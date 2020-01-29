Попытка не удалась: в ПАСЕ подтвердили полномочия делегации РФ
  
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Подтвердить полномочия

© РИА Новости. Владимир Федоренко
Interfax-Russia.ru - Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить вновь оспоренные полномочия делегации РФ. Глава российской делегации Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ.

Полномочия российской делегации были оспорены 27 января на открытии зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) при обсуждении порядка работы на зимнюю сессию. С соответствующим предложением выступил литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис, обосновав его тем, что в РФ не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека.

"В январе политикам, прибывшим в ПАСЕ, предоставляются верительные грамоты и можно опротестовать предоставление верительных грамот той или иной стране. Предложения остановить полномочия внесены не только в отношении России, но и других стран, из-за несоблюдения квот мужчин и женщин, а в отношении России - из-за аннексированного Крыма, отсутствия демократических процессов", – пояснил журналистам глава делегации сейма Литвы в ПАСЕ Альгирдас Буткявичюс.

Согласно процедуре, предложение Зингериса требовало поддержки не менее 30 представителей пяти национальных делегаций в ПАСЕ, и оно эту поддержку получило.

Вслед за Зингерисом предложение оспорить полномочия российской делегации высказала депутат парламента Латвии Мария Голубева, заявившая, что выборы депутатов Госдумы 2016 году прошли в Крыму, который, по ее оценке, является "оккупированной территорией". В связи с этим Голубева считает участие депутатов Крыма в работе Госдумы незаконным.

Предложение заблокировать полномочия представителей РФ, сформулированное представителем делегации Литвы Эмануэлисом Зингерисом, поддержало достаточное число парламентариев.

Впрочем, предложение оспорить полномочия делегации РФ не стало неожиданностью для российских парламентариев. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил журналистам, что в делегации были готовы к этому.

"Ожидаем, что конструктивно настроенное большинство Ассамблее не допустит повторения кризиса во взаимоотношениях Москвы и Страсбурга и в полной мере ратифицирует полномочия российской делегации", – добавил он.

Со своей стороны представитель российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы Николай Рыжак в разговоре с "Интерфаксом" выразил надежду на объективность избранного в этот день председателя ПАСЕ Хэндикса Дамса.

"Мои личные впечатления, что Дамс является человеком подготовленным, это умный и опытный европейский политик, сторонник демократических подходов", – сказал Рыжак.

При этом член делегации, глава комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связи со соотечественниками Леонид Калашников заявил "Интерфаксу", что делегация РФ покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы, если ее полномочия будут ограничены.

Однако комитет ПАСЕ по мониторингу проголосовал за подтверждение полномочий делегации РФ. Как сообщил "Интерфаксу" член этого комитета – глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, "все реакционные поправки были отклонены".

"Резолюция в поддержку полномочий российской делегации поддержана 26-ю голосами против 12", – отметил собеседник агентства. Ожидается, что окончательное решение будет принято 29 января.

Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой со своей стороны заявил журналистам, что "удовлетворен тем, что большинство членов комитета по мониторингу ПАСЕ готовы дальше работать и продолжать диалог с РФ".

"В случае поддержки решения комитета Ассамблеей, все полномочия российской делегации будут подтверждены", – сказал Толстой.

Накануне Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы. Закрытое голосование по его кандидатуре прошло в два тура.

В первом туре Толстой не набрал необходимого числа голосов, которые определяются большинством от списочного состава делегатов. Был объявлен второй тур голосования, где результаты определяются простым большинством от числа присутствующих в зале парламентариев.

В результате во втором туре за избрание главы российской делегации вице-спикером ПАСЕ проголосовали 132 делегата из 249 участвующих в заседании ПАСЕ, а 117 делегатов проголосовали "против".

"Таким образом, Петр Толстой набрал необходимое большинство и избран вице-спикером Ассамблеи", – сказал председательствующий на сессии.

В то же время, представитель украинской делегации Мария Мезенцева (партия "Слуга народа") предложила провести по кандидатуре Толстого закрытое голосование. По ее словам, "риторика Толстого противоречит европейским ценностям". Участники заседания поддержали это предложение. При этом остальные 18 вице-председателей ПАСЕ были утверждены открытым голосованием еще 27 января.

"До сегодняшнего дня нельзя было нашу работу на площадках Совета Европы считать полной и всеобъемлющей. Теперь же мы получаем возможность влиять на повестку. Мы здесь для того, чтобы защищать позицию России, интересы и права граждан нашей страны, отстаивать наши принципы и ценности", – заявил Толстой.

Он подчеркнул, что "во всем, чего мы добились на площадках ПАСЕ после возвращения летом прошлого года, заслуга всех членов нашей делегации".

"Я уверен, мы еще внесем свой вклад в будущее Совета Европы", – подчеркнул он.

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, избрание Толстого вице-спикером ПАСЕ позволит развивать конструктивный диалог с ассамблеей. Он также отметил, что Толстой "последовательно отстаивает интересы нашей страны на международных площадках" и напомнил, что в прошлом году парламентарий активно участвовал в переговорах по восстановлению российских полномочий в ПАСЕ и сейчас работает как глава делегации РФ.

Полномочия российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила в конце июня прошлого года и делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий, чего и добивалась Россия.

Обозреватель Анастасия Николаева

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