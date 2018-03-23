Примирение враждующих

23.03.18 15:44

© РИА Новости. Михаил Алаеддин

Interfax-Russia.ru – Почти 2 тыс. боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту под контролем российских военных. Район также покинули порядка 98 тыс. мирных жителей.

Договоренность по выводу боевиков группировки Ахрар аш-Шам (запрещена в России) из населенного пункта Хараста в Восточной Гуте (Сирия) была достигнута с лидерами группировки под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон. Как сообщало агентство Associated Press со ссылкой на одного из представителей группировки "Ахрар аш-Шам", это дает гарантию безопасности и тем жителям, кто решит остаться в городе, когда он перейдет под контроль правительства.

Это - первая подобная сделка с боевиками по эвакуации сирийских оппозиционных группировок из Восточной Гуты.

По сообщениям сирийских СМИ, по условиям договоренностей Харасту собирались покинуть, в общей сложности, 1 тыс. 500 вооруженных боевиков и 6 тыс. мирных жителей, которые направятся в провинцию Идлиб.

Согласованная с Дамаском эвакуация боевиков и мирных жителей из Хараста началась 22 марта. По информации Минобороны РФ, по организованному гуманитарному коридору вышли 1 тыс. 895 боевиков и членов их семей. Их перевозят автобусами в провинцию Идлиб колоннами по 50 машин.

Российские военные сообщили, что на протяжении всего маршрута безопасность колонн обеспечивает сирийская полиция под контролем офицеров российского центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

В целом, по оценкам начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, ситуация в Сирии стабилизируется. Однако, как отмечал он 17 марта, в зоне деэскалации "Восточная Гута" нормализации обстановки мешают закрепившиеся там экстремистские группировки, которые постоянно нарушают режим прекращения огня.

Лишь в начале текущей недели боевики из Восточной Гуты впервые прекратили обстреливать Дамаск. Вместе с тем, после временного затишья обстрелы возобновились.

Тем временем российские военные в Сирии продолжают переговоры с лидерами вооруженных формирований, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Восточной Гуте. Как заявлял на селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, предпринимаемые шаги "в целом позволили стабилизировать обстановку в пригороде Дамаска".

По его оценке, в Восточной Гуте от террористов освобождено две трети территории. Освобождено более 65% территории Восточной Гуты, сообщил Шойгу. Он подчеркнул, что основные усилия российских офицеров направлены на обеспечение безопасности выхода из блокированных районов мирных жителей, а также на организацию доставки эвакуированным сирийцам гуманитарной помощи с территории России.

С начала действия "гуманитарных пауз" в Восточной Гуте, по данным на утро 23 марта, вышли 94 тыс. 831 человек. При этом в населенные пункты, освобожденные от боевиков, уже начали возвращаться мирные жители. Среди них и те, кто выходил по гуманитарным коридорам 3-4 дня назад. Так, в свои дома в населенных пунктах Кафер-Батна и Сакба вернулось 6 тыс. 500 человек, которым офицеры российского Центра по примирению оказали необходимую гуманитарную помощь.

Еще более 3 тыс. мирных жителей покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор в районе Мухайям Аль-Вафедина 23 марта. Таким образом, в настоящий момент Восточную Гуту покинули порядка 98 тыс. мирных жителей.

Минобороны России организовало трансляцию с пропускных пунктов в Восточной Гуте, предназначенных для выхода мирных граждан. Трансляция ведется с камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" и "Хараста-Эль-Басаль".

Признаки стабилизации в Восточной Гуте отметили и в МИД РФ. В ведомстве сообщили, что "под контроль правительственных сил перешла большая часть территории этого района" и идут "переговоры с договороспособной частью вооруженных группировок с целью скорейшего прекращения противостояния".

Вместе с тем МИД РФ расценил попытки помешать сирийской правительственной армии ликвидировать опорные пункты террористов в Восточной Гуте, откуда совершаются атаки на кварталы Дамаска, как потворство терроризму.

"Расцениваем их как еще одно звено в цепи непрекращающихся провокаций, направленных на срыв позитивных тенденций в развитии обстановки в Восточной Гуте и в Сирии в целом. Все это наглядно свидетельствует о продолжающемся игнорировании экстремистски настроенными боевиками положений резолюции 2401 СБ ООН", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ уверены, что в нынешних условиях в Сирии "востребована не консервация положения, при котором вольготно чувствовали бы себя террористы, а решительное продвижение к восстановлению мира и единства страны через политическое урегулирование".

Между тем, как считают эксперты, перспектива прекращения боевых действий в Восточной Гуте не отвечает интересам США. По мнению старшего преподавателя департамента политической науки Высшей школы экономики, эксперта по ближневосточным конфликтам Григория Лукьянова, США будет противодействовать размежеванию полевых командиров отрядов сирийской оппозиции с террористическими группировками в Восточной Гуте, более половины территории которой уже контролирует сирийская армия. Как пояснил свою точку зрения "Интерфаксу" Лукьянов, данный процесс осуществляется за счет локализации группировок, симпатизирующих США.

"Нынешняя ситуация в Восточной Гуте фактически поощряет и стимулирует столкновения между различными группами сирийской оппозиции в Идлибе. Вне зависимости от того, продолжатся боевые действия в Восточной Гуте, будут ли "перемалываться" отряды боевиков там, или же они будут перемещены в Идлиб с помощью режима гуманитарных пауз, США, а точнее те американские структуры, которые отвечают за сирийское направление, будут не в выигрыше", - отметил собеседник агентства.

Соответственно, те вооруженные группы, которые представляют собой наибольшую угрозу для правящего режима, будут страдать, что не в интересах Вашингтона, добавил Лукьянов.

По его оценке, столкновение геополитических интересов между Россией и США на сирийском пространстве усугубляется в связи с раскруткой на Западе "дела Скрипаля", но, с другой стороны, проблемы частично сглаживаются на уровне технического взаимодействия там, где оно необходимо Москве и Вашингтону.

С другой стороны, подчеркнул Лукьянов, "на местах" ситуация развивается в совершенно ином ключе. Не столь конфликтно.

"Когда доходит до решения реальных, технических проблем в поле, там не говорит голос конфронтации", – подчеркнул он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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