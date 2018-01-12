Ископаемое вместо угля

12.01.18 14:41

© РИА Новости. Александр Вильф

Interfax-Russia.ru – Останки древнего пещерного льва нашли на одном из угольных разрезов в Кузбассе.

Кости древнего животного случайно обнаружили работники Моховского угольного разреза в Кемеровской области (ОАО УК "Кузбассразрезуголь" - предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании) при проведении вскрышных работ в одном из забоев выработки.

"Согласно заключению ученых-палеонтологов, найденные останки принадлежат пещерному льву, который является подвидом современного льва и вымер ориентировочно 10 тыс. лет назад. Кости хищника Ледникового периода, возраст которых составляет более 30 тыс. лет, прекрасно сохранились", - сообщили в пресс-службе "Кузбассразрезуголь".

В компании также отметили, что горняки уже передали свою необычную находку специалистам Кемеровского областного краеведческого музея. В ближайшее время для их детального изучения в Кузбасс также приедут эксперты Палеонтологического института имени А.А. Борисяка Российской академии наук (РАН).

"Это очень большая редкость, ни в одной музейной коллекции Сибири вообще нет останков пещерного льва. Это бесценный подарок горняков Моховского разреза не только нашему музею и Кемеровской области. Эта находка очень важна для всех ученых, занимающихся палеонтологией и изучением Ледникового периода", - отметил заведующий отделом научных исследований и экспедиций Кемеровского областного краеведческого музея Дмитрий Слободин.

В "Кузбассразрезуголь" рассказали, что компания уже на протяжении нескольких лет сотрудничает с Кемеровским областным краеведческим музеем. Так, к примеру, в нем хранится каменный диск, найденный в январе 2015 года на Караканском поле Моховского разреза. Ученые и уфологи до сих пор ведут дискуссию о происхождении этого артефакта. Кроме того, предприятие также передавало музею окаменевшие стволы древних деревьев – кордаиты, возраст которых оценивается в более чем 260 млн. лет.

"Помимо этого, в августе 2015 года генеральный директор УГМК Андрей Козицын передал в дар Кемеровскому краеведческому музею уникальную коллекцию минералов Урала и Сибири, а также современное выставочное оборудование, в том числе интерактивные витрины с бронированными стеклами и 3D-изображением", - добавили в пресс-службе компании.

Вместе с тем, осенью прошлого года хорошо сохранившиеся останки пещерного льва нашли и в Якутии.

"Это прекрасно сохранившийся молодой лев. У него уцелели все конечности, на шкурке нет следов внешних повреждений. Длина туловища львенка от кончика носа до основания хвоста - 47 см. Вес - чуть больше 4 кг. Меховой покров сохранился полностью", - сообщил лаборант-исследователь отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Иннокентий Павлов.

По словам недропользователя Павла Ефимова, который ведет лицензированную добычу мамонтовой кости на участке Тирехтях в Абыйском улусе, львенка обнаружил случайно.

"В июле этого года мы вели раскопки в бассейне реки Индигирка. Мы работали там в течение месяца, нашли кое-какие костные останки мамонтов. В сентябре, когда уровень воды в ручье упал, наш сотрудник Борис Бережнев еще раз обошел пешком наш участок и по счастливой случайности увидел шкуру животного, которая виднелась из вечной мерзлоты. Оказалось, это был львенок", - сообщил он.

Чтобы не нарушать сохранность своей находки, рабочие сразу же поместили тушу животного в холод, а, затем, с наступлением осени перевезли львенка в Якутск и передали ученым.

"Наше предприятие работает с 2006 года. За это время у нас накопилось много интересных объектов, мы всегда передаем их Академии наук. Вместе мы работаем уже более шести лет", - добавил он.

О дальнейших планах по изучению пещерного льва рассказал руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии республики Альберт Протопопов.

"Изучением этого льва будут заниматься российские и иностранные ученные. Это представители Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург), Института экологии животных имени Северцова (г. Москва), Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН (г. Якутск)", - сказал он.

Для специализированных исследований академия будет привлекать исследователей из других стран.

"Анатомо-морфологические исследования, которые расскажут об анатомии животного и состоянии внутренних органов, а также радиоуглеродную датировку проведем в Японии. В проведении генно-молекулярных исследований и изучении ДНК вымерших животных мы обычно сотрудничаем с Калифорнийским университетом (г. Санта-Круз, США), как будет на этот раз еще не знаю. Радиоизотопные исследования, возможно, будут проводиться в Германии – они позволят узнать о диете львенка, путях миграции пещерных львов и о климатических условиях, в которых они существовали", - сообщил ученый.

Также, по словам Протопопова, исследования помогут установить причины смерти животного.

"Вполне возможно, что обстоятельства станут известны после томографических исследований, когда мы посмотрим на скелет и внутренние органы: был ли сломан позвоночник, есть ли вода в легких. Львята редко погибают от других хищников, так как у них сильные родители. Но у современных львов есть такая особенность: когда в стае появляется новый вожак, он убивает всех львят своего предшественника", - пояснил он.

По данным Академии наук Якутии, пещерные львы обитали на территории современной Европы и Сибири в эпоху позднего плейстоцена (примерно 300-10 тысяч лет назад). Тогда они были крупнейшими представителями семейства кошачьих.

К настоящему времени на территории нашей страны найдено лишь три полностью сохранившиеся туши пещерных львов, и все они обнаружены в Якутии. Так, к примеру, первых двух таких животных – львят Уяна и Дину - нашли в августе 2015 года в Абыйском улусе на берегу реки Уяндина в бассейне реки Индигирки. Один из львят сохранился полностью, у другого отсутствуют задние лапы.

До этого - в 2014 году - череп пещерного льва находили на территории питомника лесных бизонов "Усть-Буотама".

"Это довольно редкая находка. На части черепа сохранились клык, два коренных зуба, часть верхней челюсти. Предварительно установлено, что это череп взрослой самки, обитавшей примерно 20-30 тыс. лет назад", - сообщили тогда агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Институте геологии алмаза и благородных металлов СО РАН.

Ранее одиночные кости льва были обнаружены в более чем десяти местах северных и центральных районов Якутии, в том числе на Новосибирских островах (Большом Ляховском и островах Анжу), в реке Мохохо (приток реки Оленек), Дуванном яре реки Колымы, в устье реки Сюрюктях (приток реки Индигирки), в бассейнах рек Алдан и Вилюй.

Обозреватель Наталья Пономарева

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