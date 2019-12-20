Вдохнуть спокойно

20.12.19 13:32

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – В Красноярске внедряют целый комплекс мер для улучшения экологической обстановки в городе.

Вопросы экологии в Сибири затронули на прошедшей пресс-конференции главы государства: одна из журналисток спросила Владимира Путина, будут ли предприниматься меры по улучшению экологической обстановки в Красноярке, который этим летом из-за пожаров в тайге погрузился в смог.

По его словам, Красноярск стал одним из двенадцати городов-миллионников, где уже внедряется комплекс мер для решения экологических проблем.

"По городам, их 12, в которых наиболее неблагоприятная ситуация, в том числе и по Красноярску, приняты отдельные программы, там представители промышленности должны будут защитить соответствующие планы своего развития, и руководители регионов должны будут соответствующим образом поработать", – сообщил президент РФ Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции 19 декабря.

Он также отметил, что "это одна из приоритетных задач в ближайшие годы для нашей страны".

В продолжение своих слов, президент напомнил, что для улучшения экологической обстановки в России был принят закон о внедрении наилучших доступных технологий по очистке выбросов предприятий от вредных веществ.

"И на первом этапе 300 предприятий, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на окружающую среду, должны принять соответствующие программы реновации. Эта работа идет, 12 предприятий уже защитили свои программы", – пояснил Путин.

Кроме того, ситуацию с экологией в Красноярске прокомментировал и губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Проект, включающий двенадцать городов, стартовал именно в Красноярске. Последние годы в крае действительно ведется большая работа, внедряется целый комплекс мер для того, чтобы ситуацию исправлять. Хотя совершенно очевидно, что какого-то сиюминутного эффекта здесь ждать нельзя", – сказал журналистам глава региона.

Он отметил, что власти "уже сделали очень серьезный шаг в развитии системы мониторинга". Теперь, по мнению губернатора, она является одной из самых современных в стране.

"Сейчас мы четко видим карту загрязнений и источники. Идет модернизация технологий, оборудования на красноярских предприятиях в черте города. И наступающем году должна быть достроена высокая дымовая труба на ТЭЦ-1, которая также сыграет свою роль в решении экологических проблем", – сообщил Усс.

Он отметил, что определенный эффект в ближайшее время должно дать и закрытие малых котельных, которые также являются источниками загрязнения воздуха в краевом центре.

"Сегодня, кстати говоря, завершилась прокладка тепловой магистрали через Николаевский мост (через Енисей – ИФ), что является необходимой предпосылкой для закрытия более 30 малоэффективных котельных", – сказал губернатор.

Также Усс напомнил о продолжающемся в городе сносе ветхого и аварийного жилья с печным отоплением, которого в краевой столице довольно много. Кроме того, вскоре более экологичным станет и общественный транспорт.

"По данным наших исследователей, именно транспорт создает до 40% всех выбросов. Мы настраиваем систему управления дорожным движением, меняем старые автобусы на новые с классом не ниже "Евро-4". Коммерческими перевозчиками приобретено более 200 единиц такого общественного транспорта", – отметил Усс.

Также в рамках нацпроекта "Экология" сейчас обновляют схему строительства метро в Красноярске.

"В проект национальный "Экология" вошел и красноярский метрополитен, ведется актуализация этого проекта. Он довольно старый, ему уже более 30 лет, и мы надеемся, что в наступающем 2020 году мы получим современный проект, который начнем воплощать в жизнь", – сообщил глава региона.

Ранее пресс-служба регионального правительства сообщала, что предприятия Красноярского края в течение ближайших пяти лет направят на улучшение экологической обстановки региона 168 млрд рублей, что позволит значительно снизить вредные выбросы в крупных промышленных центрах региона.

"Решать задачи по оздоровлению экологической обстановки невозможно без вовлеченности бизнеса, поэтому крупные компании региона направят на эти цели около 168 млрд рублей собственных средств. (...) Реализация всего комплекса мер позволит к 2024 году снизить объем выбросов в Красноярске на 22%, в Норильске – на 75%. К 2030 году объемы выбросов на промплощадках заполярного города должны сократиться на 90%", – говорилось в сообщении.

Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе правительства края, крупнейшие промышленные предприятия региона тесно сотрудничают с Сибирским федеральным университетом (СФУ) и используют наработки студентов и ученых вуза на производстве.

"В последнее время предприятия проводят довольно большое количество конкурсов экологической направленности. Это делают и большие недропользователи, и небольшие компании. В результате студенты вовлечены в науку и решают важные для региона задачи", – пояснил директор института экологии и географии СФУ Руслан Шарафутдинов.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин посетил Красноярск в феврале 2018 года. Тогда на встрече с региональными властями, в том числе, глава государства обсудил и вопросы экологии. По мнению президента, наибольший вред городу наносят автомобили, теплоэлектростанции (ТЭС) и местный алюминиевый комбинат. В частности, как тогда отметил Путин, на растущий автопарк приходится 36% всех выбросов, на алюминиевый завод – 29%, на электростанции – еще около 20% загрязнения. Свою лепту вносят и частные дома, которые зимой отапливают углем. Президент призвал местные власти пересмотреть схему теплоснабжения города, а также постепенно перевести городской автопарк Красноярска на более экологичное топливо. После этой поездки президент поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву совместно с правительством Красноярского края разработать и утвердить план по улучшению экологии в городе Красноярске .

В свою очередь Минприроды России в ноябре утвердило правила квотирования выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных) в атмосферный воздух. Материалы будут использовать при проведении эксперимента по квотированию выбросов в рамках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология" в крупных промышленных центрах нашей страны. В эксперименте участвуют те самый 12 городов, о которых говорил Путин: Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Братск, Челябинск, Череповец и Чита.

"Для каждого квотируемого объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, устанавливается приоритет квотирования, который выражается числом 1 (наивысший приоритет квотирования) или 2 (наименьший приоритет квотирования, для социально значимых объектов, связанных с жизнеобеспечением населения)", – пояснили в Минприроды.

В правилах приводится алгоритм, по которому будут рассчитываться "допустимые вклады в концентрацию приоритетных загрязняющих веществ в воздухе квотируемых объектов в контрольных точках с учетом приоритетов, а также порядок установления квот выбросов для отдельных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду".

Обозреватель Наталья Пономарева

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