Отслужить до тюрьмы

10.01.20 13:40

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru – Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкалье, могут посадить в тюрьму на 5 лет, если докажут, что он действовал в состоянии аффекта.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расселявший восьмерых своих сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо из СИЗО. Он поблагодарил всех, кто его поддерживает и попросил прощения у родственников погибших.

"Я сожалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете", - написал парень в своем послании, размещенном в одной из групп поддержки в соцсети "Вконтакте".

Шамсутдинов отметил, что никогда не скрывался от армии и, напротив, даже хотел связать жизнь с военным делом.

"Я не скрывался от армии, хотел служить, защищать Родину (...) Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям, и что сломал свою жизнь", – добавил солдат.

Вечером 25 октября в войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный (Улетовский район Забайкальского края), солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, призванный в июле 2019 года, открыл огонь по своим сослуживцам. В результате два офицера и шесть солдат погибли на месте, еще двое военнослужащих получили ранения.

Военный следственный отдел Следственного комитета России по Дровянинскому гарнизону возбудил в отношении Рамиля Шамсутдинова уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Тогда в ведомстве сообщали, что солдат мог устроить стрельбу из-за "нервного срыва по личным обстоятельствам, не связанным с военной службой", однако позднее следственная комиссия установила, что у "стрелка" был конфликт с одним из сослуживцев.

В конце декабря 2019 года Военное следственное управление СК России по Восточному военному округу возбудило уголовное дело о "дедовщине" (ст. 335 УК РФ). Обвиняемым по нему проходит один из военнослужащих, выживший после стрельбы. При этом Рамиль Шамсутдинов и несколько его сослуживцев признаны по этому делу потерпевшими.

"Обвиняемый (по делу о неуставных отношениях – ИФ) запросил особый порядок рассмотрения дела, это предусматривает признание вины. Суд начнется в январе, уже запланировано первое заседание", – сообщил "Интерфаксу" адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

Кроме того, правозащитник рассказал, что его подзащитного этапируют в Москву для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

"С учетом этапирования экспертиза может занять два-три месяца. То есть максимум, когда она (экспертиза – ИФ) может пройти, – начало марта", – в свою очередь сообщил газете "Коммерсант" другой адвокат Рамиля Шамсутдинова Равиль Тугушев.

Если в ходе исследования подтвердится, что Рамиль Шамсутдинов действовал в состоянии аффекта, дело в его отношении могут переквалифицировать с ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) на ч.2 ст. 107 УК РФ (убийство в состоянии аффекта). В первом случае срочнику грозит пожизненный срок, во втором – лишение свободы на 5 лет.

Вместе с тем, как сообщает издание, Военное следственное управление СКР по Восточному военному округу в настоящее время проводит доследственную проверку по факту хищения денег с банковской карты солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова. Расследование планируется завершить к середине января. Ранее сторона защиты сообщала, что если информация подтвердится, то будет возбуждено еще одно уголовное дело.

Также информацию о возбуждении уголовного дела о "дедовщине" после стрельбы в воинской части в Забайкалье подтвердили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР. При этом в ведомстве даже назвали имя обвиняемого.

"(Уголовное – ИФ) дело о неуставных отношениях, потерпевшим по которому признан расстрелявший 8 сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, возбуждено против его сослуживца по подразделению – рядового Рустама Мухатова", – сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на официальный ответ ГВСУ.

Издание отмечает, что дополнительные подробности пресс-служба военного главка "не предоставила, ссылаясь на продолжение расследования".

Вместе с тем, после стрельбы в Забайкалье Генпрокуратура России инициировала проверки еще в более чем 40 воинских частях.

"Одновременно с осуществлением надзора за исполнением законов при расследовании данного преступления Главной военной прокуратурой с привлечением военной прокуратуры РВСН, во взаимодействии с целевой рабочей группой, созданной министром обороны РФ, в связи с данным происшествием организованы совместные проверочные мероприятия, которыми охвачено более 40 воинских частей", – сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Он при этом отметил, что "до окончания расследования уголовного дела делать выводы о причинах совершения Шамсутдиновым преступления, а также об условиях, способствовавших его совершению – преждевременно".

Куренной также уточнил, что уголовное дело в отношении Рамиля Шамсутдинова расследуется в Военном следственном управлении СКР по Восточному военному округу.

"С учетом установленных обстоятельств и доказательств рядовому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Читинским гарнизонным военным судом в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – напомнил официальный представитель Генпрокуратуры РФ.

Он сообщил также, что "для всесторонности и объективности расследования следствием проверяются все версии произошедшего, следствием назначено проведение ряда экспертных исследований".

Также служба в Восточном военном округе в 2019 году закончилась трагедией и для шести призывников с Урала.

"За восемь месяцев 2019 года у нас пришли шесть цинковых гробов из Восточного военного округа. Прямо мне так и хочется сказать, бойкотируем призыв в Восточный военный округ. Просто как-то больно, что такое происходит", - заявила на пресс-конференции в Екатеринбурге в декабре 2019 года председатель правления региональной общественной правозащитной организации "Союз солдатских материей (ССМ) Свердловской области" Мария Лебедева.

При этом она отметила, что в 2019 году в организацию не поступало ни одного обращения по поводу "дедовщины".

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте", Одноклассниках и на "Facebook"