснения по каждому конкретному случаю, это все станет предметом для нашего дальнейшего разговора с WADA, они должны будут изучить наш документ, потом мы обсудим и, если надо дадим дополнительные объяснения", – сказал Ивлев.

После изучения соответствующих документов комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполнительному комитету WADA признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим стандартам антидопингового кодекса.

Рекомендация была сделана после получения ответов от российских спортивных властей на перечень технических вопросов Всемирного антидопингового агентства.

При этом в Международном олимпийском комитете (МОК) считают, что ответственность за манипуляцию с данными московской антидопинговой лаборатории несут российские власти.

"Любая манипуляция данными является исключительной ответственностью российских властей. Российские власти несли ответственность за сохранение целостности московской антидопинговой лаборатории", - говорится в сообщении пресс-службы МОК.

В сообщении также отмечалось, что организация "поддержит любые санкции, которые будут применены к виновным". Однако санкции должны быть основаны "на принципах справедливости и уважения прав человека".

"МОК подчеркивает, что виновные должны быть наказаны самым жестким образом из-за серьезности нарушения, и поэтому приветствует санкции в отношении представителей российских властей, ответственных за манипуляцию (данными московской лаборатории). Однако, учитывая всю серьезность, мы настоятельно призываем WADA принять дальнейшие меры, в частности, передать все эти данные в Совет Европы и ЮНЕСКО, учитывая антидопинговую конвенцию Совета Европы и международную Конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте", - говорится в сообщении пресс-службы.

Гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил "Интерфаксу", что не удивлен подобным решением комитета.

"Все, в соответствии с юридической логикой, так и должно было быть. РУСАДА лишено соответствия, так как выданное в сентябре 2018 года соответствие было обусловленным, для поддержания которого надо было выполнить два требования, формально они были выполнены, но качественно – нет", – сказал Ганус.

При этом, по его словам, WADA не имеет претензий непосредственно к РУСАДА.

"Речь не идет о качестве работы РУСАДА, оно - одно из лучших, это, кстати, признает WADA", – отметил он.

Глава Российского антидопингового агентства подчеркнул, что речь идет исключительно о техническом решении, поскольку не были выполнены условия, а их выполнение не зависело от РУСАДА.

Вместе с тем Ганус призывает дождаться решения исполкома WADA, в котором будут обозначены меры, которые нужно будет предпринять.

Между тем комитет по соответствию WADA накануне опубликовал доклад с рекомендацией отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года из-за выявленных нарушений допинговых правил.

Согласно рекомендациям, российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх 2020 года в Токио в нейтральной форме и получать медали без поднятия национального флага и исполнения государственного гимна.

Таким образом, Олимпийские игры в Токио могут стать вторыми после Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где россиян, вероятно, обяжут выступать без указания национальной принадлежности.

Кроме этого под вопросом может оказаться участие РФ в ряде других спортивных мероприятий.

Российское антидопинговое агентство уже получило соответствующий документ от комитета. Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор РУСАДА, в нем "в достаточно краткой форме описаны последствия и санкции".

Ганус предположил, что на заседании исполкома WADA, скорее всего, будет принято решение принять рекомендации комитета по соответствию.

"Никаких шансов на положительное решение? Да. У нас это не первое серьезное нарушение... Но надо все равно дождаться исполкома WADA. Решение уникальное по масштабу, по тяжести, по юрисдикции, о которой идет речь. Конечно, надо дождаться его", – сказал он.

Также гендиректор РУСАДА не исключает, что после рекомендации комитета Россия может потерять и право на проведение домашних турниров.

"Я искренне надеюсь на участие нашей сборной, но будет ограничение на использование наших спортивных объектов", – отметил он.

По мнению члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президента Федерации керлинга России Дмитрия Свищева, спортсмены с незапятнанной репутацией не должны страдать от нерадивых чиновников или недобросовестных атлетов.

Как заявил Свищев "Интерфаксу", главной проблемой может стать запрет участвовать в соревнованиях за рубежом даже "чистым" спортсменам.

"Это не только мощнейший удар по имиджу российского спорта, это точно не поможет развитию российского спорта, который является неотъемлемой частью, я бы даже сказал локомотивом, всего международного спорта – как бы нашим иностранным партнерам это ни прискорбно было слушать", – подчеркнул он.

Поэтому президент федерации считает необходимым оспорить любое решение, принятое не в пользу России.

Генеральный секретарь федерации бокса России и член исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлев также раскритиковал рекомендацию комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

"Это печально, могу лишь назвать эти рекомендации несправедливыми. Такое ощущение, что это заранее спланированная акции, и сейчас сводятся счеты. Россия играет важную роль в развитии мирового спорта, и как можно отстранить такую страну? WADA не должен так диктовать условия, это ведь тот орган, который призван следить за соблюдением антидопинговых правил", – заявил Кремлев.

Он надеется, что члены исполкома Международного олимпийского комитета, в частности, президент Томас Бах, примут здравое решение.

Со своей стороны глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться честного и равноправного диалога в ситуации с рекомендацией профильного комитета WADA, отметив, что "есть желающие поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой, причем обвиняемой во всем и повсюду".

"Не бывает так, что один или двое, скажем Россия и Китай, во всем виноваты и все нарушают, а все остальные живут по правилам, которые они сами написали, никого больше не спросив, и заставляют всех других уважать эти правила", – сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом он напомнил, что международное право предполагает, прежде всего, "справедливость и равноправие, когда каждый должен объяснять свои действия", хотя, по словам главы МИД РФ, "со стороны западных партнеров мы не всегда такие вразумительные и соответствующие международному праву объяснения получаем".

"Везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что невыгодно какой-то одной или нескольким западным странам. Поэтому с их точки зрения, чем больше подобного рода решений выносится, тем лучше, как они считают, для их аргументации антироссийской", – заявил Лавров, добавив, что России хорошо известно, кто затевает подобного рода ситуации.

Между тем, как считает вице-президент WADA Линда Хеллеланд, Международный олимпийский комитет может выступить и против рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований.

"Боюсь, что МОК выступит против этого. На кону стоит много сил и должностей. Есть 12 членов исполкома, которые будут голосовать, и я опасаюсь, что мы окажемся в меньшинстве", – цитирует Хеллеланд норвежский портал NRK.

Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе РУСАДА и участий российских спортсменов в международных соревнованиях, пройдет 9 декабря.

Обозреватель Анастасия Николаева

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