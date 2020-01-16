Новый премьер для нового правительства

16.01.20 18:07

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru - Михаил Мишустин возглавил новое российское правительство.

Еще накануне, после отставки правительства, президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Перед этим глава государства провел рабочую встречу с Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность председателя правительства и заручился его согласием.

Утром 16 января Мишустин провел консультационные встречи с фракциями Госдумы, по итогам которых получил единогласную поддержку от "Единой России".

Еще накануне о своей поддержке Мишустину высказались и в "Справедливой России". А после встречи с кандидатом на пост премьера лидер фракции справедливороссов Сергей Миронов заявил журналистам, что депутатам импонирует его профессиональная позиция по прогрессивной шкале НДФЛ.

Поддержала назначение Мишустина и фракция ЛДПР. Так, лидер партии Владимир Жириновский отметил, что кандидат в премьеры "производит положительное впечатление, он инженер, мы всегда хотели, чтобы страной управляли инженеры". Вместе с тем, по словам Жириновского, у "отдельных депутатов" есть своя позиция по поддержке Мишустина.

А вот КПРФ решила воздержаться от голосования за кандидатуру Мишустина. Как сообщил журналистам лидер фракции Геннадий Зюганов, в партии решили сначала посмотреть "какую программу и какой состав команды" предложат новый премьер и президент.

В свою очередь глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (фракция КПФР) высказал мнение, что основы курса нового правительства РФ могут проясниться в апреле после отчета кабинета министров перед Госдумой.

При этом он признал, что сейчас ответы кандидата на вопросы депутатов и по доходам, и по расходам, и по нацпроектам звучат профессионально.

Сам Мишустин во время встреч с депутатами высказал свою позицию по ряду вопросов. Так, он заявил о неактуальности перехода на прогрессивный налог, предложив решать "вопрос с богатыми и сверх богатыми (...) большей прозрачностью и большей ответственностью".

Кандидат на должность премьер-министра также высказался против отмены пенсионной реформы, предложив сначала разобраться с тем, что "происходит с доходами и дожитием".

В числе приоритетных направлений на посту премьера Мишустин обозначил реформу управления и внедрение современных технологий; институциональные реформы; а также снятие барьеров для бизнеса.

Кандидат также пообещал изменения в составе правительства, не уточнив при этом, какие именно. Не обсуждал Мишустин с депутатами и возможный состав нового правительства. При этом фракции Госдумы на встрече с ним больше всего критиковали Минтруд, Минздрав, Минпросвещения и Минкультуры.

Позже в ходе пленарного заседания Госдумы кандидат в премьеры пообещал тесно взаимодействовать с субъектами РФ "по всем ключевым вопросам экономического и социального развития", чтобы "выстроить наиболее эффективную работу и масштабировать те решения, которые есть во многих субъектах Федерации, на федеральный уровень".

Мишустин обратил внимание на то, что благодаря профицитному бюджету и макроэкономической стабильности у государства достаточно ресурсов для реализации задач, поставленных президентом России в послании Федеральному собранию.

При этом, по его словам, для сохранения макроэкономической сбалансированности необходимо генерировать дополнительные доходы, четко расставлять приоритеты по бюджетным расходам и держать инфляцию в пределах 4%.

Кандидат в премьеры заверил, что все члены нового правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития. "Я считаю, что правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос. А открытая, конструктивная критика помогает нам лучше работать. И здесь вы, парламентарии страны, обеспечиваете обратную связь с регионами, знаете, что они думают, и что говорят люди, как они оценивают ситуацию, видят ли изменения к лучшему", - рассказал Мишустин.

Он отметил, что в случае поддержки его кандидатуры, будет ориентировать новый состав правительства Российской Федерации именно на такое тесное партнерство с депутатами Госдумы, с фракциями, с Советом Федерации.

После выступления кандидата и ответов на вопросы депутатов Госдума согласилась с назначением Мишустина главой правительства РФ. "За" его кандидатуру проголосовали 383 парламентария, "против" - не было, воздержались - 41.

Кстати, кандидатура Мишустин уже получила одобрение и у членов Совета Федерации. По мнению спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, его деятельность на посту главы правительства будет успешной. "Это очень образованный, современно мыслящий человек. Уверена, что у него все получится", - сказала Матвиенко журналистам.

Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов также отметил профессионализм Мишустина. "Это связано с новыми технологиями, цифровизацией, это как раз то, чем Мишустин отличился на позиции руководителя налоговой службы РФ. У него за плечами большой опыт, это человек, который был встроен в систему", - отметил он накануне в беседе с "Интерфаксом".

О том, что Мишустин достиг больших успехов в системе госуправления, заявил и первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин.

В свою очередь председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме высказал мнение, что Мишустин сумеет сбалансировать интересы государства и бизнеса. По его словам, Мишустин в качестве главы ФНС стоял на важнейшем направлении взаимодействия с бизнесом и "сумел отработать определенный механизм администрирования налогов".

Со своей стороны политолог Глеб Павловский считает, что Мишустин может стать премьером надолго. "Мишустин известен как великолепный бюрократ в самом лучшем смысле этого слова. Путину он известен как человек, не связанный ни с какими скандалами. Полагаю, что это решение Путина "переходное", но на ближайшие годы, а не на несколько месяцев. Президент доверяет Мишустину, с которым не связан никакой негативный рейтинг", - сказал Павловский "Интерфаксу".

Эксперт предположил, что выбор в пользу Мишустина президент вероятно сделал методом исключения других возможных кандидатур на премьерский пост.

"Он сильный бюрократ, но не "силовик", и не либерал, как Кудрин. Возможно, что кандидатура Мишустина определилась методом исключения других возможных кандидатов. Очень часто случается, что такие фигуры, как Мишустин, приходят надолго, хотя первоначально они многим представляются временными", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, срок пребывания Мишустина на посту премьер-министра будет зависеть от того, удастся ли построить более согласованную работу правительства, что, скорее всего, является одной из задач, которые ставит Путин.

Как считает гендиректор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, состав кабинета министров обновится весьма серьезным образом. "Тем более что у Мишустина есть свои кадры, которые он мог бы подтянуть", - заявил Минченко "Интерфаксу".

Политолог не исключил, что ряд министров, оказавшихся в так называемой "группе риска", не будут работать в составе нового правительства. В их числе, как предположил собеседник агентства, после очередного допингового скандала может оказаться и исполняющий обязанности главы Минспорта.

По оценке Минченко, процесс обсуждений кандидатуры нового премьера в Госдуме, в какой-то мере является "обкаткой" нового механизма взаимодействия в рамках изменений в Конституции, предложенных президентом и добавит "легитимности будущем кабинету министров".

Обозреватель Анастасия Николаева

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