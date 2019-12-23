С учетом обстоятельств

23.12.19 13:10

© РИА Новости. Аксель Шмидт

Interfax-Russia.ru – Строительство "Северного потока-2" остановлено из-за молниеносно введенных санкций США. В Москве анализируют ситуацию.

Американским санкциям все же удалось остановить строительство газопровода "Северный поток-2". После того, как президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет год, специальное подразделение американского Минфина (OFAC), отвечающее за правоприменение в области санкций, тут же распространило комментарий о том, что запрет на строительство "Северного потока-2", прописанный в новом военном бюджете, вступает в силу немедленно.

Таким образом, оценки экспертов о том, что закон вступит в силу с отсрочкой хотя бы в 30 дней – этого времени с лихвой бы хватило, чтобы достроить трубу – не оправдались

"Вовлеченные стороны, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря для строительства "Северного потока-2" или "Турецкого потока" должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством", – говорится в комментарии OFAC.

При этом в OFAC отметили, что "для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба" из требования прекращения деятельности могут быть сделаны исключения.

Трубоукладчик "Северного потока-2" компания Allseas сразу после подписания военного бюджета США приостановила строительство газопровода. В заявлении компании указывается, что "Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства, сокращая объемы работ, и надеясь получить разъяснения, включающие необходимые нормативные, технические экологические разъяснения от соответствующих властей США".

Как свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов, в настоящее время занятые на стройке трубоукладчики Allseas – Pioneering Spirit и Solitaire – покинули зону строительства магистрали и движутся в германский порт Мукран.

Евросоюз уже выразил несогласие с Вашингтоном по поводу введения санкций.

"ЕС принципиально возражает введению санкций против европейских компаний, ведущих законный бизнес", – сообщил представитель ЕС.

В Берлине санкции США против европейских подрядчиков "Северного потока-2" назвали вмешательством во внутренние дела. Как заявила пресс-секретарь канцлера ФРГ Ульрике Деммер, Берлин отвергает "экстерриториальные санкции такого рода".

По словам Деммер, с учетом переговоров о газовом транзите через Украину меры США подобного рода, которые обоснованы "в особенности защитой Украины, в особенности непонятны".

Между тем посол США в Германии Ричард Гренелл утверждает, что многие страны Европы, а также Еврокомиссия и Европейский парламент поддержали санкции США в отношении "Северного потока-2".

"В Германии много говорят о том, что надо быть более проевропейским, и мы считаем, что, когда речь заходит о" Северном потоке-2", то конкретное решение о санкциях является чрезвычайно проевропейской позицией", – заявил он в телефонном интервью агентству Associated Press.

В свою очередь в МИД РФ убеждены, что санкции США не скажутся на планах Москвы по реализации экономических проектов, и Россия продолжит реализовывать свои экономические проекты.

"С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников. Именно это предусмотрено законом от 20 декабря о расходах на американские военные нужды в 2020 году, содержащим раздел "О защите энергетической безопасности Европы", – отметили в ведомстве.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что на самом деле речь идет не о содействии европейцам в бесперебойном обеспечении энергоносителями по приемлемым ценам, а о стремлении лишить их гарантированных источников такого снабжения из России.

"Причем желание навредить российскому экспорту – отнюдь не единственное и даже не главное. Не в меньшей степени прослеживается стремление навязать Европе американский сжиженный газ, обходящийся ей гораздо дороже трубопроводных поставок из России, и, тем самым, замедлить развитие ее экономики, подорвать способность конкурировать с США на мировых рынках. В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям", – подчеркнули в МИД РФ.

Как обратили внимание на Смоленской площади, США собираются подвергнуть санкциям не российские, а европейские компании, участвующие в прокладке трубопроводов.

"В Вашингтоне решили, что ради геополитических амбиций и коммерческой выгоды можно не жалеть никого, даже ближайших партнеров по НАТО", – отметили в МИД.

Вместе с тем глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность в том, что "европейцы понимают свой коммерческий интерес".

"Во-вторых – интерес с точки зрения обеспечения долгосрочной энергетической безопасности. В-третьих, конечно, их унизили. Все-таки слова прозвучали, в том числе, из Берлина, который показывает, что чувство собственного достоинства у наших европейских партнеров еще сохранилось", – отметил Лавров в эфире Первого канала.

Он пообещал, что Россия ответит на ограничительные меры США против газопроводных проектов, но сделает это не в ущерб своим интересам.

"И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", – сказал глава российского МИД.

Вместе с тем, комментируя ситуацию, при которой, по словам Лаврова, "президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Майк Помпео хотят развивать торговлю, а конгресс бомбардирует наши отношения санкциями", глава МИД РФ отметил: "Такая ситуация сложилась в США, что в стремлении пересмотреть итоги выборов и волю американского народа эти конгрессмены готовы на все, включая абсолютно безрассудные и, я бы сказал, недостойные серьезных политиков вещи".

С тем, что санкции США серьезно не помешают завершению строительства газопровода "Северного потока-2", согласен и первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Конечно, они, скорее всего, затормозят завершение строительства (…) Но там осталось проложить порядка 100 километров труб по дну Балтийского моря. Я думаю, что это преодолимое препятствие", – сказал сенатор "Интерфаксу".

По его мнению, эту ситуацию можно урегулировать.

"Свято место пусто не бывает. Конечно, придет другой партнер. Или мы сами партнера найдем. И "Северный поток-2" заработает", – уверен Джабаров.

Он считает, что своими санкциями США добьются того, что получат серьезное сопротивление со стороны Германии, которая уже заявила, что может повысить пошлины на американский сжиженный газ.

"Американцы в этом санкционном угаре дошли до того, что у них уже не осталось ни друзей, ни союзников. У них все враги. Ввести санкции, которые касаются их ближайшего союзника в Европе – Германии, ближайшего союзника по НАТО – Турции, – ну это уже немыслимо", – отметил сенатор.

В Берлине ожидают, что реализация проекта газопровода будет завершена во втором полугодии 2020 года. Как сообщает агентство Bloomberg, координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что "Северный поток-2" "необходим для энергобезопасности Германии".

Он также отметил, что санкции США к газопроводу "совершенно непостижимы", учитывая недавно достигнутые договоренности Москвы и Киева по транзиту газа.

"Я ожидал гораздо большего понимания от американских друзей ... С друзьями так не обращаются", – добавил Байер.

Сейчас российская сторона анализирует ситуацию с базирующейся в Швейцарии компании Allseas.

"Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас", – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Москве надеются на то, что "даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта".

В пресс-службе оператора строительства газопровода "Северный поток-2" – Nord Stream 2 AG – "Интерфакс" заверили, что вместе с компаниями, поддерживающими проект, будут работать над его скорейшим завершением.

На данный момент газопровод "Северный поток-2" построен уже примерно на 92%. Заминка произошла из-за властей Дании, которые только этой осенью после двух с половиной лет волокиты разрешили строить газопровод в своей исключительной экономической зоне. К тому времени газопровод был уже построен на 2 тыс. 100 км в двухниточном исчислении при общей трассе магистрали 2 тыс. 460 км.

Стройка возобновилась в конце ноября. По подсчетам "Интерфакса" на основе данных системы глобального позиционирования морских судов, за это время трубоукладчики Allseas прошли еще в общей сложности около 170 км – около 100 км на одной и около 70 км на второй нитке. Протяженность датского участка – 147 км.

Обозреватель Анастасия Николаева

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