Дороже Кремлевской

28.11.19 15:05

Interfax-Russia.ru – Новогоднюю елку за 18 млн рублей установили в Кемерове. Глава города объяснил, почему понадобилось новое и такое дорогое праздничное дерево.

Администрация Кемерова приобрела искусственную новогоднюю елку за 18 млн рублей. Необходимость покупки глава города Илья Середюк объяснил изношенностью предыдущей конструкции, которую устанавливали на праздники в течение последних 11 лет.

"Это (установка ели - ИФ) вызвало большое обсуждение у кемеровчан, есть позитивные и негативные мнения. Почему мы приняли решение ее поставить? Разговоры велись об этом несколько лет, так как старая, которую ставили 11 лет, морально устарела, и каждый год приходилось увеличивать финансирование на ее ремонт: 30% веток уже не работали, в этом году ремонт обошелся бы в 300-500 тыс. рублей, при этом она стала бы короче на треть", – заявил журналистам глава города.

Он отметил, что администрация передаст старую ель Промышленновскому району, ее демонтаж уже практически завершен.

"Новая ель сделана из стального каркаса, на ней смонтировано около 1 тыс. 900 веток и 200 тыс. светодиодов. При этом ее высота составляет 25 м, что на пять метров выше той, что устанавливали раньше. Планируется, что срок эксплуатации составит порядка 15 лет", – рассказал Середюк.

Вместе с тем градоначальник отметил, что новая кемеровская ель далеко "не самая дорогая" подобная конструкция. В сравнение он привел Красноярск, где в прошлом году установка новогоднего дерева обошлась в 50 млн рублей.

Также Илья Середюк назвал некорректным сравнение стоимости кемеровской и московской ели (около 6 млн рублей), которое приводилось в СМИ и соцсетях, поскольку, как отметил мэр, в столице установили настоящее дерево, которое можно использовать только единожды.

Помимо ели, как рассказал глава Кемерово, на площади Советов установят новую хоккейную коробку и каток. Также там появится лабиринт, три горки и ледовые фигуры. Всего, по словам Середюка, в городе построят 90 снежных городков. Кроме того, с 15 декабря в Кемерово начнут работать елочные базары, где помимо елей будет продаваться и лапник с украшениями. Всего, как отметил мэр, на новогодних каникулах в городе пройдет порядка тысячи праздничных мероприятий, а праздничный салют в последнюю ночь уходящего года запустят с 30 точек.

Новость об установке в провинциальном Кемерове ели за 18 млн рублей вызвала широкий общественный резонанс. Покупку местной администрации обсуждали в СМИ и соцсетях. А ведущий юмористической программы "Вечерний Ургант" Иван Ургант даже пошутил на тему эту в своем ток-шоу. Также о кемеровской елке написал на своем сайте и известный блогер Илья Варламов.

"Тендер на поставку елки выиграла компания СК "Сибеврострой". (…) Согласно требованиям в конкурсной документации, елка должна выдерживать температуру от минус 40 до плюс 60 градусов и иметь гарантийный срок эксплуатации в пять лет", – говорится в сообщении.

Как в свою очередь сообщили Interfax-Russia.ru в "Сибеврострое", производителем ели, которую приобрела администрация Кемерова, является ООО "Елкин дом" (Московская обл.), которое как раз специализируется на создании подобных конструкций.

"Во-первых, этот товар нельзя назвать елкой. Все вопросы и пошли из-за того, что товар обозвали елкой. А это, на самом деле, высокотехнологический мультимедийный комплекс, который просто похож на елку", – сообщил Interfax-Russia.ru генеральный директор предприятия Андрей Зорин, подтвердив, что елка для Кемерово действительно приобреталась в его компании.

По его словам, комплекс состоит из множества сложных элементов.

"Там 240 тысяч светодиодов только. (Кроме того, – ИФ) этот комплекс состоит из веток-пикселов, на каждой ветке-пикселе находится по три гирлянды разного цвета. И каждая ветка-пиксел управляется специальным модулем. Это, грубо говоря, своего рода экран, который сделан в виде елки", – пояснил собеседник Interfax-Russia.ru.

При этом, как отметил Зорин, стоимость елки, которая вызвала у общественности столько вопросов, для подобного комплекса на самом деле совсем небольшая.

"Можно сказать, что это минимум. У этой конструкции определенное разрешение, это разрешение можно сделать еще меньше, тогда она будет в полтора раза дороже. Диоды определенного цвета можно заменить на RGB-диоды – она тогда станет еще в полтора раза дороже и так далее", – добавил он.

Андрей Зорин пояснил, что у компании есть прайс-лист, где указана стоимость на определенные елки и комплектующие для них.

"В зависимости от того, какую елку заказывают, мы эти комплектующие собираем определенным образом. Таким же образом это было сделано для Кемерово", – сказал он.

По его словам, свою предыдущую елку администрация города Кемерово также заказывала в компании "Елкин дом".

"Первая елка, которую тоже мы поставляли в Кемерово, это был вообще первый аналог световой елки, так называемой, но она была более простая, прослужила 11 лет. Вот эта конструкция – более надежная с точки зрения металла, с точки зрения технологий света. Мы гарантию на металлокаркас даем 10 лет, на хвою – 5 лет, на светотехнику – три года, а там дальше уже все зависит от того, как службы будут ее эксплуатировать", – сообщил глава предприятия.

При этом, по словам Зорина, никаких затрат на обслуживание такой конструкции со стороны покупателя не требуется.

"Обслуживание этой елки, в принципе, ничего не стоит. Система сделана таким образом, что мы можем управлять этой елкой через интернет. Ее система управления – это какие-то космические разработки. Она включается-выключается автоматически, но если вдруг с ней что-то произойдет – какой-то сбой, то наладку мы можем осуществлять дистанционно, прямо из Москвы", – пояснил он.

Напомним, что в 2018 году новогоднюю елку высотой 55,6 метра и стоимостью 51 млн рублей установили на Театральной площади в Красноярске. Она стала самой высокой искусственной елью в России. А в этом году на новогодние елки в разных районах города власти Красноярска планируют потратить свыше 27 млн рублей.

Согласно тендеру, на установку праздничных деревьев на площади Революции и в Татышев-парке город выделяет порядка 19 млн рублей. Еще 9 млн рублей предполагается потратить на установку, обслуживание и демонтаж елки на Театральной площади. Также на портале госзакупок размещены тендеры на возведение ледовых городков в популярных местах отдыха горожан. Отметим, что все работы, согласно условиям конкурса, должны быть закончены к 20 декабря.

Обозреватель Наталья Пономарева

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